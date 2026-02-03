Súlyos szabotázsgyanú Németországban: elfogtak egy román és egy görög férfit

Őrizetbe vettek a német hatóságok egy román és egy görög férfit kedden annak gyanújával, hogy tavaly szabotázst kíséreltek meg egy hadihajó ellen a hamburgi hajógyárban – közölte a hamburgi ügyészség.

A közlemény szerint a 37 éves román és az 54 éves görög állampolgár – akiket Hamburgban, illetve egy görög faluban vettek őrizetbe – a hamburgi kikötőben végzett munkájuk közben