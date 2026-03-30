Ft
Ft
11°C
3°C
Ft
Ft
11°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 30.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Jeruzsálem orbán viktor

Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja Jeruzsálemből

2026. március 30. 06:31

„Ez egy fájdalmas Virágvasárnap” – írta a miniszterelnök.

2026. március 30. 06:31
Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből – írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap este az X-en. 

„Ez egy fájdalmas Virágvasárnap. A jeruzsálemi hatóságok megakadályozták, hogy a jeruzsálemi latin pátriárka belépjen a Szent Sír-bazilikába” – olvasható a bejegyzésben. 

Ez a háborús helyzetet és az általános biztonsági intézkedéseket figyelembe véve is elfogadhatatlan számunkra, keresztények számára

Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből” –  rögzítette Orbán Viktor. 

Az izraeli rendőrség nem engedte be a latin pátriárkát a Szent Sír-templomba

Az izraeli rendőrség vasárnap reggel tilta Pierbattista Pizzaballa bíboros, a jeruzsálemi latin pátriárka belépését a Szent Sír-Templomba és a virágvasárnapi szertartás elvégzését.

A rendőrség közölte, hogy a polgári védelmi parancsnokság utasításai alapján járt el. A pátriárkátus szerint viszont előre egyeztették a bíboros érkezést, aki a Vatikán szent helyekért felelős őrével, Francesco Pattonnal, valamint még két kísérővel kívánt belépni a templomba. A pátriárka még a görög ortodox egyháztól is engedélyt kért arra, hogy egy hozzájuk tartozó mellékúton közelítse meg a templom bejáratát, hogy ne keltsen feltűnést. Miután útját elzárták, Pizzaballa visszatért a latin pátriárkátushoz, és ott tartotta meg a szertartást.

A pátriárkátus bírálta el a rendőrségi eljárást, és kijelentette, hogy „ez az elhamarkodott és alapjaiban hibás döntés, amely nem megfelelő megfontolásokon alapul, súlyos eltérés az ésszerűség, a vallásszabadság és a status quo tiszteletének alapelveitől”. Azt közölték, hogy Pizzaballát és Pattont „útközben állították meg, akkor még magánjelleggel, mindenféle felvonulás vagy hivatalos ceremónia nélkül haladtak”

Az iráni háború kezdete óta a rendőrség zárva tartja a jeruzsálemi óváros szent helyeit. Megtiltották az iszlám imákat is a Templom-hegyen, az al-Aksza mecsetnél, és korlátozzák a bejutást a Siratófalhoz és a Szent Sír-templomhoz is. A rendőrség azzal indokolta ezt a Háárecnek, hogy ha rakéta csapódna be az óvárosban, a mentőalakulatok nagyon nehezen tudnának bejutni és mozogni a szűk sikátorokban, így ott különösen nagy a veszély. Mint közölték,  Irán nem riad vissza attól, hogy szent helyeket célozzon, ugyanis már több rakétarepesz hullott le az óvárosba, a Szent Sír-templom közelébe is. 

Már a múlt héten feszültség alakult ki a jeruzsálemi keresztény egyházak vezetői és a rendőrség között, miután a rendőrség közölte, hogy nem fogja engedélyezni a következő két hétre tervezett húsvéti szertartásokat. A legnagyobb, két hét múlva esedékes ünnep a keleti ortodox egyházak Szent Tűz szertartása, amelyen hagyományosan több tízezer hívő vesz részt.

(MTI)

Nyitókép: AHMAD GHARABLI / AFP
 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
•••
2026. március 30. 09:05 Szerkesztve
oberennsinnen49 2026. március 30. 06:43 Most kezd a helyzet tovább fokozódni, de: Isten áldása legyen Orbán Viktoron. Hülyegyerek, nem Észak-Koreában vagyunk. Hagyjuk a személyi kultuszt. Ha seggnyaló vagy tedd csendben, mint ahogy a négyfal közé tartozik, hogy fideszektásként férfiakkal kúrsz.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. március 30. 09:04
A vajda megint benyal a bibsi gazdiknak. Akkor kussolt mikor ultraorthodox zsidók keresztényekre támadtak Jeruzsálemben.
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. március 30. 08:36
Biztonsági okokból történt. Háború dúl még Jeruzsálem térségében is. Nagy tömegeket beengedni veszélyes - vallás ide vagy oda.
Válasz erre
0
1
Obsitos Technikus
•••
2026. március 30. 08:26 Szerkesztve
Naja, csak hát nem a "háború" akadályozta meg, hanem az izraeli rendőrség... A feltámadási körmenet is elmarad, aztán egy héttel később az ortodoxoké is, ami Jeruzsálemben mindig nagyobb szokott lenni, ha nem esik egybe a katolikusokéval?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!