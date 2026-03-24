tisza Magyar Péter kijev ukrajna budapest

Ukrán parlamenti képviselő: „Magyar Péter Ukrajna legnagyobb barátja lesz. Még a lengyelekkel is több gond lesz, mint Budapesttel”

2026. március 24. 10:00

Kijevben már tudják, hogy egy budapesti kormányváltás esetén azonnal napirendre kerülhet Ukrajna uniós csatlakozása. Egyetlen kérdés maradt áprilisra: Orbán Viktor vagy Volodimir Zelenszkij alakít kormányt Magyarországon?

Ismert tény: Ukrajnában alig várják, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, ugyanis azzal számolnak, hogy Magyar Péter nem fogja tovább vétózni a Kijevnek szánt 90 milliárd dolláros hadikölcsönt, és a Tisza a – rezsicsökkentés alapjának számító – olcsó orosz energia betiltására is igent fog mondani. Egy neve elhallgatását kérő ukrán parlamenti képviselő most azt nyilatkozta a Strana újságírójának: „Nézze: amint véget érnek a választások, lehetőségünk nyílik a kapcsolatok javítására.

Magyar Péter Ukrajna legnagyobb barátja lesz. Még a lengyelekkel is több gond lesz, mint Budapesttel"

Kijevben azzal is számolnak, hogy a Tisza hatalomra kerülésével elgördül az akadály Ukrajna uniós csatlakozása elől. Az RBC korábban arról írt:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

„A legfájdalmasabb problémák, például Ukrajna EU-csatlakozásának megvétózása, Magyar alatt biztosan megszűnnek. A fő magyar ellenzéki túl nagyra értékeli a Brüsszellel való jó kapcsolatokat, ezért hatalomra kerülése után felhagy azzal, hogy Ukrajna ügyében – és nem csak abban – felesleges fejfájást okozzon az Európai Uniónak.”

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akosb
2026. március 24. 10:26
Nem csoda, valószínűleg zsarolni is tudnák a pszichopatát.
Obsitos Technikus
2026. március 24. 10:22
Sebaj, majd kiirtjátok a lengyeleket, mint a múltkor...
Horst_Tappert
2026. március 24. 10:16
Na, kedves hohol képviselő, április 13-án Bütyök már csak egy sima EP képviselő lesz, billegő mentelmi joggal. Abban viszont igazad van, hogy a választások után lehet majd normalizálni a viszonyt. Szóval? Mikor is tartotok választásokat Hoholiában?
lenyegtelen
2026. március 24. 10:12
Poloska majd a börtönből lesz az ukránok legnagyobb barátja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!