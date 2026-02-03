Nyilvános az ütemterv: így tiltaná ki Von der Leyen az olcsó orosz energiát Európából

Eddig játszadozott velünk Von der Leyen: Magyarország hivatalosan beperelte az Európai Uniót
Ehhez még Magyarországnak is lesz egy-két szava.
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában február 2-án jelent meg a REPowerEU terv keretében az orosz földgázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendelet (EU/2026/261), amely február 3-án lép hatályba – közölte az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen. A Világgazdaság azt írja, a rendelet célja, hogy 2027-re véglegesen megszüntesse az EU orosz gáztól való függőségét, amit történelmi döntésnek neveztek.
Hatályba lépése után körülbelül hat héttel tilosak lesznek az új rövid és hosszú távú orosz gázszerződések.
A meglévő szerződésekre vonatkozó részletes ütemterv az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának honlapján érhető el. A tilalmak ütemezése a következő:
Kivételes esetben – ha egy tagállam gáztárolói nem érik el a szükséges töltöttségi szintet – a határidő meghosszabbítható 2027. október 31-ig.
Az Európai Bizottság emellett jelezte, hogy 2026 elejére jogalkotási javaslatot terjeszt elő az orosz olajimport betiltásáról, lehetőleg minél hamarabb, de legkésőbb 2027-ig.
A rendelet hatályba lépésére reagálva Magyarország azonnal pert indított az Európai Bíróságon a REPowerEU-rendelet megsemmisítéséért.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint a magyar kormány három fő érvre hivatkozik:
A miniszter szerint a per várhatóan egy és háromnegyed-két évig tarthat.
