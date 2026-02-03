Nyilvános az ütemterv: így tiltaná ki Von der Leyen az olcsó orosz energiát Európából

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában február 2-án jelent meg a REPowerEU terv keretében az orosz földgázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendelet (EU/2026/261), amely február 3-án lép hatályba – közölte az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen. A Világgazdaság azt írja, a rendelet célja, hogy 2027-re véglegesen megszüntesse az EU orosz gáztól való függőségét, amit történelmi döntésnek neveztek.

Hatályba lépése után körülbelül hat héttel tilosak lesznek az új rövid és hosszú távú orosz gázszerződések.

A meglévő szerződésekre vonatkozó részletes ütemterv az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának honlapján érhető el. A tilalmak ütemezése a következő: