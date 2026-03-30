Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja Jeruzsálemből

Az izraeli rendőrség nem engedte be a latin pátriárkát a Szent Sír-templomba

Az izraeli rendőrség vasárnap reggel tilta Pierbattista Pizzaballa bíboros, a jeruzsálemi latin pátriárka belépését a Szent Sír-Templomba és a virágvasárnapi szertartás elvégzését.

A rendőrség közölte, hogy a polgári védelmi parancsnokság utasításai alapján járt el. A pátriárkátus szerint viszont előre egyeztették a bíboros érkezést, aki a Vatikán szent helyekért felelős őrével, Francesco Pattonnal, valamint még két kísérővel kívánt belépni a templomba. A pátriárka még a görög ortodox egyháztól is engedélyt kért arra, hogy egy hozzájuk tartozó mellékúton közelítse meg a templom bejáratát, hogy ne keltsen feltűnést. Miután útját elzárták, Pizzaballa visszatért a latin pátriárkátushoz, és ott tartotta meg a szertartást.

A pátriárkátus bírálta el a rendőrségi eljárást, és kijelentette, hogy „ez az elhamarkodott és alapjaiban hibás döntés, amely nem megfelelő megfontolásokon alapul, súlyos eltérés az ésszerűség, a vallásszabadság és a status quo tiszteletének alapelveitől”. Azt közölték, hogy Pizzaballát és Pattont „útközben állították meg, akkor még magánjelleggel, mindenféle felvonulás vagy hivatalos ceremónia nélkül haladtak”.

Az iráni háború kezdete óta a rendőrség zárva tartja a jeruzsálemi óváros szent helyeit. Megtiltották az iszlám imákat is a Templom-hegyen, az al-Aksza mecsetnél, és korlátozzák a bejutást a Siratófalhoz és a Szent Sír-templomhoz is. A rendőrség azzal indokolta ezt a Háárecnek, hogy ha rakéta csapódna be az óvárosban, a mentőalakulatok nagyon nehezen tudnának bejutni és mozogni a szűk sikátorokban, így ott különösen nagy a veszély. Mint közölték, Irán nem riad vissza attól, hogy szent helyeket célozzon, ugyanis már több rakétarepesz hullott le az óvárosba, a Szent Sír-templom közelébe is.