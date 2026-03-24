Zelenszkij kényszersorozói célba vették a magányos férfiakat: csábító hölgyek és társkereső oldalak bevetésével rabolják el azt, aki hadra fogható

A Strana cikke szerint az ukrán toborzó központ egyik munkatársa arról számolt be, hogy Zelenszkij kényszersorozói társkereső oldalakon keresztül próbálnak kapcsolatba lépni hadra fogható férfiakkal.

A beszámoló szerint a folyamat úgy zajlik, hogy egy beépített nő regisztrál egy társkereső platformra, majd az ott megismert férfiakkal randit egyeztet. A találkozókon később más férfiak is megjelennek, akik elviszik a csapdába csalt randizót.