család danube institute kiss istván family formation and the future conference demográfiai válság

Párválasztás, családalapítás, demográfia – másodszor rendeznek nemzetközi családpolitikai konferenciát Budapesten

2026. március 24. 15:17

Az európai demográfiai válságra a Nyugat a migrációt látja gyógymódnak, a magyar modell azonban az állami családtámogatási programok révén próbál erre megoldást találni. A társadalom alapsejtje, a család helyzetét veszi górcső alá immár másodízben a Danube Institute konferenciája.

2026. március 24. 15:17
Március 31. és április 1. között kerül megrendezésre II. Family Formation and the Future Conference nevű családpolitikai találkozó a rendező Danube Institute-nak is otthont adó budai Lónyay-Hatvany Villában. A kétnapos eseményen külföldi és magyar döntéshozók, diplomaták, családügyi szakemberek és közéleti személyiségek folytatnak majd vitát, párbeszédet a civilizációnk egyik pillérét alkotó intézményről, a családról.

„Egy olyan időszakban, amikor a hiper-individualizmus átalakítja a magánszférát, amikor az országhatárok és a jogintézmények nyomás alatt állnak, és amikor a kulturális örökséget gyakran elhanyagolják vagy akár el is utasítják, ez a konferencia nemcsak e kihívások gyökereinek azonosítására törekszik, hanem elvi és konstruktív válaszokat is megpróbál megfogalmazni” 

– olvasható az agytröszt honlapján található rendezvényajánlóban.

A családpolitikai tanácskozás első napjának témái között szerepelnek a szuverenitás, a nemzetállamok határai, a kulturális és épített környezetünk védelmének kérdései, illetve az ezen tematikával kapcsolatos konzervatív narratívák kommunikációs nehézségei.

A második nap kifejezetten a család intézményére koncentrál, arra a legkisebb társadalmi közösségre, amely összeköti a múltat, a jelent és a jövőt, és amely jellegéből fakadóan átörökítője a szokásoknak, a felelősségi köröknek, a kultúrának és az identitásnak. A beszélgetések résztvevői a család kiterjedt intézményes válságának okairól, a rossz mintákról, a párválasztás nehézségeiről, annak szociológiai és pszichológiai összetevőiről folytatnak majd nyilvános eszmecserét, de kitérnek majd arra is, milyen eszközei lehetnek a mindenkori kormányzatoknak megoldásokat kínálni ezen bajokra.

Kiss István, a Danube Institute ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: a tavalyi családpolitikai konferenciájuk hatása azt mutatja, hogy az emberek és a kormányzatok tudják, hogy a kevés gyerek születése által előidézett demográfiai válság komoly jelenség, egy ilyen típusú konferenciák pedig ráirányítják a figyelmet ezen problémák megoldásának elodázhatatlanságára.

„A tavalyi rendezvényünk után főleg Amerikából tapasztaltunk nagy érdeklődést, elsősorban az akadémiai és a think tank-világból, ami evidens, hiszen nekünk agytrösztként éppen az a feladatunk, hogy vitákat váltsunk ki. 

Ami számomra külön érdekes volt, az az, hogy Kelet-Ázsiából szintén kiemelt érdeklődés volt a téma iránt. Dél-Korából, Japánból érkeztek visszajelzések, ott még súlyosabb a demográfiai válság, mint Nyugat-Európában” – magyarázta a konferenciát rendező think tank vezetője.

Arra a kérdésre, hogy az idei tanácskozásuk tematikája mennyiben lesz más a tavalyihoz képest, Kiss István elmondta: módosítottak rajta, mert azt látták, hogy néhány új témát azok aktualitása miatt feltétlenül be kell emelniük a vitára bocsátandó kérdéskörök közé: ilyenek a fiatalok párkeresésének nehézségei, a gyermekvédelem ügye és a technológiai fejlődés fiatalokra gyakorolt hatása.

A konferencia vendégei között lesznek többek között Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök, Scott Yenor, a The Heritage Foundation egyik kutatásvezetője, vagy Habsburg Eduárd utazó nagykövet. A rendezvény nyitóbeszédét Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tartja majd.

***

A konferenciára ezen a linken tudnak regisztrálni az érdeklődők:

https://danubeinstitute.hu/hu/esemenyek/ii-family-formation-and-the-future-conference

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2026. március 24. 17:20
Nyugat el puhult,a dekadencia, a melegség mint pl a nihil ,a Me too mint vissza tartó erő ..kontra vad állati eröszakosság a partner semmibe vétele.. mint félre értelmezet macho-ság.. kivánalma váltotta ..vonza . A promiszkuitás soha nem àgyaz meg a népesség növelésnek ,ha az kultur népeknèl merül fel!
makapaka2
2026. március 24. 17:07
Soha ilyen jó dolga nem volt a fiataloknak, a 4 éve tartó háború ellenére is. Akik tegnap undorító módon ordították a "piszkos fidesz"-t, megérdemelnék, hogy behívják őket katonának Ukrajnába. MZP tegnap úgyis azt merte mondani, hogy szégyelljék magukat azok a magyar férfiak, akik elmenekültek a háború elől.Elgondolkodtató, hogy miért mindig ilyen legalja emberek lesznek az ellenzék vezetői, mint négy éve MZP, most pedig, a pszichopata MP?
gyzoltan-2
2026. március 24. 15:56
"Egy olyan időszakban,.." -mikor is kezdődhetett..?! -talán 2010 után..? -netán korábban, 1990 után..? -esetleg 1956 után..? 1945 után..? Trianon után..?! -hát nem! Határozott, s akár helytálló véleményem szerint, Mária Terézia királynőnk halála után indult be, a lebomlás folyamata, először spontán, majd egyre szervezettebb, egyre tudatosabb formában... -reménykedem, hogy egyszer a történészeinkben is összeáll a kép.., és nem az Ungváry Krisztiánokra, nem a Schmidt Máriákra gondoltam..!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!