03. 27.
péntek
idf forradalmi gárda nukleáris infrastruktúra irán urán támadás iráni atomprogram izraeli vörös vonal

Borul minden, akkora támadást érte Iránt

2026. március 27. 20:40

Izraeli támadás érte Irán kulcsfontosságú nukleáris létesítményeit pénteken, ami után Teherán pusztító megtorlást ígért. Bár közvetlen sugárveszély nincs, a drasztikus eszkaláció miatt a térség egy minden eddiginél súlyosabb, közvetlen háború szélére sodródott.

2026. március 27. 20:40
null

Az iráni állami hírügynökség, az IRNA péntek reggeli jelentése alapján Izrael közvetlen támadást intézett az iszlám köztársaság atomprogramjának két létfontosságú pillére ellen. A célpontok között szerepelt az araki Shahid Khondab nehézvíz-komplexum, valamint a Jazd tartományban található Ardakan sárgapogácsa-gyártó (yellow cake) üzem.

A sárgapogácsa az uránkoncentrátum egy formája, amely elengedhetetlen a dúsítási folyamathoz, míg a nehézvizet a reaktorok moderátoraként használják. Szakértők szerint ezen egységek kiiktatása nem csupán technikai visszaesést jelent Irán számára, hanem egyértelmű politikai üzenet: 

Izrael immár nem riad vissza az Irán számára „vörös vonalnak” számító nukleáris infrastruktúra nyílt támadásától sem.

Az iráni Atomenergia Szervezet közleménye szerint a támadások nem követeltek emberéletet, és környezeti katasztrófától, illetve radioaktív szennyeződéstől sem kell tartani. Figyelemre méltó részlet, hogy az araki erőmű a jelentések szerint már tavaly június óta – egy korábbi izraeli akció következtében – üzemen kívül volt, így a mostani csapás inkább a helyreállítási munkálatok megakadályozását és a demoralizálást szolgálhatta.

Izrael elismerte: „Kiterjesztjük a hadjáratot”

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szokatlanul gyorsan és nyíltan vállalták a felelősséget. Közleményükben hangsúlyozták, hogy a művelet sikeresen gyengítette Irán „rakétagyártási képességeit és a nukleáris programból megmaradt infrastruktúrát”. Az izraeli narratíva szerint ezek a lépések elengedhetetlenek a zsidó állam biztonságának szavatolásához, miután a hírszerzés szerint Teherán felgyorsította fegyverkezési programját.

A diplomáciai és katonai feszültség azonnal a tetőfokára hágott. 

Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) – Irán legbefolyásosabb katonai szervezete – azonnali és súlyos megtorlást helyezett kilátásba.

A hangnem minden eddiginél fenyegetőbb: Seyed Majid Moosavi, az IRGC űrhajózási parancsnoka az X-en (korábban Twitter) közzétett üzenetében közvetlen veszélyre figyelmeztetett.

Moosavi felszólította az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető vállalatok alkalmazottait, hogy azonnal hagyják el munkahelyeiket, sugallva, hogy a válaszcsapások nem korlátozódnak majd katonai célpontokra, és akár a térségben működő nyugati gazdasági érdekeltségeket is elérhetik.

Kép forrása: MTI/EPA/Abir Szultan

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. március 27. 21:42
Akkor is béke lesz a végén, ha beledöglötök, b+! A Forradalmi Gárda már csak "Fekete Lovag üzemmódban" működik... 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
templar62
2026. március 27. 21:07
A jövő elkezdődött .
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 27. 21:04
A zsidók elszabadulása. Jön a Peszah.
Válasz erre
2
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 27. 20:48
☮️🕊️
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!