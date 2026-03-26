Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tanulmány probléma orosz hadsereg vlagyimir putyin ukrajna

A Kreml szigorít, miközben egyre több kritika éri a romló fronthelyzet miatt

2026. március 26. 17:49

Szakértők szerint ha a 2025. februári ütem változatlan marad, ez a folyamat körülbelül 100 évig is eltarthat.

2026. március 26. 17:49
null

Az Institute for the Study of War legfrissebb tanulmánya arról számol be, hogy Oroszországban a háborús tudósítók egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet a fronton tapasztalható problémákra, amire a Kreml fokozott nyomásgyakorlással és elnyomással válaszol – írta meg az Index.

Az elemzők kiemelik, hogy egy orosz katonai blogger „komoly erőépítésre és a védelmi ipar reformjára” szólított fel, mivel véleménye szerint az orosz hadsereg rendszerszintű problémákkal küzd, amelyek akadályozzák a fronton elért sikereket. 

A szakértől szerint a haderő struktúrájában végrehajtott „alapvető változtatások” és a kis csoportos taktikáról való lemondás nélkül Oroszország nem lesz képes gyors győzelmet elérni.

A megszólalók szerint a jelenlegi előrenyomulási ütem mellett az orosz csapatoknak akár 100 évbe is telhet Ukrajna többi részének elfoglalása. Az ISW becslése szerint még akkor is, ha a 2025. februári ütem változatlan marad, ez a folyamat körülbelül 100 évig is eltarthat. A tanulmány arra is rámutat, hogy Vlagyimir Putyin továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz hadsereg folyamatos, bár lassú és kimerítő előrenyomulással tartsa fenn a nyomást a teljes frontvonal mentén. Az elemzők szerint ez a megközelítés nem egyeztethető össze azokkal a reformokkal, amelyeket az orosz fegyveres erők és a dandár felderítőbrigádja hajt végre.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cirmos
2026. március 26. 18:11
ez annak tükrében még szebb, hogy a háború eiső napjaiban már kijevben voltak, és onnan lettek kibaszva(kiírtva).
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2026. március 26. 18:08
Ennek se füle, se farka..
Válasz erre
0
0
szbalint
2026. március 26. 18:07
Na és hol van itt szó romló fronthelyzetről?
Válasz erre
0
0
bundasan
•••
2026. március 26. 18:05 Szerkesztve
Ez azért csúsztatás, mert közben az ukránok szépen lassan, de nem ennyire lassan, kifogynak a pénzből, élő erőből, fegyverekből. Plusz ha mondjuk egy-másfél év alatt áttörik az uccsó komolyabb védelmi vonalat, akkor onnan elég sok irányba egyenes az út...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!