Terminátor-sereggel erősít Ukrajna, emberek helyett robotokkal verték vissza az oroszokat – diadalittas beszédet mondott Zelenszkij

Elmondása szerint az oroszok „megadták magukat”, és a szóban forgó gyalogsági akció ukrán veszteségek nélkül zajlott le.

„A Ratel, a Termite, az Ardal, a Lynx, a Zmiy, a Protector, a Volya és más földi robotrendszerek mindössze 3 hónap alatt több mint 22 000 küldetést hajtottak végre a fronton. Más szavakkal: több mint 22 ezer alkalommal mentettek meg életeket. Katonák helyett egy robot ment be a legveszélyesebb zónákba” – jelentette ki Zelenszkij.

‼️ ZELENSKYY: For the first time in the war, an enemy position was captured entirely by ground robotic systems and drones - without any infantry. A robot entered the most dangerous zones instead of a soldier and took the positions.



— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) April 13, 2026

