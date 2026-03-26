Brüsszel magyarország Dömötör Csaba választás

„Minden lehetséges eszközt bevetnek” – példátlanul torpedózzák Magyarországot Brüsszelből, a céljuk egyértelmű

2026. március 26. 11:26

Mindenáron beavatkoznának a magyar választásokba.

Brüsszelben minden lehetséges eszközt bevetnek, hogy beavatkozzanak a magyarországi választásokba, ugyanis egy simulékony és engedelmes kormányt akarnak, amely semmilyen tervet nem akadályoz: sem háborús, sem bővítési tervet, sem pedig bármilyen gazdasági megszorító tervet és erre a feladatra a Tiszát szemelték ki – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben csütörtökön.

Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: a magyar választásokba való beavatkozási eszköztár rendkívül széles: van itt olajblokád, áremelkedéseket hozó szankciók, online cenzúra, Magyarországnak járó források visszatartása, látványos titkosszolgálati eszközök és most már erőszakkal való fenyegetés is. pél

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Amit a korábbi választások során láttunk, az laza, átmozgató művelet volt ahhoz képest, amit a mostani beavatkozások nagyságrendjében látunk”

– fogalmazott.

A „Weber-féle nagykoalíció” támogatólag nézi, hogy Ukrajna több hete olajblokádot tart fenn Magyarországgal szemben. „Elbábozzák”, hogy indul majd egy szakértői csoport a vezetők vizsgálatára, de sem magyar, sem szlovák szakértőket nem engednek oda, ráadásul az ukrán hatóságok nem is engednek hozzáférést a delegációk számára, úgyhogy – mint fogalmazott – „ez egy egészen méltatlan színjáték”.

Szavai szerint ezzel egyidejűleg Magyar Péter néppárti frakciótársai és támogatói a nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék a szankciós politikát, ami a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjait is sújtaná, és áremelkedésekhez vezetne. Az Európai Bizottság azt is bejelentette, hogy élesítik az online beavatkozási rendszert is. Ez egy cenzúra rendszer, baloldali tényellenőrök ugyanis megjelölhetnek bizonyos tartalmakat, hogy a közösségi médiacégeknek korlátozni kelljen azok elérését – magyarázta. Zsarolnak a Magyarországnak járó uniós forrásokkal is, most éppen a védelmi támogatási keretet nem hagyják jóvá. Ez teljesen egybevág azzal, amit Kollár Kinga tiszás EP-képviselő mondott, hogy az uniós pénzek visszatartásától remélik, hogy az gazdasági károkat okoz Magyarországon, ami a Tiszát segítheti a választásokon – emlékeztetett.

A politikus úgy folytatta: a „Weber-féle nagykoalíció” azt is támogatólag nézi, hogy az általuk pénzelt csoportok külföldi titkosszolgálatokkal működnek együtt a magyar külügyminiszter lehallgatásának ügyében. Ez szintén példátlan. Elmondása szerint az is a nyomásgyakorlási eszköztár része, hogy felül akarják írni a döntéshozatali eljárásokat, hogy ki lehessen zárni a tiltakozó hangokat. Nem is csinálnak titkot abból, hogy ennek az élesítését a magyar választás eredményéhez kötik – hívta fel a figyelmet Dömötör.

Közölte: a tiszások nagyon sok alkalommal elmondták, hogy mit gondolnak a magyar politika önállóságáról: Orbán Anita kijelentette, hogy nem akar vétózni, inkább küllő lenne csak a keréken, ami a „merjünk kicsik lenni” politika 2026-os megfogalmazása. Tarr Zoltán delegációvezető szerint nekik kötelességük igazodni a néppárti állásponthoz. Magyar Péter is elmondta, hogy miként látja ezt: szerinte csak egy kicsi szuverenitásról kellene lemondani.

Itt van a lényeg – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, majd kifejtette: a kicsi szuverenitásról való lemondás azt jelentené, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást a következő években a háborúba és az Ukrajna politikába öntenének. Ez azt jelentené, hogy végre kellene hajtani azokat a megszorító pontokat, melyek kiszivárogtak a Tisza programjából: magasabb jövedelemadó, kevesebb adókedvezmény, zéró 13. havi nyugdíj, zéró különadó a multiknak, vaskos vagyonadó a családoknak.

„Ez lenne az ára, ha Ursula asszonynak és Weber úrnak kedves kormány alakulna Magyarországon”

– fogalmazott a Fidesz politikusa, majd úgy folytatta: április 12-én tehát nem csak képviselőket választunk, hanem utat is választunk Magyarország számára.

Béke vagy háborús politika. Saját lábon állás vagy gazdasági önfeladás. „És leginkább annak eldöntése, hogy a rólunk, magyarokról szóló döntések hol szülessenek, Magyarországon vagy Brüsszelben”. A döntés a választóké – zárta gondolatait Dömötör Csaba.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 26. 11:48
csakazertis a FIDESZ !
kbexxx
2026. március 26. 11:46 Szerkesztve
Tiszta fej bölcs döntés szavazásnál a jövőnk érdekében Nix ugribugri , stratégiai nyugalom..és szétveti az ideg Brüsszelt, hogy Magyarországon semi séma nem gyakorolható.!
belbuda
2026. március 26. 11:39
Döme,nyugalom…Bástya elvtárs küzd,mint malac a jégen…😉
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!