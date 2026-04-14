Aggasztó bejelentést tett Zelenszkij: ha eléri célját, elszabadulhat a pokol
A NATO főtitkára nagyon tolja az ukrán elnök szekerét.
Katonák helyett robotok hatoltak be a legveszélyesebb övezetekbe – közölte Zelenszkij az ukrán védelmi-ipari komplexum dolgozóihoz intézett beszédében.
A háború során először történt meg, hogy egy ellenséges állást kizárólag földi robotrendszerek és drónok foglaltak el – gyalogság bevonása nélkül”
– idézi az ukrán elnököt X-en egy ukrán újságíró.
„A jövő már itt van, a harctéren – és Ukrajna írja. Ezek a mi földi robotrendszereink” – büszkélkedett Zelenszkij.
Elmondása szerint az oroszok „megadták magukat”, és a szóban forgó gyalogsági akció ukrán veszteségek nélkül zajlott le.
„A Ratel, a Termite, az Ardal, a Lynx, a Zmiy, a Protector, a Volya és más földi robotrendszerek mindössze 3 hónap alatt több mint 22 000 küldetést hajtottak végre a fronton. Más szavakkal: több mint 22 ezer alkalommal mentettek meg életeket. Katonák helyett egy robot ment be a legveszélyesebb zónákba” – jelentette ki Zelenszkij.
