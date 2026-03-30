Fehérororszország orosz-ukrán háború drón

Új korszakába lép a háború: az oroszok olyasmire is képesek lehetnek, amit eddig elképzelni se mertek az ukránok

Lengyelország sincs biztonságban.

A Znaj.ua beszámolója szerint az orosz dróntámadások egyre jobban veszélyeztetik Ukrajna belső logisztikai hálózatát és a nyugati határátkelőket is – írta meg a Znaj.ua ukrán hírportálra hivatkozva a KárpátHír.

Az új hadászati megközelítések miatt a polgári közlekedés és a teherszállítás is közvetlen célponttá válhat.

Ihor Lucenko, az egyik ukrán drónegység parancsnoka az UNIAN hírügynökségnek nyilatkozva kiemelte: a Fehéroroszországban kiépített orosz drónirányítási rendszer jelentősen növeli az orosz erők műveleti képességeit. Hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban már figyelmeztetett a fehérorosz területre telepített, nagy hatótávolságú földi irányítóállomások jelentette veszélyre. Lucenko szerint ezek az eszközök lehetővé teszik a nyugat-ukrajnai légtér jóval hatékonyabb felügyeletét.

A parancsnok arra is rámutatott, hogy a Sahed típusú támadó drónokat nemcsak infrastruktúra-rombolásra, hanem egyre inkább szállítóeszközök célba vételére is használhatják.

A legnagyobb veszély a vasúti hálózatot és a közúti árufuvarozást fenyegeti, különösen a Lengyelország irányába vezető útvonalakon.

Egy ilyen helyzet kialakulása jelentősen megnehezítheti az ukrán állampolgárok külföldre utazását is. Amennyiben a személyszállító vonatok és a tehergépjárművek is célponttá válnak, az gyakorlatilag ellehetetlenítheti a Lengyelországgal fenntartott zavartalan közlekedést, és további kockázatokat jelenthet a menekülni kényszerülők számára.

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bodosoldier-2
2026. március 30. 15:41
Köss békét és nem kellenek a menekülő útvonalak.
sozlib_abschaum
2026. március 30. 15:38
Szorul a hurok a hohol bohóc nyaka körül, hoholia valójában már csődben van. Nemsokára a saját SS osztagai fogják felakasztani az egész hohol maffiát!
yalaelnok
2026. március 30. 15:33
4 évet és 1 hónapot késtek ezzel az oroszok. Hidak lebombázásával kellett volna kezdeni, de valóban, a mozdonyokat is likvidálni kellett volna..
szantofer
2026. március 30. 15:32
"Amennyiben a személyszállító vonatok és a tehergépjárművek is célponttá válnak, az gyakorlatilag..." népirtás.
