03. 24.
kedd
Ukrajna kényszersorozás társkereső

Zelenszkij kényszersorozói célba vették a magányos férfiakat: csábító hölgyek és társkereső oldalak bevetésével rabolják el azt, aki hadra fogható

2026. március 24. 11:46

Egy beépített nő randit egyeztet a hadra fogható férfiakkal, majd azon mások is megjelennek és elviszik a csapdába csalt randizót.

A Strana cikke szerint az ukrán toborzó központ egyik munkatársa arról számolt be, hogy Zelenszkij kényszersorozói társkereső oldalakon keresztül próbálnak kapcsolatba lépni hadra fogható férfiakkal.

A beszámoló szerint a folyamat úgy zajlik, hogy egy beépített nő regisztrál egy társkereső platformra, majd az ott megismert férfiakkal randit egyeztet. A találkozókon később más férfiak is megjelennek, akik elviszik a csapdába csalt randizót. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

A beszámoló szerint az ilyen módon történő felderítés „megfelelő eredményeket” hoz, és elsősorban 40 év alatti, jó fizikai állapotban lévő férfiak besorozására alkalmas.

A történet nem egyedülálló abban az értelemben, hogy az elmúlt időszakban több hír is napvilágot látott a toborzási módszerek átalakulásáról. Korábban a kijevi régióból érkeztek olyan információk, hogy egyes lakóközösségek rendőröket vontak be online csoportjaikba, hogy figyeljék meg a behívó elől kitérő személyeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Tavasszal Vinnyicában is új megoldást vezettek be: a hatóságok a közműszolgáltatók, társasházi képviselők és helyi elöljárók bevonásával szervezik a behívók kézbesítését. Ezek a szereplők a rendőrséggel és a toborzóközpont munkatársaival közösen, úgynevezett mobil csoportokban vesznek részt az értesítések átadásában, a kisebb településeken pedig önkormányzati tisztviselők is csatlakoznak hozzájuk.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. március 24. 14:28
Baszni indul, de csak rabaszik))
0
0
kir2vik
2026. március 24. 14:01
Nem rokon nép ez románokkal?
0
0
polárüveg
2026. március 24. 13:59
Mi van, ha kiderül, hogy a honvédő háború ürügyén irtják az ukrán férfiakat, mert készítik a terepet a külföldieknek? Így könnyebb lesz a népességcsere a nyitott társadalomistáknak, mint Nyugat-Európában.
1
0
haxima
2026. március 24. 13:44
Aham. Hát ez biztos igy lehet... Szóval van az ország ahol naponta pár órát van áram, akadozik minden, és akkor netes randiappokon ismerkednek azok a csávók akik kijönni nem mernek a lakásból, nehogy bevigyék őket. Ez kb. annyira hihető, mint hogy az orosz akárkit a gonosz putyin nyilméreg béka mérgével próbált kinyirni.
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!