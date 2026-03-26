Ördögi tervet főztek ki Orbán Viktor megbuktatására Brüsszelben – amint sikerrel járnak, már utalják is a pénzeket Ukrajnának

Az Európai Bizottság a magyar kormány blokkolása ellenére is folytatja az Ukrajnának szánt hitel előkészítését, noha Orbán Viktor vétója egyelőre megakadályozza a források folyósítását. A KárpátHír az Espreso brüsszeli tudósítójára hivatkozva számolt be arról, hogy a technikai munka nem állt le.

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos az Európai Parlament brüsszeli ülésén megerősítette, hogy a folyamat zajlik. Ukrajna már benyújtotta azt a pénzügyi stratégiát, amely részletezi a források felhasználását, és ennek egyeztetése jelenleg is tart.