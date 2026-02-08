Ft
02. 08.
vasárnap
02. 08.
vasárnap
béketanács románia egyesült államok donald trump

Washingtonban tapogatózik Románia: átállnának

2026. február 08. 16:48

A román elnök szerint folyamatosan elemzik a lehetőségeket.

2026. február 08. 16:48
Románia üdvözli az Egyesült Államok béketörekvéseit, és egyeztetéseket folytat Washingtonnal a Béketanács február 19-i ülésén való részvételről – közölte vasárnap Facebook-oldalán Nicusor Dan államfő. A román elnök bejegyzésében közölte, hogy Románia meghívást kapott a Donald Trump amerikai elnök által alapított Béketanács február 19-i ülésére, de úgy fogalmazott, hogy Bukarest részvétele a Washingtonnal való egyeztetések kimenetelétől függ. „Románia üdvözli az Egyesült Államok béketörekvéseit” – hangsúlyozta a román elnök.

Mint írta, Románia a Békatanácsba való meghívás kézhezvétele után konzultációt kezdeményezett Washingtonnal annak tisztázására, hogy a testület chartájának egyes előírásai felvizsgálhatók-e vagy értelmezhetők-e úgy, hogy teljes mértékben összeegyeztethetők legyenek a román állam jelenlegi nemzetközi kötelezettségeivel. A román államfő szerint Bukarest részvétele a február 19-i ülésen attól függ, hogy milyen kimenetele lesz az amerikai partnerekkel folytatott egyeztetésnek.

A román fél főként azt szeretné tisztázni, hogy miként vehetnének részt az ülésen a Romániához hasonló országok, melyek nem tagjai a Béketanácsnak, azonban a testület chartájának esetleges felülvizsgálata esetén csatlakoznának hozzá.

Nicusor Dan korábban is úgy nyilatkozott, hogy a román külügyminisztérium „elemzi” a Béketanácshoz való csatlakozás lehetőségét, hogy ez mennyire egyeztethető össze a román állam egyéb nemzetközi vállalásaival. A téma kapcsán korábban Ilie Bolojan kormányfő is megszólalt, és cáfolta az Antena 3 televízióban forrásokra hivatkozva megjelent hírt, miszerint az országnak nem lenne egymilliárd dollárja a tagsági díj kifizetésére.

Hangsúlyozta: Bukarest ki tud fizetni egymillárd dollárt egyik vagy másik projektre, amennyiben az ország érdeke és jelenlegi gazdasági helyzete indokolja. Az államfő később pontosította a tagsági díjra vonatkozó információkat, aláhúzva: Románia az első három évben úgy is tagja lehet a testületnek, hogy nem fizet be egymilliárd dollárt.

(MTI)

Nyitókép forrása: Mihai BARBU / AFP

rasdi1
2026. február 08. 17:30
"...átállnának". Szokás szerint. Csak az időpont kérdéses.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 08. 17:22
1. Románia a Balkán háborúk idején elárulta elsődleges szövetségesét Bulgáriát, és ezért jutalmul háromezer négyzetmérföld területet szerzett meg a maga számára volt szövetségesétől, Bulgáriától. 2. Semmibe vette az Osztrák Magyar Monarchiával kötött semlegességi szerződést, és amikor úgy ítélte meg, hogy a Szövetséges hatalmaknak nagyobb esélye van a győzelemhez, titkos szerződést kötött az Antant hatalmakkal, és 1916 – ban megtámadta Magyarországot. 3. Megszegte az Antant hatalmakkal kötött szövetséget és békét kötött a Központi hatalmakkal 4. Megszegte a bukaresti békét és a Monarchia összeomlása után megtámadta Magyarországot. 5. Elárulta a Szövetséges hatalmakat, és Hitler oldalára által, amikor annak csillaga felmenőben volt. Ezért, 1940 – ben visszaadta Erdélyt Magyarországnak. 6. Amikor Hitler vesztésre állt, Románia elárulta a Tengely hatalmakat, átállt a Szövetségesekhez és ezért jutalmul ismét megkapta Erdélyt. Romániának ez a kétszínűsége páratlan az országok történetében.
Válasz erre
0
0
Pametan
•••
2026. február 08. 17:22 Szerkesztve
"Románia üdvözli az Egyesült Államok béketörekvéseit, ..." Ezek tényleg az "átálláson" törik a fejüket. Nem is értem, miért lepődök meg. Egyszer végre oda is eljuthatnának, hogy végre eltapossák a saját nacionalistáikat, és nem engednek nekik teret, akár kezdhetnék azokkal, akik éppen most Kolozsváron "kakaskodnak" és okoskodnak. Az átállásról már bebizonyították, hogy náluk működőképes , ezzel párhuzamosan emelhetnék a mentális szintjüket is.....
Válasz erre
2
0
lendvaiildiko
2026. február 08. 17:13
Borzalmas hírek jönnek bezzeg-Romániából. Hiába áltak át urzula pártjára, nem jön lóvé, Elenszky majd elpuffogtatja azt. Az AI összefoglalója a román megszorító intézkedésekről. Bérek és nyugdíjak: A kormány befagyasztotta a közalkalmazotti béreket és a nyugdíjakat, korlátozva ezzel a lakossági vásárlóerőt. Adó- és áremelések: Nőtt az ÁFA, drágult az üzemanyag, és új közterheket vezettek be. Az adónövelés célja a költségvetési bevételek növelése volt. Oktatási szektor: Az oktatásban heti 2 órával növelték a tanítási óraszámot, átalakították az ösztöndíjrendszert, korlátozva a tanulmányi ösztöndíjak számát. Az oktatási megszorítások (konkrétan 10%-os csökkentési tervek) ellen komoly tanári tiltakozások indultak 2026 elején. Beruházások korlátozása: Leállították vagy bizonytalanná tették az európai helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott projekteket, amennyiben azok készültségi szintje nem érte el a 30%-ot.
Válasz erre
1
0
