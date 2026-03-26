„Minden lehetséges eszközt bevetnek” – példátlanul torpedózzák Magyarországot Brüsszelből, a céljuk egyértelmű

A „Weber-féle nagykoalíció” támogatólag nézi, hogy Ukrajna több hete olajblokádot tart fenn Magyarországgal szemben. „Elbábozzák”, hogy indul majd egy szakértői csoport a vezetők vizsgálatára, de sem magyar, sem szlovák szakértőket nem engednek oda, ráadásul az ukrán hatóságok nem is engednek hozzáférést a delegációk számára, úgyhogy – mint fogalmazott – „ez egy egészen méltatlan színjáték”.

Szavai szerint ezzel egyidejűleg Magyar Péter néppárti frakciótársai és támogatói a nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék a szankciós politikát, ami a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjait is sújtaná, és áremelkedésekhez vezetne. Az Európai Bizottság azt is bejelentette, hogy élesítik az online beavatkozási rendszert is. Ez egy cenzúra rendszer, baloldali tényellenőrök ugyanis megjelölhetnek bizonyos tartalmakat, hogy a közösségi médiacégeknek korlátozni kelljen azok elérését – magyarázta. Zsarolnak a Magyarországnak járó uniós forrásokkal is, most éppen a védelmi támogatási keretet nem hagyják jóvá. Ez teljesen egybevág azzal, amit Kollár Kinga tiszás EP-képviselő mondott, hogy az uniós pénzek visszatartásától remélik, hogy az gazdasági károkat okoz Magyarországon, ami a Tiszát segítheti a választásokon – emlékeztetett.

A politikus úgy folytatta: a „Weber-féle nagykoalíció” azt is támogatólag nézi, hogy az általuk pénzelt csoportok külföldi titkosszolgálatokkal működnek együtt a magyar külügyminiszter lehallgatásának ügyében. Ez szintén példátlan. Elmondása szerint az is a nyomásgyakorlási eszköztár része, hogy felül akarják írni a döntéshozatali eljárásokat, hogy ki lehessen zárni a tiltakozó hangokat. Nem is csinálnak titkot abból, hogy ennek az élesítését a magyar választás eredményéhez kötik – hívta fel a figyelmet Dömötör.

Közölte: a tiszások nagyon sok alkalommal elmondták, hogy mit gondolnak a magyar politika önállóságáról: Orbán Anita kijelentette, hogy nem akar vétózni, inkább küllő lenne csak a keréken, ami a „merjünk kicsik lenni” politika 2026-os megfogalmazása. Tarr Zoltán delegációvezető szerint nekik kötelességük igazodni a néppárti állásponthoz. Magyar Péter is elmondta, hogy miként látja ezt: szerinte csak egy kicsi szuverenitásról kellene lemondani.

Itt van a lényeg – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, majd kifejtette: a kicsi szuverenitásról való lemondás azt jelentené, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást a következő években a háborúba és az Ukrajna politikába öntenének. Ez azt jelentené, hogy végre kellene hajtani azokat a megszorító pontokat, melyek kiszivárogtak a Tisza programjából: magasabb jövedelemadó, kevesebb adókedvezmény, zéró 13. havi nyugdíj, zéró különadó a multiknak, vaskos vagyonadó a családoknak.