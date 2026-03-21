Történelmi döntés: életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy francia dzsihadistát népirtás vádjával

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt pénteken egy francia dzsihadistát a bíróság, aki részt vett az úgynevezett Iszlám Állam terrorszervezet által az iraki jezidi közösség ellen elkövetett kegyetlenkedésekben. Ez az első alkalom, hogy Franciaországban ilyen jellegű ügyben születik ítélet.
A párizsi törvényszék bűnösnek mondta ki Sabri Essidet népirtás, emberiesség elleni bűncselekmények, valamint az ezekben való közreműködés miatt. A vádak a 2014 és 2016 közötti időszakra vonatkoznak, amikor a dzsihadista erők jelentős területeket vontak ellenőrzésük alá Észak-Szíriában és Irakban – írja az Euronews.
Az ítélet szerint a csoport tudatosan a jezidiket vette célba vallási hovatartozásuk miatt, az Iszlám Állam hívei ugyanis eretneknek tartották ezt a közösséget, amely egy, az iszlámot megelőző vallási hagyományt követ.
A Toulouse-ban 1984-ben született Essid 2014-ben csatlakozott a szervezethez Szíriában, később pedig felesége, három közös gyermekük, valamint egy korábbi kapcsolatából származó fia is követte. Egy 2015-ben nyilvánosságra hozott propagandavideón az látható, amint arra buzdítja 12 éves mostohafiát, hogy végezzen ki egy palesztin foglyot.
A vádak szerint több jezidi nőt vásárolt meg rabszolgaként, akiket rendszeresen bántalmazott, megerőszakolt, valamint megfosztott alapvető szükségleteiktől, például élelemtől és víztől.
A Szíriában Abu Dojanah al-Faransi néven ismert férfi kapcsolatban állt a toulouse-i merényletek elkövetőjével, Mohammed Merah-val, illetve közeli viszonyt ápolt Fabien és Jean-Michel Clainnel is, akik a 2015 novemberi párizsi és Saint-Denis-i támadások elkövetőiként jelentkeztek. Feltételezések szerint Essid 2018 körül vesztette életét Szíriában, de halálát hivatalosan nem erősítették meg. Felesége Franciaországba való visszatérése óta börtönbüntetését tölti.
2014-ben az elit csoport hatalmas területeket foglalt el Szíriában és Irakban, és úgynevezett kalifátust hirdetett. Az augusztusi események során több ezer jezidi férfit öltek meg az észak-iraki Szindzsár-hegy tartományban, míg a nők és lányok ezreit Szíriába hurcolták, ahol a piacokon szexrabszolgaként értékesítették őket, és a világ minden részéről érkező dzsihadisták bántalmazták őket.
Az ENSZ vizsgálói ezeket a cselekményeket népirtásnak minősítették.
A Sabri Essid elleni tárgyaláson két jezidi nő beszélt a párizsi bíróság előtt arról, milyen borzalmakat éltek át a dzsihadisták fogságában Szíriában.
Az egyik nő elmondta, hogy első két „gazdája” – először egy nős szaúdi férfi, majd Sabri Essid – szinte naponta erőszakolta őt. Később hat másik férfihoz adták el. Több mint két évnyi bántalmazás és rabszolgaság után végül a lányával együtt megszökött, és egy éjszakai út után sikerült eljutniuk egy kurd erők által felügyelt biztonságos helyre.
