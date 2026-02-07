Ft
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
megnyitó téli olimpia Párizs Franciaország Olaszország olimpia Milánó

Találjátok meg a különbségeket!

2026. február 07. 16:13

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

2026. február 07. 16:13
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„És igen: megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák. És igen: mindig bírtam az olaszokat. Főleg, ha elintézik végre az »Antifa« csőcseléküket. És nemcsak tessék-lássék, hanem rendesen.

Az olimpiai megnyitójuk mindenesetre reményteljes volt.”

Szegény franciák, általában egyik végletből a másikba esnek. Egyszer oda menekül a pápa, a Mont Saint-Michel - i kolostornál ritkán látni szebbet, a településeik nagy részét szentekről nevezik el, aztán átesnek a ló túloldalára és azt sem tudják, hogyan bizonyítsák, hogy ők mennyire nyitottak, lazák és romlottak.
"Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák." Zsoltika! Azért annyira nem megnyugtató nálunk sem a helyzet, és nemcsak a szivárványos vonulgatások miatt..! -talán tetszett valamit hallani a hírhedt Gabi-Gabi partikról...
