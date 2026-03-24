Zelenszkij kényszersorozói célba vették a magányos férfiakat: csábító hölgyek és társkereső oldalak bevetésével rabolják el azt, aki hadra fogható

Ukrajnában kitűzték a dátumot: ekkor vetnék be a hadsereget Magyarország ellen
Kijevben nagyon reménykednek Magyar Péter győzelmében.
Egy beépített nő randit egyeztet a hadra fogható férfiakkal, majd azon mások is megjelennek és elviszik a csapdába csalt randizót.
A Strana cikke szerint az ukrán toborzó központ egyik munkatársa arról számolt be, hogy Zelenszkij kényszersorozói társkereső oldalakon keresztül próbálnak kapcsolatba lépni hadra fogható férfiakkal.
A beszámoló szerint a folyamat úgy zajlik, hogy egy beépített nő regisztrál egy társkereső platformra, majd az ott megismert férfiakkal randit egyeztet. A találkozókon később más férfiak is megjelennek, akik elviszik a csapdába csalt randizót.
A beszámoló szerint az ilyen módon történő felderítés „megfelelő eredményeket” hoz, és elsősorban 40 év alatti, jó fizikai állapotban lévő férfiak besorozására alkalmas.
A történet nem egyedülálló abban az értelemben, hogy az elmúlt időszakban több hír is napvilágot látott a toborzási módszerek átalakulásáról. Korábban a kijevi régióból érkeztek olyan információk, hogy egyes lakóközösségek rendőröket vontak be online csoportjaikba, hogy figyeljék meg a behívó elől kitérő személyeket.
Tavasszal Vinnyicában is új megoldást vezettek be: a hatóságok a közműszolgáltatók, társasházi képviselők és helyi elöljárók bevonásával szervezik a behívók kézbesítését. Ezek a szereplők a rendőrséggel és a toborzóközpont munkatársaival közösen, úgynevezett mobil csoportokban vesznek részt az értesítések átadásában, a kisebb településeken pedig önkormányzati tisztviselők is csatlakoznak hozzájuk.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP