irakban szíria iszlám állam szírek párizsi ítélet

Történelmi döntés: életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy francia dzsihadistát népirtás vádjával

2026. március 21. 13:06

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt pénteken egy francia dzsihadistát a bíróság, aki részt vett az úgynevezett Iszlám Állam terrorszervezet által az iraki jezidi közösség ellen elkövetett kegyetlenkedésekben. Ez az első alkalom, hogy Franciaországban ilyen jellegű ügyben születik ítélet.

A párizsi törvényszék bűnösnek mondta ki Sabri Essidet népirtás, emberiesség elleni bűncselekmények, valamint az ezekben való közreműködés miatt. A vádak a 2014 és 2016 közötti időszakra vonatkoznak, amikor a dzsihadista erők jelentős területeket vontak ellenőrzésük alá Észak-Szíriában és Irakban – írja az Euronews.

Az ítélet szerint a csoport tudatosan a jezidiket vette célba vallási hovatartozásuk miatt, az Iszlám Állam hívei ugyanis eretneknek tartották ezt a közösséget, amely egy, az iszlámot megelőző vallási hagyományt követ.

A Toulouse-ban 1984-ben született Essid 2014-ben csatlakozott a szervezethez Szíriában, később pedig felesége, három közös gyermekük, valamint egy korábbi kapcsolatából származó fia is követte. Egy 2015-ben nyilvánosságra hozott propagandavideón az látható, amint arra buzdítja 12 éves mostohafiát, hogy végezzen ki egy palesztin foglyot.

A vádak szerint több jezidi nőt vásárolt meg rabszolgaként, akiket rendszeresen bántalmazott, megerőszakolt, valamint megfosztott alapvető szükségleteiktől, például élelemtől és víztől.

A Szíriában Abu Dojanah al-Faransi néven ismert férfi kapcsolatban állt a toulouse-i merényletek elkövetőjével, Mohammed Merah-val, illetve közeli viszonyt ápolt Fabien és Jean-Michel Clainnel is, akik a 2015 novemberi párizsi és Saint-Denis-i támadások elkövetőiként jelentkeztek. Feltételezések szerint Essid 2018 körül vesztette életét Szíriában, de halálát hivatalosan nem erősítették meg. Felesége Franciaországba való visszatérése óta börtönbüntetését tölti.

Előzmények

2014-ben az elit csoport hatalmas területeket foglalt el Szíriában és Irakban, és úgynevezett kalifátust hirdetett. Az augusztusi események során több ezer jezidi férfit öltek meg az észak-iraki Szindzsár-hegy tartományban, míg a nők és lányok ezreit Szíriába hurcolták, ahol a piacokon szexrabszolgaként értékesítették őket, és a világ minden részéről érkező dzsihadisták bántalmazták őket.

Az ENSZ vizsgálói ezeket a cselekményeket népirtásnak minősítették.

A Sabri Essid elleni tárgyaláson két jezidi nő beszélt a párizsi bíróság előtt arról, milyen borzalmakat éltek át a dzsihadisták fogságában Szíriában.

Az egyik nő elmondta, hogy első két „gazdája” – először egy nős szaúdi férfi, majd Sabri Essid – szinte naponta erőszakolta őt. Később hat másik férfihoz adták el. Több mint két évnyi bántalmazás és rabszolgaság után végül a lányával együtt megszökött, és egy éjszakai út után sikerült eljutniuk egy kurd erők által felügyelt biztonságos helyre.

Fotó: AFP

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. március 21. 14:31
A szektás barmok ilyeneket engednének be az országba.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. március 21. 14:30
Ennek a tetves arabnak a halálbüntetés is kevés lenne.
Válasz erre
0
0
Hangillat
2026. március 21. 13:52
A Franciaországban született, született francua állampolgár nem franciát, aki már meghalt, majd elítélték, halottgyalázás miatt fel kell menteni és új identitással haláli jó életet biztosítani életfogytiglan.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. március 21. 13:44
Ennyit kapott, de mikor engedik ki?....DDD
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!