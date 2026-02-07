Ft
egyesült államok washington donald trump orbán viktor

Újra Washingtonba látogat Orbán Viktor

2026. február 07. 13:40

Ülésezik a Béketanács.

2026. február 07. 13:40
null

Két hét múlva Washingtonba látogat Donald Trump amerikai elnök meghívására – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.

A szombathelyi háborúellenes gyűlésen a kormányfő elmondta, Magyarországnak minél jobb kapcsolatot kell fenntartania az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, valamint megfelelően kell menedzselnie a kapcsolatait Brüsszellel.

A kormányfő elmondta, hogy Magyarországnak az a célja, hogy szövetségesei legyenek, és ne legyenek ellenségei.

Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP

patikus-3
2026. február 07. 14:42
alenka, nem te vagy a kedves kágébés lady, aki cuncizza a nagyközönséget? Nálatok is vannak a titkos Trump-videókból, amiket Jeffrey Epstein készített a kiskorúakkal folytatott aktusokról? Nagy a pofátok megint, a régi Szovjetunió titkos ügynökeinek és spicli besúgóinak, mert azt hiszitek, nyertek. De oly bénákok vagytok, hogy még az ukikkal sem birtok már 4 éve! Nem felejtjük el, mit műveltetek itt 88-90-ben, mielőtt kizavartunk benneteket a hazánkból. Csengey Dinit miért kellett meggyilkolnotok?
szantofer
2026. február 07. 14:38
Miután a NERtársak értetlenül állnak a kérdésem előtt, elismétlem neki érthetően, mint türelmes apa a hülye gyerekének. Orbán Viktort hívta meg Trump a Béketanácsba, vagy Magyarország mindenkori miniszterelnökét? Merthogy ez nagyon nem mindegy.
belbuda
2026. február 07. 14:32
Hú,ez komoly lesz...😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Robert-N
2026. február 07. 14:31
patikus-3 2026. február 07. 14:30 A festett hajú pedofíliás majom beteszi a Viktort egy ketrecbe és úgy hurcolja körös-körül mutogatni. Hehe ---- Reklámozd hangosabban butafasz, mekkora ökör vagy
