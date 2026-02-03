Zelenszkij külügyminisztere felforrt a dühtől, és indulatos fröcsögésbe kezdett: „erkölcsi degeneráltnak” nevezte Csányi Sándor főnökét

„Oroszország továbbra is gyilkolja Ukrajna békés polgárait, és nem hajlandó befejezni a háborút. Ilyen körülmények között nem lehet szó a orosz csapatok visszatéréséről a nemzetközi labdarúgásba” – idézi a Unian hírügynökség Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Telegramon közzétett írását.

Az ukrán tárcavezető bejegyzésében a vérontás folytatásának felelőseként egyértelműen és kizárólagosan Oroszországot állította be.