Világraszóló botrány robban: Magyar Péter brüsszeli társai olyan jogokat adnak a transznőknek, mint eddig soha
2026. február 16. 09:52
Egészen abszurd javaslatról döntött az Európai Parlament.
2026. február 16. 09:52
3 p
0
10
39
Mentés
Fogja a fejét a keresztény Európa, a józanul gondolkodók többsége nehezen tud napirendre térni az Európai Parlament egyik legfrissebb döntése után. A képviselők többsége megszavazta: annak ellenére, hogy biológiailag férfiak, mostantól a transznőket is teljes körűen nőként ismerik el. Az elfogadott javaslatot a Magyar Pétert a soraiban tudó Néppárt többsége is támogatta.
Az EP a strasbourgi plenáris ülésén fogadta el az ajánlást, mostantól a transznemű nőket, azaz a biológiai férfiakat is nőként azonosítják majd. Sőt, be is kell vonni őket az EU összes feminista és nemi egyenlőségi politikájába, stratégiájába és programjába. A döntés értelmében a transznők „jogát” ahhoz, hogy nőként kezeljék őket, prioritásként kell védeni és előmozdítani – írja a Magyar Nemzet.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
A szavazást a baloldali frakciók támogatták, illetve az Európai Néppárt (EPP) többsége is megszavazta: Magyar Péter európai pártcsaládja többségében a döntés mellett foglalt állást.
A döntés meghatározó politikai irányt mutat, befolyásolja a diplomáciát és a jövőbeli jogalkotást, és meghatározza az EU álláspontját.
A konzervatív oldalon felháborítónak tartják, hogy a döntéssel egy ideológiai napirendet fogadtak el nemzetközi prioritásként, amely átdefiniálja a nő fogalmát, miközben az ügyben nincs egyetértés – fogalmazott Hermann Tertsch (Vox).
A Patrióták Európáért kifejezte egyértelmű tiltakozását, mondván, kizárták őket mind a szöveg előkészítéséből.
A cikk arra is rámutat, látványos vakságot jelent, hogy miközben az EU gazdasági, geopolitikai és belső kohéziós válságokkal küzd, a genderidentitás elismerését helyezi előtérbe a valós problémák helyett. Noha a legtöbb európai állampolgár elutasítja, mégis makacsul erőltetik egy kisebbség ideológiáját.