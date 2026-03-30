Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Lengyelország sincs biztonságban.
A Znaj.ua beszámolója szerint az orosz dróntámadások egyre jobban veszélyeztetik Ukrajna belső logisztikai hálózatát és a nyugati határátkelőket is – írta meg a Znaj.ua ukrán hírportálra hivatkozva a KárpátHír.
Az új hadászati megközelítések miatt a polgári közlekedés és a teherszállítás is közvetlen célponttá válhat.
Ihor Lucenko, az egyik ukrán drónegység parancsnoka az UNIAN hírügynökségnek nyilatkozva kiemelte: a Fehéroroszországban kiépített orosz drónirányítási rendszer jelentősen növeli az orosz erők műveleti képességeit. Hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban már figyelmeztetett a fehérorosz területre telepített, nagy hatótávolságú földi irányítóállomások jelentette veszélyre. Lucenko szerint ezek az eszközök lehetővé teszik a nyugat-ukrajnai légtér jóval hatékonyabb felügyeletét.
A parancsnok arra is rámutatott, hogy a Sahed típusú támadó drónokat nemcsak infrastruktúra-rombolásra, hanem egyre inkább szállítóeszközök célba vételére is használhatják.
A legnagyobb veszély a vasúti hálózatot és a közúti árufuvarozást fenyegeti, különösen a Lengyelország irányába vezető útvonalakon.
Egy ilyen helyzet kialakulása jelentősen megnehezítheti az ukrán állampolgárok külföldre utazását is. Amennyiben a személyszállító vonatok és a tehergépjárművek is célponttá válnak, az gyakorlatilag ellehetetlenítheti a Lengyelországgal fenntartott zavartalan közlekedést, és további kockázatokat jelenthet a menekülni kényszerülők számára.
