02. 09.
Ukrajna ötvenezer orosz katonát likvidálna havonta, közben az orosz előrenyomulás gyengíti Kijev alkupozícióját

2026. február 09. 13:41

Az orosz drónok lassan felőrlik Ukrajnát – Zelenszkij tárgyalási pozíciója gyengül.

2026. február 09. 13:41
null

A háború a negyedik évéhez közeledik és az orosz hadsereg egyre hatékonyabb drónstratégiája folyamatosan aláássa az ukrán védelem erejét. A Zaporizzsjai területen a front mögötti logisztikai útvonalakat és drónkezelő egységeket támadják, hogy megbontsák az ukrán védekezés rendszerét. A lassú, de folyamatos előrenyomulás gyengíti Kijev alkupozícióját a tárgyalásokon – írta meg a Wall Street Journal

Ezzel szemben Ukrajna stratégiája továbbra is nagyrészt arra épül, hogy maximális veszteséget okozzon az orosz gyalogságnak, amikor azok a frontvonaltól mintegy 20 kilométerre kezdődő „halálzónába” lépnek. Ukrajna idén is erre a megközelítésre épít: 

a cél havi 50 ezer orosz katona megölése, szemben a decemberi 35 ezerrel 

– közölte nemrég az új védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov. 

Sok ukrán katona és tiszt azonban úgy véli, váltásra van szükség, és Ukrajnának is rendszerszerűen kellene támadnia az orosz hátországot. Szerintük a drónkezelők és a parancsnoki pontok szervezett támadása nélkül nehéz lesz megtörni az orosz nyomást.

A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint az orosz halottak és sebesültek száma közel 1,2 millióra tehető, ám ez sem késztette meghátrálásra a Kremlt. 

Az ukrán hadsereg veszteségeit 500–600 ezer fő közé becsülik.

Elemzők szerint Moszkva célzottabban és szervezettebben vadászik az ukrán drónegységekre, míg Kijev eszközhiánnyal küzd a közepes hatótávolságú csapásmérő képességek terén. A nyugati támogatás kulcsfontosságú lehetne ebben. 

A terepen közben folytatódik a felőrlő háború: az orosz erők kisebb egységekkel próbálnak a front mögé beszivárogni, míg az ukrán katonák szerint a legnagyobb veszteségek a rotációk során érik őket. 

A béketárgyalások kilátásai bizonytalanok, a fronton szolgáló katonák pedig egyelőre a harcok fokozódását érzékelik.

Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP

Dixtroy
2026. február 09. 13:53
"Sok ukrán katona és tiszt azonban úgy véli, váltásra van szükség, és Ukrajnának is rendszerszerűen kellene támadnia az orosz hátországot." Mondjuk ebben van fantázia. Az oroszok ettől úgy bepöccennek, hogy az energetikai után szétlövik a vízellátó rendszer kulcspontjait is, és a lakosságnak - bár messze az eu átlag feletti strapabírásúak - fel fog ködleni, hogy aha, ez kurvajó, de miért is? Akkor aztán az erdészt kíváncsi kezek fogják tapogatni!
Válasz erre
3
0
sanya55-2
•••
2026. február 09. 13:52 Szerkesztve
Az ukri veszteségek ehanyagolhatók, tartalékaik határtalanok (egész Európában megtalálhatók, jelenleg pihentetik őket) írja Kiiiiijiiiiiiviiiiii-i Esti Hírlap (éjjel stencilezik)
Válasz erre
0
0
Galsó Atya
2026. február 09. 13:50
Milyen patkányok ezek. Ez a kép már a: Vádlott, álljon fel! Nem?
Válasz erre
1
0
sozlib_abschaum
2026. február 09. 13:50
Ezt a bohócot a saját SS jei fogják felakasztani. Azt nagyon sajnálom, hogy a Kárpátaljai magyaroknak is szenvedniük kell de remélem nem sokáig, mert hazatérnek.
Válasz erre
0
0
