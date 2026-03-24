Eldőlt: A Tisza brüsszeli pártcsaládja megerősítette Ukrajna „rendíthetetlen támogatását” és beígérte Zelenszkijnek az EU-tagságot
Íme, ez lenne Magyar Péterék Ukrajna-programja Magyarországon.
Kijevben már tudják, hogy egy budapesti kormányváltás esetén azonnal napirendre kerülhet Ukrajna uniós csatlakozása. Egyetlen kérdés maradt áprilisra: Orbán Viktor vagy Volodimir Zelenszkij alakít kormányt Magyarországon?
Ismert tény: Ukrajnában alig várják, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, ugyanis azzal számolnak, hogy Magyar Péter nem fogja tovább vétózni a Kijevnek szánt 90 milliárd dolláros hadikölcsönt, és a Tisza a – rezsicsökkentés alapjának számító – olcsó orosz energia betiltására is igent fog mondani. Egy neve elhallgatását kérő ukrán parlamenti képviselő most azt nyilatkozta a Strana újságírójának: „Nézze: amint véget érnek a választások, lehetőségünk nyílik a kapcsolatok javítására.
Ezt is ajánljuk a témában
Íme, ez lenne Magyar Péterék Ukrajna-programja Magyarországon.
Magyar Péter Ukrajna legnagyobb barátja lesz. Még a lengyelekkel is több gond lesz, mint Budapesttel”
Kijevben azzal is számolnak, hogy a Tisza hatalomra kerülésével elgördül az akadály Ukrajna uniós csatlakozása elől. Az RBC korábban arról írt:
„A legfájdalmasabb problémák, például Ukrajna EU-csatlakozásának megvétózása, Magyar alatt biztosan megszűnnek. A fő magyar ellenzéki túl nagyra értékeli a Brüsszellel való jó kapcsolatokat, ezért hatalomra kerülése után felhagy azzal, hogy Ukrajna ügyében – és nem csak abban – felesleges fejfájást okozzon az Európai Uniónak.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Néppárt elnöke szerint Donald Tusk és Magyar Péter egyaránt „a frontvonalban harcolnak”. Ukrajnáért.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP