erdélyi szilágycseh református templom krónika

Teljesen leomlott egy erdélyi református templom tornya

2026. február 03. 22:51

Sajtóhírek szerint a templom közvetlen környezetében földmunkák folytak.

2026. február 03. 22:51
null

Leomlott az erdélyi Szilágycseh református templomának tornya és jelentős része kedd este. A helyszínre érkezett tűzoltók megkezdték az esetleges áldozatok felkutatását a romok között, de az első jelentések szerint nem történt személyi sérülés.

Az erdélyi Krónika című hírportál a közösségi médiában fellelhető képek és videók alapján arról számolt be, hogy a lehullott fal- és tetőszerkezeti elemek több, a járdán és az úttesten parkoló gépkocsit is megrongáltak. 

A környéket rövid időre pánik és káosz uralta, az anyagi kár számottevő.

A lap nem hivatalos forrásokból arról értesült, hogy a templom közvetlen környezetében földmunkák folytak, így felmerül a gyanú, hogy ezek hozzájárulhattak az épület szerkezeti instabilitásához, illetve az omláshoz.

A hatóságok kivonultak a helyszínre, lezárták az érintett útszakaszt, és vizsgálják az omlás pontos okait. A Szilágy megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a torony az úttestre dőlt, teljesen elzárva a forgalmat mindkét irányban. A helyszínre a szilágycsehi tűzoltók mellett zilahi egységek is kivonultak több tűzoltóautóval, rohammmentővel, valamint speciális mentőfelszereléssel és keresőkutyás egységgel.

A Krónika felidézte: a szilágycsehi református templom Szilágy megye egyik legrégebbi és legjelentősebb műemléke. A templom középkori eredetű: a mai épület magja a 15-16. század fordulóján alakult ki, erre utal a szentély boltozatán fennmaradt 1519-es évszám is.

Eredetileg gótikus stílusú, egyhajós templom lehetett, amelyet a korabeli földbirtokos családok támogatásával építettek és bővítettek. A reformációt követően a templom a református közösség használatába került, és azóta is a helyi egyházközség központja.

Az épület története során több viszontagságon ment keresztül: a 17. század elején tűz pusztította el a tetőszerkezetet, a későbbi évszázadokban több javítás és átalakítás történt. A templom állagának megóvása érdekében a közelmúltban átfogó felújítási program indult. A munkálatok célja az épület szerkezeti megerősítése, a tető és a falazatok helyreállítása, valamint a belső terek és a homlokzat restaurálása az eredeti építészeti értékek tiszteletben tartásával.

A 2024 decemberében indult 10 millió lej (750 millió forint) értékű felújítást vissza nem térítendő támogatásból tervezték megvalósítani, a kivitelezést pedig 2027 végéig kellett volna befejezni – emlékeztetett az erdélyi hírportál.

(MTI)

Nyitókép: Facebook/ISU Salaj

