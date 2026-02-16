Világraszóló botrány robban: Magyar Péter brüsszeli társai olyan jogokat adnak a transznőknek, mint eddig soha

Fogja a fejét a keresztény Európa, a józanul gondolkodók többsége nehezen tud napirendre térni az Európai Parlament egyik legfrissebb döntése után. A képviselők többsége megszavazta: annak ellenére, hogy biológiailag férfiak, mostantól a transznőket is teljes körűen nőként ismerik el. Az elfogadott javaslatot a Magyar Pétert a soraiban tudó Néppárt többsége is támogatta.

Az EP a strasbourgi plenáris ülésén fogadta el az ajánlást, mostantól a transznemű nőket, azaz a biológiai férfiakat is nőként azonosítják majd. Sőt, be is kell vonni őket az EU összes feminista és nemi egyenlőségi politikájába, stratégiájába és programjába. A döntés értelmében a transznők „jogát” ahhoz, hogy nőként kezeljék őket, prioritásként kell védeni és előmozdítani – írja a Magyar Nemzet.