európai bíróság energia európai bizottság

Nyilvános az ütemterv: így tiltaná ki Von der Leyen az olcsó orosz energiát Európából

2026. február 03. 09:07

Ehhez még Magyarországnak is lesz egy-két szava.

2026. február 03. 09:07
null

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában február 2-án jelent meg a REPowerEU terv keretében az orosz földgázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendelet (EU/2026/261), amely február 3-án lép hatályba – közölte az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen. A Világgazdaság azt írja, a rendelet célja, hogy 2027-re véglegesen megszüntesse az EU orosz gáztól való függőségét, amit történelmi döntésnek neveztek.

Hatályba lépése után körülbelül hat héttel tilosak lesznek az új rövid és hosszú távú orosz gázszerződések.

A meglévő szerződésekre vonatkozó részletes ütemterv az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának honlapján érhető el. A tilalmak ütemezése a következő: 

  • 2026. április 25-től tilosak a rövid távú LNG-szállítási szerződések;
  • 2026. június 17-től tilosak a rövid távú vezetékes gázszerződések;
  • 2027. január 1-jétől tilosak a hosszú távú LNG-importszerződések;
  • 2027. szeptember 30-tól tilosak a hosszú távú vezetékes gázimport-szerződések.

Kivételes esetben – ha egy tagállam gáztárolói nem érik el a szükséges töltöttségi szintet – a határidő meghosszabbítható 2027. október 31-ig.

Az Európai Bizottság emellett jelezte, hogy 2026 elejére jogalkotási javaslatot terjeszt elő az orosz olajimport betiltásáról, lehetőleg minél hamarabb, de legkésőbb 2027-ig.

A rendelet hatályba lépésére reagálva Magyarország azonnal pert indított az Európai Bíróságon a REPowerEU-rendelet megsemmisítéséért. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint a magyar kormány három fő érvre hivatkozik:

  • Brüsszelnek nem volt joga ilyen döntést hozni, mivel az energiahordozók importjának tilalma csak szankciókkal lehetséges, az pedig egyhangú döntést igényel.
  • Az EU alapszerződése szerint az energiabeszerzések (honnan és mit vásárolnak) kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartoznak.
  • A döntés sérti az energiaszolidaritás elvét, amely garantálja az összes tagállam energiaellátásának biztonságát – különösen Magyarország esetében ez sérül.

A miniszter szerint a per várhatóan egy és háromnegyed-két évig tarthat.

Nyitókép forrása: Andrej ISAKOVIC / AFP

Összesen 17 komment

Nasi12
2026. február 03. 10:46
Ez az amikor valaki nem hirtelen felindulásból, hanem jól megtervezve követ el öngyilkosságot. De azt hiszem a tömeges öngyilkosságra való hergelés bűncselekmény :)
tikkadt-szocske
2026. február 03. 10:42
Ezek az idióták tényleg azt hiszik, hogy egy szép napon Oroszország nyakában maradnak a jó drága energiahordozók, mert nem lesz kinek eladni ? Vagy csak egyszerűen valami szadista őrület hajtja öket, hogy pár ország és az EU dögöljön bele ebbe az egészbe? Ami valószínűbb: valakiknek ez a masterplan a szívügyük, a végrehajtók meg igen szorgalmasak. Biztosan nem véletlenül.
sanya55-2
2026. február 03. 10:28
Nem kell figyelembe venni a hülyeségüket, hagy indítsák el a szaros 7-es cikkelyüket, mi meg vesszük tovább amit akarunk, saját hatáskőrben
Dixtroy
2026. február 03. 10:14
Ficot épp egy éve biztosították, hogy ilyesmiről szó se lesz, csak támogassa a szankciókat. Biztosan nagyon örül most, hogy akkor is becsicskult!
