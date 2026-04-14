Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
robot Zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború

Terminátor-sereggel erősít Ukrajna, emberek helyett robotokkal verték vissza az oroszokat – diadalittas beszédet mondott Zelenszkij

2026. április 14. 15:10

„A jövő itt van, és Ukrajna írja.”

Katonák helyett robotok hatoltak be a legveszélyesebb övezetekbe – közölte Zelenszkij az ukrán védelmi-ipari komplexum dolgozóihoz intézett beszédében.

A háború során először történt meg, hogy egy ellenséges állást kizárólag földi robotrendszerek és drónok foglaltak el – gyalogság bevonása nélkül”

– idézi az ukrán elnököt X-en egy ukrán újságíró.

„A jövő már itt van, a harctéren – és Ukrajna írja. Ezek a mi földi robotrendszereink” – büszkélkedett Zelenszkij.

Elmondása szerint az oroszok „megadták magukat”, és a szóban forgó gyalogsági akció ukrán veszteségek nélkül zajlott le.

„A Ratel, a Termite, az Ardal, a Lynx, a Zmiy, a Protector, a Volya és más földi robotrendszerek mindössze 3 hónap alatt több mint 22 000 küldetést hajtottak végre a fronton. Más szavakkal: több mint 22 ezer alkalommal mentettek meg életeket. Katonák helyett egy robot ment be a legveszélyesebb zónákba” – jelentette ki Zelenszkij.

Nyitókép: JAVIER SORIANO / AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2026. április 14. 16:31
Meseország mindenkié. Most már sajnos nálunk is.
Válasz erre
0
0
steinamanger-2
2026. április 14. 16:26
Ahogy olvasom ez sem illik bele a Mandiner törzskommentelőinek világába. Pedig ők elhitték hogy tömegek vannak a Fidesz rendezvényein, míg a Tiszáén csak lézengenek. Elhitték hogy több millióan küldték vissza a Nemzeti Konzultációt, elhitték hogy Magyar Péternek semmi esélye sincs, hiszik hogy MP háborúpárti, hogy megyünk Ukrajnába, hogy lebontja a kerítést, hogy beengedi a migránsokat stb.
Válasz erre
0
0
europész
2026. április 14. 16:11
Mese delutan.Remusz bacsi mesei.
Válasz erre
1
0
VeressZoltán
2026. április 14. 16:04
Hazudozik a férge mindent, hogy jöjjön a lé, amíg pozícióban van.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!