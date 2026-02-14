Megnéztük, tényleg olyan borzalmas-e a Melania Trumpról szóló dokumentumfilm

A dokumentumfilm legnagyobb hibája valószínűleg a témaválasztása: a film a beiktatáshoz vezető húsz napot mutatja be kizárólag a first lady szemszögéből.

Érezhetően szeretnének tisztelettel adózni az elnökfeleség szerepkör előtt, azonban ez kissé lapossá teszi a filmet. A néző ugyan bepillanthat a kulisszák mögé, miként szervezik meg az adott protokolláris eseményeket, azonban, ami a film legérdekesebb része: maga Melania, elveszik a magángépek, ruhapróbák, és bálok között.

Az amerikaiakkal ellentétben a first lady nem mosolyog folyamatosan, és szigorú kalapjai, páncél szerű köpenyei is egy zárkózott személy hatását keltik. A film sokszor nem segít az alanyán: a hosszas snittek arról, ahogy a first lady a luxuslakosztályból besétál a liftbe, majd a limuzinokból felszáll a magángépre, még távolabb tolják a nézőktől Melaniát.

A film legnagyobb erőssége, mikor egy-egy jelenetre felsejlik a first lady igazi személyisége. Az egyik epizódban Melania fogad egy izraeli túszt, akinek a férje ekkor még a Hamász fogságában volt. A beszélgetés során a máskor távolságtartó first lady rendkívül empatikus és kedves oldalát mutatja meg, ahogy az amerikaiak valószínűleg nagyon ritkán látják. Egy másik jelenteből kiderül, hogy Melania aggódik a beiktatás biztonságával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy alig félévvel korábban majdnem meggyilkolták a férjét.

A dokumentumfilm azt a benyomást kelti, hogy Jackie Kennedy ikonikus, de mára kevéssé élvezhető fehér házi bemutató tévéfilmjéből merítették az inspirációt, amely során a first lady bemutatta az elnöki rezdenciát. Ez a választás ódivatúvá teszi a film szerkezetét.