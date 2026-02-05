Végre legalább néhányan néhányan hazatérnek Irakba a „nyugati kaland” után, ráadásul magyar segítséggel!

Meg tudják győzni az idős bácsit, akinek már a nagyapjának a nagyapja is búzát termesztett, hogy álljon át valami másra?
Elsősorban az idősebb generáció esetében valóban több időre van szükség. Viszont idővel megértik: ő jár jól, ő spórol pénzt, ha például felhasználja a háztáji maradékot, amivel műtrágyáról át tud állni a komposztra. Más koncepciókkal szemben mi nem csupán tréninget tartunk, vagy adunk néhány eszközt, hanem negyedik éve a helyszínen is jelen vagyunk. Az említett Al-Qoshban létrehoztunk egy kicsi, egyhektáros mintafarmot, ami képzési- és kutatóközpontként üzemel, ami mindenki előtt nyitva áll. Nemzetközi szakértőink minden kérdésükre válaszolnak, illetve a saját szemükkel láthatják, hogy a mi területünk egész évben zöld, különböző terményeket minden évszakban tudunk termeszteni. Megtanítjuk, hogyan tudják elcsúsztatni a szüretet, hogy ne egyszerre árasszák el, az árakat is lenyomva, terménnyel a piacot. Sőt azt is, hogyan tudják feldolgozni az árut, például a romlandó paradicsom helyett hogyan állítson elő tartósítható paradicsompürét.
Véres népirtást rendezett az Iszlám Állam a jazidi kisebbség között is. Sorsukat rövid időre szintén felkapta a média, hogy aztán gyorsan elfeledkezzenek róluk. Helyzetük kilátástalan, vagy van remény az újjászületésükre?
Általánosságban igaz, hogy a közösségi médiában rövidül a figyelem. Felkapják az egyik katasztrófát, aztán eldobják, és már jön is a következő. A humanitárius segítségnyújtásnak ez óriási kihívása, mert a kilátástalan helyzetben lévő embereknek reményt adni csak hosszú távon lehetséges. A romboláshoz elég egy pillanat, de az újjáépítéshez mindig idő kell. Ami a jazidiket illeti, még mindig nagyon nehéz helyzetben vannak, de azért jelentős fejlődést láttam szülőföldjükön, Szindzsárban. Az Ökumenikus Segélyszervezet a német államtól elnyert forrásból közösségi házat, sportközpontot, piacteret épített, korábban egészségügyi rendelőket, míg francia forrásból kórház épült, magánberuházás nyomán pedig néhány bolt, étterem is újranyitott.
Szóval szépen lassan visszatér az élet a régi kerékvágásba. Jelentősen több emberrel is találkoztam a porig rombolt városban, mint három évvel ezelőtt.