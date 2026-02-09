Ukrajna ötvenezer orosz katonát likvidálna havonta, közben az orosz előrenyomulás gyengíti Kijev alkupozícióját

Soha nem látott fegyvert vetett be Ukrajna: így védenék meg magukat az oroszok leghalálosabb csapásától (VIDEÓ)
Az ukrán fejlesztésű eszköz egy, már régóta ismert technológiát alkalmaz.
Az orosz drónok lassan felőrlik Ukrajnát – Zelenszkij tárgyalási pozíciója gyengül.
A háború a negyedik évéhez közeledik és az orosz hadsereg egyre hatékonyabb drónstratégiája folyamatosan aláássa az ukrán védelem erejét. A Zaporizzsjai területen a front mögötti logisztikai útvonalakat és drónkezelő egységeket támadják, hogy megbontsák az ukrán védekezés rendszerét. A lassú, de folyamatos előrenyomulás gyengíti Kijev alkupozícióját a tárgyalásokon – írta meg a Wall Street Journal.
Ezzel szemben Ukrajna stratégiája továbbra is nagyrészt arra épül, hogy maximális veszteséget okozzon az orosz gyalogságnak, amikor azok a frontvonaltól mintegy 20 kilométerre kezdődő „halálzónába” lépnek. Ukrajna idén is erre a megközelítésre épít:
a cél havi 50 ezer orosz katona megölése, szemben a decemberi 35 ezerrel
– közölte nemrég az új védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov.
Sok ukrán katona és tiszt azonban úgy véli, váltásra van szükség, és Ukrajnának is rendszerszerűen kellene támadnia az orosz hátországot. Szerintük a drónkezelők és a parancsnoki pontok szervezett támadása nélkül nehéz lesz megtörni az orosz nyomást.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán fejlesztésű eszköz egy, már régóta ismert technológiát alkalmaz.
A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint az orosz halottak és sebesültek száma közel 1,2 millióra tehető, ám ez sem késztette meghátrálásra a Kremlt.
Az ukrán hadsereg veszteségeit 500–600 ezer fő közé becsülik.
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna célja egy halálzóna kialakítása lehet.
Elemzők szerint Moszkva célzottabban és szervezettebben vadászik az ukrán drónegységekre, míg Kijev eszközhiánnyal küzd a közepes hatótávolságú csapásmérő képességek terén. A nyugati támogatás kulcsfontosságú lehetne ebben.
A terepen közben folytatódik a felőrlő háború: az orosz erők kisebb egységekkel próbálnak a front mögé beszivárogni, míg az ukrán katonák szerint a legnagyobb veszteségek a rotációk során érik őket.
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy tűnik, Orbán Viktornak megint igaza volt.
A béketárgyalások kilátásai bizonytalanok, a fronton szolgáló katonák pedig egyelőre a harcok fokozódását érzékelik.
Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP