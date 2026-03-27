Borul minden, akkora támadást érte Iránt

Izraeli támadás érte Irán kulcsfontosságú nukleáris létesítményeit pénteken, ami után Teherán pusztító megtorlást ígért. Bár közvetlen sugárveszély nincs, a drasztikus eszkaláció miatt a térség egy minden eddiginél súlyosabb, közvetlen háború szélére sodródott.
Az iráni állami hírügynökség, az IRNA péntek reggeli jelentése alapján Izrael közvetlen támadást intézett az iszlám köztársaság atomprogramjának két létfontosságú pillére ellen. A célpontok között szerepelt az araki Shahid Khondab nehézvíz-komplexum, valamint a Jazd tartományban található Ardakan sárgapogácsa-gyártó (yellow cake) üzem.
A sárgapogácsa az uránkoncentrátum egy formája, amely elengedhetetlen a dúsítási folyamathoz, míg a nehézvizet a reaktorok moderátoraként használják. Szakértők szerint ezen egységek kiiktatása nem csupán technikai visszaesést jelent Irán számára, hanem egyértelmű politikai üzenet:
Izrael immár nem riad vissza az Irán számára „vörös vonalnak” számító nukleáris infrastruktúra nyílt támadásától sem.
Az iráni Atomenergia Szervezet közleménye szerint a támadások nem követeltek emberéletet, és környezeti katasztrófától, illetve radioaktív szennyeződéstől sem kell tartani. Figyelemre méltó részlet, hogy az araki erőmű a jelentések szerint már tavaly június óta – egy korábbi izraeli akció következtében – üzemen kívül volt, így a mostani csapás inkább a helyreállítási munkálatok megakadályozását és a demoralizálást szolgálhatta.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szokatlanul gyorsan és nyíltan vállalták a felelősséget. Közleményükben hangsúlyozták, hogy a művelet sikeresen gyengítette Irán „rakétagyártási képességeit és a nukleáris programból megmaradt infrastruktúrát”. Az izraeli narratíva szerint ezek a lépések elengedhetetlenek a zsidó állam biztonságának szavatolásához, miután a hírszerzés szerint Teherán felgyorsította fegyverkezési programját.
A diplomáciai és katonai feszültség azonnal a tetőfokára hágott.
Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) – Irán legbefolyásosabb katonai szervezete – azonnali és súlyos megtorlást helyezett kilátásba.
A hangnem minden eddiginél fenyegetőbb: Seyed Majid Moosavi, az IRGC űrhajózási parancsnoka az X-en (korábban Twitter) közzétett üzenetében közvetlen veszélyre figyelmeztetett.
Moosavi felszólította az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető vállalatok alkalmazottait, hogy azonnal hagyják el munkahelyeiket, sugallva, hogy a válaszcsapások nem korlátozódnak majd katonai célpontokra, és akár a térségben működő nyugati gazdasági érdekeltségeket is elérhetik.
Kép forrása: MTI/EPA/Abir Szultan