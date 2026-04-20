Afrika Nagy-Britannia migráció Nyugat-Afrika Egyesült Királyság bevándorlás

A brit-ghánai színésznő nem érti, miért tüntet bárki a migráció ellen – szerinte már vonzó hely az Egyesült Királyság

2026. április 20. 16:47

Michaela Coel azt állítja, hogy a nyugat-afrikaiak már inkább emigrálnak az országból.

2026. április 20. 16:47

Michaela Coel úgy véli, különösen Nyugat-Afrikából egyre többen inkább elhagyják az Egyesült Királyságot, mert az ország elvesztette korábbi vonzerejét – írja a Telegraph.

A ghánai származású színésznő a Sunday Timesnak adott interjúban arról beszél, nem érti, miért tüntetnek sokan a bevándorlás ellen:

Elég furcsának tűnik, mert szerintem már nem rohannak annyian Nagy-Britanniába bevándorolni, mint régen.”

Hozzátette:

Ha az emberek találnak kiutat – különösen a nyugat-afrikaiakról beszélek –, akkor egyre gyakrabban mennek el. Úgy gondolom, az Egyesült Királyság elvesztette a korábbi vonzerejét.”

A kijelentés leginkább annak a ténynek szólt, hogy az elmúlt években több nagyszabású bevándorlásellenes tüntetés is zajlott Londonban, illetve néhány másik brit városban. A legutóbbi, 2025 szeptemberében rendezett ilyen – Egyesítsük a királyságot! szlogen alatt megrendezett – demonstráción a szervezők szerint nagyjából egymillióan, a mainstream média szerint csupán több mint százezren vettek részt. Ez a számháború is jól mutatja, mennyire éles a vita a kérdésben.

Coel ugyanakkor személyes példát is hozott: elmondása szerint

nyugodtabbnak érzi magát” másik otthonában, Ghánában.

A statisztikák ugyanakkor árnyalják a képet. A hivatalos adatok szerint például

a Nigériában született lakosok száma tovább nőtt Angliában és Walesben, 2011 és 2021 között több mint 190 ezerről 270 ezer fölé emelkedett.

A brit kormány ugyanakkor igyekszik legalább valamiféle félmegoldást találni a számára politikailag egyre kritikusabbá váló bevándorlási krízisre: korábban szakértőket küldtek Nyugat-Afrikába, miután megugrott a hamis vízumokkal történő beutazási kísérletek száma.

***

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
templar62
2026. április 20. 17:33
Brékó ! Rég röhögtem ilyen jót ! MP sajtótájékoztatóján beszólt Zselenszkijnek . Tiszta kabaré !
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. április 20. 17:32
Neki..
Válasz erre
1
0
templar62
2026. április 20. 17:31
Az arabok , az ókor óta vadásszák rabszolgaság céljából a feketeafrikaiakat . Tehát érthető .
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. április 20. 17:23
"...nem érti, miért tüntetnek sokan a bevándorlás ellen...", viszont "nyugodtabbnak érzi magát másik otthonában, Ghánában." Ez a néger színésznő egyik szavával agyoncsapja a másikat. Vagyis a saját kérdésére a saját szavaival válaszol. Nagyon okos lehet ez a a luvnya. Persze színésznő? Tényleg? Ebben az öltözékben úgy néz ki, mint egy kiöregedett, és elég ronda repedt sarkú az utcasarkon. Mint aki már nem 'ér annyit', mint néhány éve, és nem érti ennek az okát!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!