Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaszország cpac hungary szánthó miklós matteo salvini magyarország liga

Magyarország szárazföldön, Olaszország tengeren védi meg Európát

2026. március 23. 18:13

Matteo Salvini Budapesten mutatta be a könyvét.

2026. március 23. 18:13
null

Sárkány László Zoltán írása a Mandineren

Budapest ismét a józan ész és a szuverenitás világítótornyává vált: a CPAC Hungary 2026 kísérőeseményén, a „CPAC Hungary 2026 Special” keretében Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga vezetője mutatta be az 

Árral szemben – az olasz csizma visszarúg című könyvének magyar kiadását.

A zsúfolásig megtelt teremben már eleve lelkes volt az alaphangulat a rendezvény prominens vendégének okán.

Az olasz egységmozgalomnak jelképévé vált Nabucco Libertá felcsendülése ezt még ünnepélyesebbé tette, aminek a hallgatóság felállva adta meg a tiszteletet. 

Ezt egy perces néma csend követte: Umberto Bossi, olasz Északi Liga (Lega Nord) alapítója emlékének adózva, aki a napokban, március 19-én, 84 éves korában hunyt el.

Az eseményt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta: „a brüsszeli rombolásra szerződtetett kollaboráns rendszerrel szemben létrejöttek békés erős összefogások, mely utóbbiakat nem az eltartottság, hanem a közös értékek és barátság tart össze.” 

Szánthó Miklós azt is elmondta, hogy ennek a folyamatnak „előhírnöke és letéteményese Olaszország, motorja Magyarország lett.” 

Meggyőződéssel vallja, hogy „a jobboldali, szuverenista erők, noha boszorkányüldözésnek vannak kitéve, a győztes oldalt képviselik.”

Az olasz miniszterelnök-helyettes, Liga elnök Matteo Salvini beszédét a jól ismert Avanti ragazzi di Buda vezette fel, amitől minden igaz hazafinak (olasznak és magyarnak egyaránt), a megrendüléstől a hideg fut végig a hátán.

Az olasz miniszterelnök-helyettes miután szívélyesen köszöntötte a részt vevőket, elmondta, hogy ma nagy jelentőséggel bíró nap van hazájában, de mindenképpen el akart jönni:

az igazságügyi reformról szóló népszavazás zajlik (erre a későbbi beszélgetés során részletesebben kitért). Mint ismeretes, ez őt magát is személyesen érintette, amikor 6 évvel ezelőtt büntetőeljárást indítottak ellene, amiért 

megvédeni akarván a hazáját nem engedte kikötni a migránsokat, akik illegálisan akarván bejutni Európába, annak identitását és struktúráját jöttek lebontani és nem azt építeni.”

Salvini párhuzamot vonva rámutatott, hogy 

Magyarország hasonló okból blokkolja Ukrajna csatlakozását az EU-hoz: szintén katasztrófát hozna első között említve az európai mezőgazdaságnak.”

A Lega elnöke kétféle, nagyon is emberi, de ellentétes felfogást, életmódot ismertetett: az egyik, legyen akár hétköznapi, civil ember, akár politikus, „nem arra koncentrál, amit ellenfelei tesznek, hanem úgy kel fel reggel, hogy a legjobb tudása szerint, becsülettel végzi el a feladatát. Este pedig nem mások elleni áskálódástól, hanem a keményen végzett becsületes munkától elfáradva tér haza”.

Salvini a beszédét végül azzal zárta, hogy ismertette előző napjainak sűrű programját: édesapjának születésnapi köszöntését, Pontidában a Liga alapítójának temetésén való részvételt, s további ingázást Róma, Milánó és Bergamo között.

Végül megérkezett Budapestre,

 támogatni a magyarokat, hogy az áprilisi választáson a többség jó döntést hozzon.”

Ezt követően Rosonczy-Kovács Mihálynak a Nézőpont Intézet külügyi igazgatójának a prominens vendég anyanyelvén feltett kérdéseire válaszolt Matteo Salvini.

Az első kérdés a mai nap zajló olasz igazságügyi reformról szóló népszavazásra vonatkozott. Az olasz miniszterelnök-helyettes ismertette, hogy „az eddig rendszer lehetővé tette, hogy ártatlanul ítéljenek el állampolgárokat, akik szabadon bocsátásuk után semmiféle, sem erkölcsi, sem anyagi kártérítést nem kaptak.” 

Ez a kérdés az egész olasz társadalmat megmozgatja, ami a népszavazáson való szokatlanul magas részvételi arány is jelez.

Rosonczy-Kovács Mihály második kérdése a CPAC Hungary-n való magas számú külföldi prominens részvételére tért ki. Salvini felhívta a figyelmet arra, hogy „a szuverenista erők központi motorja Magyarország, s ennek okán is sorsdöntő, hogy minden ilyen erő kifejezze támogatását, mert őket is képviseli Orbán Viktor kormánya.”

A magyar miniszterelnöknek dicsérte bátorságát, hogy kiállt az ellenszélben, sőt viharban. De biztosítja, hogy noha egyedül indultak el, közösen, a többséget képviselve, győztesként fognak célba érve nyerni.

Arra a kérdésre, hogy mit üzenne a baloldali, kormányellenes választóknak, emlékeztetett: „Olaszország híres a szívélyes vendéglátásáról. Akár turisztikai célból érkezik, akár legális, beilleszkedni szándékozó bevándorlóként. Jól ismert mindennaposan megfigyelhető esemény volt, hogy az olasz többségű lakónegyedekben az új, külföldi lakót áthívták vacsorázni.”

A tömeges, idegen kultúrájú áradattal ez a kép megváltozott. Már sok negyedben többségbe kerültek az idegenek, s olyanná vált a helyzet, mint amikor egy család befogad egy vendéget, akihez csatlakozik a családja, a rokonai, a barátai, míg végül nem vendégként, hanem már házigazdaként viselkednek. Az olasz család házában a „vendégek” kezdik átírni saját előnyükre a házirendet.”

A magyarok se hagyják, hogy ez megtörténjen a hazájukban. Márpedig, ha áprilisban rosszul választanak, akkor a következő négy év már visszafordíthatatlan rombolást fog hozni. Ezt tudatosítani kell, ahogyan minden olasznak, úgy minden magyar embernek is.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. március 23. 18:50
Zrinyi Miklós : " míg élek harcolok az ottomán hóddal , vígan buríttatom hazám hamujával ..."
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. március 23. 18:37
Jó lenne, ha egyeztetne a főnökasszonnyal is. Mert az a megválasztása óta SEMMIT nem tett értünk - pedig Orbán Viktor készítette neki elő tartalmilag a választási kampányát. Múlt csütörtökön is simán aláírt - mondhatnánk ellenünk IS, maguk ellen IS - a másik 25 birka tagországgal.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!