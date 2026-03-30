Történelmi fordulat: bármikor beleegyezhet a tűzszünetbe Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban jelezte Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy Ukrajna hajlandó beleegyezni a húsvéti tűzszünetbe, azonban nem nevezte meg Ukrajna feltételeit – írja két ukrán forrás.

Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna hajlandó tárgyalni a békéről is az oroszokkal, de nem fogadja el Putyin azon követelését, miszerint Ukrajnának ki kell vonulnia a Donbasz még el nem foglalt részeiről.

Emellett kijelentette, hogy kész tárgyalni bárkivel és bárhol, kivéve Oroszországban és Fehéroroszországban. Zelenszkij ismét felajánlotta Putyinnak, hogy kész leállítani az orosz energiainfrastruktúra elleni támadásokat, amennyiben Oroszország ugyanígy jár el.