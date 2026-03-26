03. 26.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

magyar választás Brüsszel hitel Orbán Viktor ukrajna

Ördögi tervet főztek ki Orbán Viktor megbuktatására Brüsszelben – amint sikerrel járnak, már utalják is a pénzeket Ukrajnának

2026. március 26. 15:37

Az Európai Unió nem tett le az Ukrajnának szánt hatalmas pénzügyi csomagról. A háttérben azonban már Orbán Viktor vétója ellenére is zajlik az előkészítés, miközben Brüsszel egy esetleges politikai fordulatra vár Magyarországon.

Az Európai Bizottság a magyar kormány blokkolása ellenére is folytatja az Ukrajnának szánt hitel előkészítését, noha Orbán Viktor vétója egyelőre megakadályozza a források folyósítását. A KárpátHír az Espreso brüsszeli tudósítójára hivatkozva számolt be arról, hogy a technikai munka nem állt le.

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos az Európai Parlament brüsszeli ülésén megerősítette, hogy a folyamat zajlik. Ukrajna már benyújtotta azt a pénzügyi stratégiát, amely részletezi a források felhasználását, és ennek egyeztetése jelenleg is tart.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Orbán Viktor vétója mellett is készül a hitel

Az Espreso ukrán lap beszámolója szerint a Bizottság egy úgynevezett egyetértési nyilatkozatot készít elő, amely pontosan meghatározza a támogatás feltételeit. A források nem automatikusan érkeznek majd Kijevbe, hanem szigorú követelmények teljesítéséhez kötik őket. A három fő feltétel között szerepel:

  • a korrupcióellenes reformok folytatása, 
  • az uniós egységes piachoz való közeledés, 
  • valamint a gazdasági mutatók javítása. 

A költségvetési támogatásként érkező összegek így fokozatosan, feltételekhez kötve kerülhetnek kifizetésre. Tetyana Viszocka, az Espreso brüsszeli tudósítója arról is beszélt, hogy Orbán Viktor blokkolása ellenére az Európai Bizottság továbbra is folytatja az ukrajnai hitel technikai előkészítését.

A tudósító szerint az Európai Uniónak jelenleg nincs alternatív stratégiája a források felszabadítására. A döntéshozók inkább kivárnak, és a magyarországi politikai fejleményekre figyelnek.

Brüsszelben arra számítanak, hogy vagy a választások eredménye hoz változást, vagy Orbán Viktor álláspontja módosulhat. Dombrovskis jelezte, hogy amint a vétó megszűnik, az Európai Unió készen áll a pénz gyors folyósítására. A jelenlegi helyzet így azt mutatja, hogy az uniós intézmények nem mondtak le a támogatásról, hanem időben előre dolgoznak, miközben a politikai akadály elhárulására várnak.

5m007h 0p3ra70r
2026. március 26. 16:29
»Ízisz 2026. március 26. 16:14 Z. Arra azért kíváncsi vagyok, hogy milyen csalást, felforgatást, provokációt fognak előadni a választáson a Tisza ügynökök??? Mert, hogy lesz az 💯%!!! 😐❗« Semmi sem lesz. A magyarok ehhez gyávák. 70 év kollektivista kondícionálás kipusztította a szükséges kompetenciákat, mint az egyéni felelősségvállalás. Jó példája volt ennek a pedagógus ‘ellenállás’. 147.000 évtizedekig elnyomott főállású pedagógusból 840 tagadta meg a munkát - ez nem a sztrájk(!) - ami összesen az állomány 0,5%-a. A legitim sztrájkban is kevesebb mint 20% vett részt. Tehát számolhatunk a 2 millió tiszás 1/5-ével (400.000), mint elégedetlenkedő és 1/200-ával (10.000), mint lehetséges rendbontó. Ebből a potenciális tartósan erőszakos fellépésű országosan lehet vagy 1000 fő. 1-2 nap a rendőrség odabasz, aztán mindenki hazamegy a picsába pityeregni. Az elmúlt években ilyen volt egy random budapesti délután.
csulak
2026. március 26. 16:28
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
madre79
2026. március 26. 16:27
Le vannak sz...va!
Kar-6-Alom
2026. március 26. 16:22
Nem tudom, hogy lehetséges-e, de az az érzésem, hogy már átutalták a pénzt. Azért várnak a magyarországi választások kimenetelére, hogy ha újra a Fidesz győz, akkor szükséges lesz valamilyen megoldást találni a magyarázkodásra. Ha a Tisza, akkor ők úgysem fogják forszírozni.
