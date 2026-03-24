Párválasztás, családalapítás, demográfia – másodszor rendeznek nemzetközi családpolitikai konferenciát Budapesten

Kiss István, a Danube Institute ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: a tavalyi családpolitikai konferenciájuk hatása azt mutatja, hogy az emberek és a kormányzatok tudják, hogy a kevés gyerek születése által előidézett demográfiai válság komoly jelenség, egy ilyen típusú konferenciák pedig ráirányítják a figyelmet ezen problémák megoldásának elodázhatatlanságára.

„A tavalyi rendezvényünk után főleg Amerikából tapasztaltunk nagy érdeklődést, elsősorban az akadémiai és a think tank-világból, ami evidens, hiszen nekünk agytrösztként éppen az a feladatunk, hogy vitákat váltsunk ki.

Ami számomra külön érdekes volt, az az, hogy Kelet-Ázsiából szintén kiemelt érdeklődés volt a téma iránt. Dél-Korából, Japánból érkeztek visszajelzések, ott még súlyosabb a demográfiai válság, mint Nyugat-Európában” – magyarázta a konferenciát rendező think tank vezetője.

Arra a kérdésre, hogy az idei tanácskozásuk tematikája mennyiben lesz más a tavalyihoz képest, Kiss István elmondta: módosítottak rajta, mert azt látták, hogy néhány új témát azok aktualitása miatt feltétlenül be kell emelniük a vitára bocsátandó kérdéskörök közé: ilyenek a fiatalok párkeresésének nehézségei, a gyermekvédelem ügye és a technológiai fejlődés fiatalokra gyakorolt hatása.

A konferencia vendégei között lesznek többek között Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök, Scott Yenor, a The Heritage Foundation egyik kutatásvezetője, vagy Habsburg Eduárd utazó nagykövet. A rendezvény nyitóbeszédét Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tartja majd.