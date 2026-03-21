Történelmi döntés: életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy francia dzsihadistát népirtás vádjával

A párizsi törvényszék bűnösnek mondta ki Sabri Essidet népirtás, emberiesség elleni bűncselekmények, valamint az ezekben való közreműködés miatt. A vádak a 2014 és 2016 közötti időszakra vonatkoznak, amikor a dzsihadista erők jelentős területeket vontak ellenőrzésük alá Észak-Szíriában és Irakban – írja az Euronews.

Az ítélet szerint a csoport tudatosan a jezidiket vette célba vallási hovatartozásuk miatt, az Iszlám Állam hívei ugyanis eretneknek tartották ezt a közösséget, amely egy, az iszlámot megelőző vallási hagyományt követ.