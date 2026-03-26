A Kreml szigorít, miközben egyre több kritika éri a romló fronthelyzet miatt

Az Institute for the Study of War legfrissebb tanulmánya arról számol be, hogy Oroszországban a háborús tudósítók egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet a fronton tapasztalható problémákra, amire a Kreml fokozott nyomásgyakorlással és elnyomással válaszol – írta meg az Index.

Az elemzők kiemelik, hogy egy orosz katonai blogger „komoly erőépítésre és a védelmi ipar reformjára” szólított fel, mivel véleménye szerint az orosz hadsereg rendszerszintű problémákkal küzd, amelyek akadályozzák a fronton elért sikereket.