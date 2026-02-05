Végre legalább néhányan néhányan hazatérnek Irakba a „nyugati kaland” után, ráadásul magyar segítséggel!

Azért azt koránt sem lehet mondani, hogy az Iszlám Állam bukása óta a Közel-Keleten kitört a béke. Sőt, a Hamász 2023. októberi 7-i terrortámadása óta ismét forrong a régió. Milyen a biztonsági helyzet?

A kurdisztáni régió, ahol a mi központunk is üzemel, kettészakadt: az egyik fele Törökországgal, a másik Iránnal ápol szorosabb viszonyt. Most úgy tűnik, hogy Teherán befolyása meggyengült az egész térségben, ezért elsősorban amerikai nyomásra felmerült, hogy a hozzájuk kötődő milíciákat meg kellene szüntetni. Értelemszerűen ők ennek nem örülnek, nemtetszésüknek pedig támadásokkal adnak hangot. Aggodalomra adhat okot, hogy Szíriában egy hosszú évtizedek óta regnáló rezsim bukása milyen következményekkel jár? Nincs kizárva, hogy újabb menekülthullám indul meg. Emellett felmerül a kérdés:

mihez kezdjenek a korábban érkezett szíriai menekültekkel, vissza lehet őket küldeni? Ezekre a kihívásokra a humanitárius elvek mentén nekünk is reagálnunk kell.

A Segélyszervezet célja, hogy segítse a háború és terroristák elől elmenekülők visszatelepülését. Hogy áll most a folyamat?

Irakban sokkal erősebbek a családi kötelékek, mint Európában. Nekem két olyan kollégám is volt, akik huszonéves korukban Európába mentek, munkát vállaltak, még állampolgárságot is szereztek, viszont miután megteremtették anyagi jólétüket, mégis hazatértek – mert ez volt a családi elvárás. Van ilyen példa is. Ugyanakkor az iraki infrastruktúra óriási nyomás alatt áll: becslések szerint évi egymillióval nő a lakosság. Ezzel kellene lépést tartania a szociális szektornak, az egészségügynek, és legfőképpen a munkaerőpiacnak. Óriási feladat, amely egyben a legnagyobb gátja a hazatérésnek. Nem véletlenül igyekszünk mi is erre fókuszálni: ezért építettünk többek között egészségügyi központot, létesítettünk iskolákat, vagy adtunk át legutóbb közösségi házat Szindzsárban.