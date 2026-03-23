Magyarország szárazföldön, Olaszország tengeren védi meg Európát

Az olasz egységmozgalomnak jelképévé vált Nabucco Libertá felcsendülése ezt még ünnepélyesebbé tette, aminek a hallgatóság felállva adta meg a tiszteletet.

Ezt egy perces néma csend követte: Umberto Bossi, olasz Északi Liga (Lega Nord) alapítója emlékének adózva, aki a napokban, március 19-én, 84 éves korában hunyt el.

Az eseményt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta: „a brüsszeli rombolásra szerződtetett kollaboráns rendszerrel szemben létrejöttek békés erős összefogások, mely utóbbiakat nem az eltartottság, hanem a közös értékek és barátság tart össze.”

Szánthó Miklós azt is elmondta, hogy ennek a folyamatnak „előhírnöke és letéteményese Olaszország, motorja Magyarország lett.”

Meggyőződéssel vallja, hogy „a jobboldali, szuverenista erők, noha boszorkányüldözésnek vannak kitéve, a győztes oldalt képviselik.”