03. 20.
péntek
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
háború weber manfred weber tisza párt

Weber egy egyszerű kérdést kapott Magyar Péterrel és Ukrajnával kapcsolatban: azonnal megfutamodott (Videó)

2026. március 20. 06:11

Rögtön sietősre fogta a figurát az Európai Néppárt vezetője, amint meghallotta a kérdést.

Csütörtökön Morvay Péter, a Hetek újságírója Brüsszelben Manfred Weber sajtótájékoztatóján kérdezte a német politikust. Arra volt kíváncsi, mi az álláspontja Magyar Péterrel kapcsolatban, ugyanis korábban azt hangsúlyozta Weber, hogy Európa egy közös hangon szólaljon meg különböző kérdésekben, így Ukrajna EU-tagságának ügyében is. 

„Ha pártcsaládjának tagja, Magyar Péter és a Tisza Párt megnyeri a magyar választásokat, akkor elvárja, hogy csatlakozzon és ő is támogassa Ukrajna integrációját az Európai Unióba?” – hangzott a kérdés.

Udvarias mosolygás után Manfred Weber annyit válaszolt: Magyarország kapcsán már minden kérdésre válaszolt. „Tudom, hogy közeledik a választási kampány,

 de egyelőre ennyi elég abból, amit mondani szeretnék”

 – válaszolt a Néppárt vezetője, majd távozott is a sajtótájékoztatóról.  

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tikkadt-szocske
2026. március 20. 07:34 Szerkesztve
Elvárja? El sem kell várja, Pötike már rég a Zseléke zongoraverőjét csókolgatja úgy, ahogy az a bölcs EU - ban illik.
Sándor
2026. március 20. 07:19 Szerkesztve
A két német weber és ursula mentelmijog mögé bújva az európai ügyészség, bíróság -bűntársak- támogatásával az ukrán maffiát irányító Brüsszelben vörös szőnyegen peckesen mosolyogva sétálgató keresztapával összeállva teszik tönkre Európa országait, az európai Uniót alkotó tagállamok gazdaságát az ukrán maffiózókkal összejátszva???
tikkadt-szocske
2026. március 20. 06:48
A legundorítóbb, amikor egy szarfejű liberális bolsevik mosolyog.
soma100
2026. március 20. 06:37
Régi, igaz mondás: hallgatás, beleegyezés. Tehát ne legyen senkinek kétsége, igen elvárná, hogy támogassa az ukrán csatlakozást. Ezt jobb, ha minden tiszás felfogja.
