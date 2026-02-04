„Ördögi férfi volt, ördögi szándékkal!” – sosem szabadul a börtönből Ryan Routh, aki megkísérelte megölni Donald Trumpot

A bíróságon bemutatott bizonyítékok szerint Routh-nál hat mobiltelefon volt, és álnevekkel próbálta meg eltitkolni a személyazonosságát. Az ügyészek szerint a incidens napján majdnem tíz órán át várt a sűrű bozótban. A nyomozók a helyszínen találtak egy félautomata karabélyt, két zsákot golyóálló mellényekhez használt fémlemezekkel és a golfpályára irányított kamerát.
Routh összeesküvése „alaposan kidolgozott és halálosan komoly”
A merénylőt, aki a letartóztatásakor hawaii lakos volt, előzőleg pedig Észak-Karolinában élt, háromrendbeli engedély nélküli fegyvertartás, illetve – letartóztatásakor – szövetségi rendőr akadályoztatásának vádjában is bűnösnek találtak. John Shipley ügyész az esküdteknek azt mondta, hogy Routh összeesküvése „alaposan kidolgozott és halálosan komoly” volt. Hozzátette, hogy a
Titkosszolgálat beavatkozása nélkül Donald Trump már nem élne.
Az ítélethirdetés után a férfi egy golyóstollal megpróbálta megszúrni magát, de a felügyelők megakadályozták ebben. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán üdvözölte az ítéletet. „Ez ördögi férfi volt ördögi szándékkal, de elkapták” – írta.