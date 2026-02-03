Ft
Zelenszkij külügyminisztere felforrt a dühtől, és indulatos fröcsögésbe kezdett: „erkölcsi degeneráltnak” nevezte Csányi Sándor főnökét

2026. február 03. 06:52

Mindezt azért, mert a FIFA-elnök meg merte jegyezni, hogy az orosz sportolók kitiltása nem biztos, hogy a legjobb megoldás a feszültségek csillapítására.

2026. február 03. 06:52
null

„Oroszország továbbra is gyilkolja Ukrajna békés polgárait, és nem hajlandó befejezni a háborút. Ilyen körülmények között nem lehet szó a orosz csapatok visszatéréséről a nemzetközi labdarúgásba” – idézi a Unian hírügynökség Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Telegramon közzétett írását.

Az ukrán tárcavezető bejegyzésében a vérontás folytatásának felelőseként egyértelműen és kizárólagosan Oroszországot állította be.

„679 ukrán lány és fiú soha többé nem focizhat, mert az oroszok megölték őket. És továbbra gyilkolnak, miközben bizonyos erkölcsi degeneráltak az ellenük bevezetett kitiltások feloldását javasolják annak ellenére, hogy Oroszország nem fejezte be a háborút” – írta.

A kijelentés előzménye, hogy az Ukrán Labdarúgó-szövetség (UAF) nyilatkozatában szólította fel a FIFA-t és elnökét, Gianni Infantinót, hogy ne változtassák meg a labdarúgó-szövetségek álláspontját az oroszok kizárásáról a labdarúgó-versenyekből, amíg a háború tart. Tették ezt azt követően, hogy

a FIFA elnöke a orosz csapatok visszatérését támogatta, mert véleménye szerint a szankciók az orosz futballisták ellen csak „még több csalódást és gyűlöletet okoztak”.

Az ukrán külügyminiszter tehát „erkölcsi degenerált” alatt – többek között – a FIFA elnökét értette. Ismert, Csányi Sándor 2010 óta a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke, 2018-tól pedig a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó-szövetség) alelnöke.

„Nem értünk egyet azzal az állítással, hogy a támadó ellen bevezetett szankciók nem működnek. Úgy véljük, hogy a versenyekből való kizárás hatékony módszer a támadóra gyakorolt nyomásgyakorláshoz. Bármely orosz válogatott potenciális reintegrációja veszélyezteti a versenyek biztonságát és integritását” – vélekedett az UAF.

Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Marusenko

