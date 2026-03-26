A Kreml szigorít, miközben egyre több kritika éri a romló fronthelyzet miatt

Óriási riasztás, orosz drón repült be és okozott tüzet a Duna-parton
A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit.
Az Institute for the Study of War legfrissebb tanulmánya arról számol be, hogy Oroszországban a háborús tudósítók egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet a fronton tapasztalható problémákra, amire a Kreml fokozott nyomásgyakorlással és elnyomással válaszol – írta meg az Index.
Az elemzők kiemelik, hogy egy orosz katonai blogger „komoly erőépítésre és a védelmi ipar reformjára” szólított fel, mivel véleménye szerint az orosz hadsereg rendszerszintű problémákkal küzd, amelyek akadályozzák a fronton elért sikereket.
A szakértől szerint a haderő struktúrájában végrehajtott „alapvető változtatások” és a kis csoportos taktikáról való lemondás nélkül Oroszország nem lesz képes gyors győzelmet elérni.
A megszólalók szerint a jelenlegi előrenyomulási ütem mellett az orosz csapatoknak akár 100 évbe is telhet Ukrajna többi részének elfoglalása. Az ISW becslése szerint még akkor is, ha a 2025. februári ütem változatlan marad, ez a folyamat körülbelül 100 évig is eltarthat. A tanulmány arra is rámutat, hogy Vlagyimir Putyin továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz hadsereg folyamatos, bár lassú és kimerítő előrenyomulással tartsa fenn a nyomást a teljes frontvonal mentén. Az elemzők szerint ez a megközelítés nem egyeztethető össze azokkal a reformokkal, amelyeket az orosz fegyveres erők és a dandár felderítőbrigádja hajt végre.
Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP
