02. 08.
vasárnap
orosz-ukrán háború egyesült államok donald trump ukrajna oroszország

Az ukrán külügyminiszter terítette a lapokat: egyetlen ember tud véget vetni a háborúnak

2026. február 08. 17:31

Úgy tűnik, Orbán Viktornak megint igaza volt.

2026. február 08. 17:31
null

Az ukrajnai háború lezárásához az orosz és ukrán vezetőknek személyesen kell találkozniuk, hogy a még hátralévő kérdéseket megtárgyalják – nyilatkozta a Reutersnek Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki azt is elismerte, hogy kizárólag Donald Trump amerikai elnök rendelkezik azzal a hatalommal, hogy megállapodást érjen el a felek között.

Csak Trump tudja megállítani a háborút”

– fogalmazott. Majd hozzátette: Ukrajna szeretné felgyorsítani a négy éve tartó háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket, és kihasználni az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások lendületét, mielőtt más tényezők – például a novemberi amerikai kongresszusi félidős választások kampánya – megzavarnák az erőfeszítéseket.

Az ukrán külügyminiszter szerint abból a 20 pontos béketervből, amely a legutóbbi tárgyalások alapját képezte, már csak „néhány” pont maradt nyitva. „A legérzékenyebb és legnehezebb kérdések – ezeket a vezetők szintjén kell kezelni” – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy a kulcskérdésekben, például a területek vonatkozásában a két fél álláspontja távol áll egymástól. Oroszország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna engedje át a donyecki régió fennmaradó 20 százalékát – ezt Kijev azonban határozottan elutasítja. Ukrajna emellett ellenőrzést akar a zaporizzsjai atomerőmű felett – Európa legnagyobbja –, amely orosz megszállás alatt áll.

Az Abu-Dzabiban ezen a héten zajlott háromoldalú béketárgyalások második fordulóján sem látszott áttörés jele. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton újságíróknak elmondta, hogy az Egyesült Államok egy új tárgyalási fordulót javasolt Miamiban egy hét múlva, amit Kijev elfogadott.

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP

5m007h 0p3ra70r
2026. február 08. 19:17
»A legérzékenyebb és legnehezebb kérdések – ezeket a vezetők szintjén kell kezelni« Be kell vonni a taxisofőröket és a buszvezetőket is. Nincs mese!
AnarchyInTheEU
2026. február 08. 19:03
"Csak Trump tudja megállítani a háborút” - nyilván, hisz a nagy vezetők közül csak ő akarja.
alenka
2026. február 08. 18:46 Szerkesztve
Igen, pontosan egy ember vet véget ennek a háborúnak!.... Ez pedig: PUTIN!.... Abban a percben, mikor visszakapja az orosz embereket és a területeket, nem támad!... Csupán a terroristákat és a banderista náci geciket végzi ki. PUTIN, ELŐRE!
Pametan
2026. február 08. 18:31
"....nyilatkozta a Reutersnek Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki azt is elismerte, hogy kizárólag Donald Trump amerikai elnök rendelkezik azzal a hatalommal, hogy megállapodást érjen el a felek között." Hiába a hideg tél, lassan kezd nagyon forró lenni a talaj a lábuk alatt. Eljött az a pont, amikor már ők is elismerik, hogy a helyzetük tarthatatlan, tehát valaminek történni kell. Amit szeretnének, az a saját győzelmük, de lehet, hogy már kevesebb "sikerrel" is beérnék, mondjuk azzal, hogy ne vonják őket felelősségre, de legalábbis életben maradhassanak. Arra tippelek, hogy Miamiban le fogják az ukrán varangyot térdeltetni.
