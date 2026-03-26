Ördögi tervet főztek ki Orbán Viktor megbuktatására Brüsszelben – amint sikerrel járnak, már utalják is a pénzeket Ukrajnának

Ketyeg a bomba: a 90 milliárdos hitel hiánya dominóhatást indíthat el Ukrajna gazdaságában
A háborús kiadások mellett egyre nehezebb fenntartani az állam működését.
Az Európai Unió nem tett le az Ukrajnának szánt hatalmas pénzügyi csomagról. A háttérben azonban már Orbán Viktor vétója ellenére is zajlik az előkészítés, miközben Brüsszel egy esetleges politikai fordulatra vár Magyarországon.
Az Európai Bizottság a magyar kormány blokkolása ellenére is folytatja az Ukrajnának szánt hitel előkészítését, noha Orbán Viktor vétója egyelőre megakadályozza a források folyósítását. A KárpátHír az Espreso brüsszeli tudósítójára hivatkozva számolt be arról, hogy a technikai munka nem állt le.
Valdis Dombrovskis gazdasági biztos az Európai Parlament brüsszeli ülésén megerősítette, hogy a folyamat zajlik. Ukrajna már benyújtotta azt a pénzügyi stratégiát, amely részletezi a források felhasználását, és ennek egyeztetése jelenleg is tart.
Az Espreso ukrán lap beszámolója szerint a Bizottság egy úgynevezett egyetértési nyilatkozatot készít elő, amely pontosan meghatározza a támogatás feltételeit. A források nem automatikusan érkeznek majd Kijevbe, hanem szigorú követelmények teljesítéséhez kötik őket. A három fő feltétel között szerepel:
A költségvetési támogatásként érkező összegek így fokozatosan, feltételekhez kötve kerülhetnek kifizetésre. Tetyana Viszocka, az Espreso brüsszeli tudósítója arról is beszélt, hogy Orbán Viktor blokkolása ellenére az Európai Bizottság továbbra is folytatja az ukrajnai hitel technikai előkészítését.
A tudósító szerint az Európai Uniónak jelenleg nincs alternatív stratégiája a források felszabadítására. A döntéshozók inkább kivárnak, és a magyarországi politikai fejleményekre figyelnek.
Brüsszelben arra számítanak, hogy vagy a választások eredménye hoz változást, vagy Orbán Viktor álláspontja módosulhat. Dombrovskis jelezte, hogy amint a vétó megszűnik, az Európai Unió készen áll a pénz gyors folyósítására. A jelenlegi helyzet így azt mutatja, hogy az uniós intézmények nem mondtak le a támogatásról, hanem időben előre dolgoznak, miközben a politikai akadály elhárulására várnak.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP