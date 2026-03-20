amerika egyesült államok izrael

ENSZ-főtitkár: Amerika háborús bűncselekményeket követett el

2026. március 20. 18:38

António Guterres szokás szerint Izraelt hibáztatta a háborúért.

2026. március 20. 18:38
null

António Guterres interjút adott a Politicónak, amelyben előbb reményét fejezte ki, hogy az iráni háború gyorsan véget ér, majd háborús bűncselekményekkel vádolta meg mindegyik felet. 

 Ha Irán ellen vagy a részéről támadások érik az energetikai infrastruktúrát, akkor szerintem megalapozott okunk van azt feltételezni, hogy azok háborús bűncselekménynek minősülhetnek”

 – jelentette ki az ENSZ főtitkára. 

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nemcsak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nemcsak Ukrajna sürgeti
Tovább a cikkhezchevron

Izrael szerdán támadást indított Irán South Pars nevű földgázmezője ellen, majd Teherán megtorló csapást mért egy jelentős katari energetikai komplexumra. Ezen túlmenően Guterres szerint a növekvő civil áldozatok száma is háborús bűncselekményre utal.

„Nem látok semmilyen különbséget. Nem számít, ki támadja meg a civileket. Ez teljesen elfogadhatatlan”

 – mondta.

Amerika és Izrael február 28-án bombázási kampányt indított, amelynek során megölték Irán legfőbb vezetőjét, és ezzel kiváltották Teherán folyamatos, rakétákkal és drónokkal végrehajtott megtorló támadásait a Közel-Kelet különböző pontjain.

Miután a régióban a feszültség enyhítésére szólított fel, Guterres Izraelt hibáztatta a konfliktus folytatásáért, és felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy győzze meg Benjamin Netanjahu izraeli vezetőt a háború befejezéséről.

„A háborúnak véget kell vetni... és úgy vélem, az Egyesült Államok kezében van a dolog, hogy véget vessenek neki. Lehetséges a háború befejezése, de ez a politikai akaraton múlik” – folytatta Guterres.

Trump elnök képes lesz meggyőzni azokat, akiket meg kell győzni arról, hogy a munka befejeződött, véget ért” 

– tette hozzá az ENSZ-főtitkár, aki az Irán elleni támadások megindítására vonatkozó amerikai döntést is Izraelnek tulajdonította. Arról ugyanakkor nem beszélt, hogy az iráni rezsim már évek óta „árnyékháborút” folytat Izrael és az Egyesült Államok ellen, és hogy Izrael elpusztítása a rezsim egyik fő külpolitika célja. 

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. március 20. 20:44
Akkor kezdj el sírdogálni, minden megoldódik
pctroll
2026. március 20. 20:37
ENSZ?… Muhaha!
canadian-deplorable
•••
2026. március 20. 20:28 Szerkesztve
Ha netán a Tisza párt még is nyer áprilisban, annak fő oka az az arrogáns tudatlanság amit az alul levő posztok egy része kitűnően bemutat, pl az alenka néven futó orosz ügynöké. Valami rosszul sikerült Magyarországon és a Fideszesek eltávolodtak a normalitástól. Zsigerből a világ legocsmányabb lator államait támogatják, a saját szövetségeseik ellen, belülről rombolva. Fel kellene végre ébredni, amíg még nem késő. Vissza kéne térni a normalitáshoz.
templar62
2026. március 20. 20:09
2003 , Irak , ENSZ .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!