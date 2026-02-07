Újra Washingtonba látogat Orbán Viktor

Háborúellenes Gyűlés Szombathelyről – ÉLŐ közvetítés a Mandineren
Ülésezik a Béketanács.
Két hét múlva Washingtonba látogat Donald Trump amerikai elnök meghívására – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.
A szombathelyi háborúellenes gyűlésen a kormányfő elmondta, Magyarországnak minél jobb kapcsolatot kell fenntartania az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, valamint megfelelően kell menedzselnie a kapcsolatait Brüsszellel.
A kormányfő elmondta, hogy Magyarországnak az a célja, hogy szövetségesei legyenek, és ne legyenek ellenségei.
Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP
