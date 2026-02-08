Az ukrán külügyminiszter terítette a lapokat: egyetlen ember tud véget vetni a háborúnak

Az ukrajnai háború lezárásához az orosz és ukrán vezetőknek személyesen kell találkozniuk, hogy a még hátralévő kérdéseket megtárgyalják – nyilatkozta a Reutersnek Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki azt is elismerte, hogy kizárólag Donald Trump amerikai elnök rendelkezik azzal a hatalommal, hogy megállapodást érjen el a felek között.

Csak Trump tudja megállítani a háborút”

– fogalmazott. Majd hozzátette: Ukrajna szeretné felgyorsítani a négy éve tartó háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket, és kihasználni az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások lendületét, mielőtt más tényezők – például a novemberi amerikai kongresszusi félidős választások kampánya – megzavarnák az erőfeszítéseket.