Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
hamburg korvett szabotázs németország hajó

Súlyos szabotázsgyanú Németországban: elfogtak egy román és egy görög férfit

2026. február 03. 17:19

A német haditengerészet egyik korvettjét próbálták meg hatástalanítani.

2026. február 03. 17:19
null

Őrizetbe vettek a német hatóságok egy román és egy görög férfit kedden annak gyanújával, hogy tavaly szabotázst kíséreltek meg egy hadihajó ellen a hamburgi hajógyárban – közölte a hamburgi ügyészség.

A közlemény szerint a 37 éves román és az 54 éves görög állampolgár – akiket Hamburgban, illetve egy görög faluban vettek őrizetbe – a hamburgi kikötőben végzett munkájuk közben 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Tovább a cikkhezchevron

a német haditengerészet számára gyártott korvettnek a motorjába több mint 20 kilogramm kavicsot juttattak be, 

illetve átlyukasztották a hajón az édesvízellátást biztosító vezetékeket. Eltávolították emellett a hajó üzemanyagtartályának sapkáit, valamint az elektronikus rendszer biztonsági kapcsolóit is hatástalanították. Az ügyészség hozzátette, hogy más szabotázskísérletekkel is gyanúsítják őket, de az elfogatóparancs jelenleg csak erre az ügyre vonatkozik.

Az ügyészség szerint a két gyanúsított „jelentős károkat okozhatott volna a hajókban, de legalábbis késleltethették volna elindulásukat, veszélybe sodorva ezzel Németország biztonságát és fegyveres erőinek hatékonyságát”.

(MTI)

Nyitókép: FOCKE STRANGMANN / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patópál
2026. február 03. 18:15
Apró kérdés: ki lettek fizetve a munkájukért? Közvetlenül voltak alkalmazva a hajógyárnál, vagy valamelyik al-al-alvállalkozó olcsó négerei voltak?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 03. 18:01
A görögből akkor lesz román, amikor már nem lusta hogy lopjon.
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. február 03. 17:59 Szerkesztve
Ez még mindig jobb mintha egy kifutóhoz ragasztják magukat. Vagy bablevest öntenek az örömóda kottájára.
Válasz erre
1
0
Kormánypárti2
2026. február 03. 17:59
Még jó hogy nem lopták el.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!