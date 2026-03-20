Weber egy egyszerű kérdést kapott Magyar Péterrel és Ukrajnával kapcsolatban: azonnal megfutamodott (Videó)

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Nem véletlenül próbálkoznak az ukrán drónok – mutattak rá az elemzők.
Rögtön sietősre fogta a figurát az Európai Néppárt vezetője, amint meghallotta a kérdést.
Csütörtökön Morvay Péter, a Hetek újságírója Brüsszelben Manfred Weber sajtótájékoztatóján kérdezte a német politikust. Arra volt kíváncsi, mi az álláspontja Magyar Péterrel kapcsolatban, ugyanis korábban azt hangsúlyozta Weber, hogy Európa egy közös hangon szólaljon meg különböző kérdésekben, így Ukrajna EU-tagságának ügyében is.
„Ha pártcsaládjának tagja, Magyar Péter és a Tisza Párt megnyeri a magyar választásokat, akkor elvárja, hogy csatlakozzon és ő is támogassa Ukrajna integrációját az Európai Unióba?” – hangzott a kérdés.
Udvarias mosolygás után Manfred Weber annyit válaszolt: Magyarország kapcsán már minden kérdésre válaszolt. „Tudom, hogy közeledik a választási kampány,
de egyelőre ennyi elég abból, amit mondani szeretnék”
– válaszolt a Néppárt vezetője, majd távozott is a sajtótájékoztatóról.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
