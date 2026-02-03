Teljesen leomlott egy erdélyi református templom tornya

A hatóságok kivonultak a helyszínre, lezárták az érintett útszakaszt, és vizsgálják az omlás pontos okait. A Szilágy megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a torony az úttestre dőlt, teljesen elzárva a forgalmat mindkét irányban. A helyszínre a szilágycsehi tűzoltók mellett zilahi egységek is kivonultak több tűzoltóautóval, rohammmentővel, valamint speciális mentőfelszereléssel és keresőkutyás egységgel.

A Krónika felidézte: a szilágycsehi református templom Szilágy megye egyik legrégebbi és legjelentősebb műemléke. A templom középkori eredetű: a mai épület magja a 15-16. század fordulóján alakult ki, erre utal a szentély boltozatán fennmaradt 1519-es évszám is.

Eredetileg gótikus stílusú, egyhajós templom lehetett, amelyet a korabeli földbirtokos családok támogatásával építettek és bővítettek. A reformációt követően a templom a református közösség használatába került, és azóta is a helyi egyházközség központja.

Az épület története során több viszontagságon ment keresztül: a 17. század elején tűz pusztította el a tetőszerkezetet, a későbbi évszázadokban több javítás és átalakítás történt. A templom állagának megóvása érdekében a közelmúltban átfogó felújítási program indult. A munkálatok célja az épület szerkezeti megerősítése, a tető és a falazatok helyreállítása, valamint a belső terek és a homlokzat restaurálása az eredeti építészeti értékek tiszteletben tartásával.