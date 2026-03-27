Összeomlóban a frontvonal, menekülnek az ukrán katonák

Az oroszok azt állítják, hogy egy egész ukrán dandár kénytelen volt elmenekülni. Az egység tagjainak jelentős része 50 évnél idősebb.
Orosz csapásokat követően az ukrán fegyveres erők 119. önálló területvédelmi dandárja kénytelen volt elhagyni a Szumi területén található Novodmitrivka falu közelében lévő állását – állítja a RIA Novosztyi hírügynökség.
Az oroszok katonai forrásokra hivatkozva azt írják, hogy a csapások következtében az egész egység menekülni kényszerült; tagjai többnyire ötven év felettiek.
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban hangsúlyozta, hogy a Szumi határ menti térségben harcoló orosz erők egy biztonsági pufferzónát próbálnak létrehozni az orosz határ mentén. A legutóbbi akció célja is ez volt.
Az orosz beszámoló szerint az elmúlt 24 órában az ukránok több mint 210 katonát, egy páncélozott harcjárművet, 13 járművet, négy tüzérségi eszközt, két elektronikus hadviselési állomást, egy ütegellenes radarállomást, valamint nyolc lőszer- és ellátmányraktárt veszítettek az érintett körzetben.
