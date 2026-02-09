Ukrajna ötvenezer orosz katonát likvidálna havonta, közben az orosz előrenyomulás gyengíti Kijev alkupozícióját

A háború a negyedik évéhez közeledik és az orosz hadsereg egyre hatékonyabb drónstratégiája folyamatosan aláássa az ukrán védelem erejét. A Zaporizzsjai területen a front mögötti logisztikai útvonalakat és drónkezelő egységeket támadják, hogy megbontsák az ukrán védekezés rendszerét. A lassú, de folyamatos előrenyomulás gyengíti Kijev alkupozícióját a tárgyalásokon – írta meg a Wall Street Journal.

Ezzel szemben Ukrajna stratégiája továbbra is nagyrészt arra épül, hogy maximális veszteséget okozzon az orosz gyalogságnak, amikor azok a frontvonaltól mintegy 20 kilométerre kezdődő „halálzónába” lépnek. Ukrajna idén is erre a megközelítésre épít: