Párválasztás, családalapítás, demográfia – másodszor rendeznek nemzetközi családpolitikai konferenciát Budapesten

Donald Trump kiutat kínált Putyinnak – interjú Michael Doran amerikai nemzetbiztonsági szakértővel
Az európai demográfiai válságra a Nyugat a migrációt látja gyógymódnak, a magyar modell azonban az állami családtámogatási programok révén próbál erre megoldást találni. A társadalom alapsejtje, a család helyzetét veszi górcső alá immár másodízben a Danube Institute konferenciája.
Március 31. és április 1. között kerül megrendezésre II. Family Formation and the Future Conference nevű családpolitikai találkozó a rendező Danube Institute-nak is otthont adó budai Lónyay-Hatvany Villában. A kétnapos eseményen külföldi és magyar döntéshozók, diplomaták, családügyi szakemberek és közéleti személyiségek folytatnak majd vitát, párbeszédet a civilizációnk egyik pillérét alkotó intézményről, a családról.
„Egy olyan időszakban, amikor a hiper-individualizmus átalakítja a magánszférát, amikor az országhatárok és a jogintézmények nyomás alatt állnak, és amikor a kulturális örökséget gyakran elhanyagolják vagy akár el is utasítják, ez a konferencia nemcsak e kihívások gyökereinek azonosítására törekszik, hanem elvi és konstruktív válaszokat is megpróbál megfogalmazni”
– olvasható az agytröszt honlapján található rendezvényajánlóban.
A családpolitikai tanácskozás első napjának témái között szerepelnek a szuverenitás, a nemzetállamok határai, a kulturális és épített környezetünk védelmének kérdései, illetve az ezen tematikával kapcsolatos konzervatív narratívák kommunikációs nehézségei.
A második nap kifejezetten a család intézményére koncentrál, arra a legkisebb társadalmi közösségre, amely összeköti a múltat, a jelent és a jövőt, és amely jellegéből fakadóan átörökítője a szokásoknak, a felelősségi köröknek, a kultúrának és az identitásnak. A beszélgetések résztvevői a család kiterjedt intézményes válságának okairól, a rossz mintákról, a párválasztás nehézségeiről, annak szociológiai és pszichológiai összetevőiről folytatnak majd nyilvános eszmecserét, de kitérnek majd arra is, milyen eszközei lehetnek a mindenkori kormányzatoknak megoldásokat kínálni ezen bajokra.
Kiss István, a Danube Institute ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: a tavalyi családpolitikai konferenciájuk hatása azt mutatja, hogy az emberek és a kormányzatok tudják, hogy a kevés gyerek születése által előidézett demográfiai válság komoly jelenség, egy ilyen típusú konferenciák pedig ráirányítják a figyelmet ezen problémák megoldásának elodázhatatlanságára.
„A tavalyi rendezvényünk után főleg Amerikából tapasztaltunk nagy érdeklődést, elsősorban az akadémiai és a think tank-világból, ami evidens, hiszen nekünk agytrösztként éppen az a feladatunk, hogy vitákat váltsunk ki.
Ami számomra külön érdekes volt, az az, hogy Kelet-Ázsiából szintén kiemelt érdeklődés volt a téma iránt. Dél-Korából, Japánból érkeztek visszajelzések, ott még súlyosabb a demográfiai válság, mint Nyugat-Európában” – magyarázta a konferenciát rendező think tank vezetője.
Arra a kérdésre, hogy az idei tanácskozásuk tematikája mennyiben lesz más a tavalyihoz képest, Kiss István elmondta: módosítottak rajta, mert azt látták, hogy néhány új témát azok aktualitása miatt feltétlenül be kell emelniük a vitára bocsátandó kérdéskörök közé: ilyenek a fiatalok párkeresésének nehézségei, a gyermekvédelem ügye és a technológiai fejlődés fiatalokra gyakorolt hatása.
A konferencia vendégei között lesznek többek között Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök, Scott Yenor, a The Heritage Foundation egyik kutatásvezetője, vagy Habsburg Eduárd utazó nagykövet. A rendezvény nyitóbeszédét Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tartja majd.
