Magyar Péter után Alex Sorossal is bájologhattak az európai vezetők Münchenben – na, vajon mi lehetett a téma?

Magyar Péter röhögcsélve pózolgatott a Barátság vezeték felrobbantásában reménykedő politikussal (VIDEÓ)
Hamar megtalálták a közös hangot.
Mi az, ami bármiről eszébe jut újabban a háborúpárti európai politikusoknak?
A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy miután Magyar Péter végigbazsalyogta a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián összegyűlt európai vezetők „hajlandóbb” felét, a nemzetközi politikai elitnek egy másik a Soros-hálózat örökösével, Alex Sorossal is pofavizitet kellett tartania. A lap szerint az amerikai milliárdos, Soros György fia főleg az Ukrajna további katonai támogatását sürgető politikussal igyekezett találkozni az eseményen.
A konferencián jelen volt többek között Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is. A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy ezek a szereplők kivétel nélkül a nyugati világ háborúpárti krémjéhez tartanak, és az Ukrajnának nyújtott feltétlen anyagi és fegyveres támogatás folytatását szorgalmazzák.
Alex Soros a közösségi oldalán is beszámolt a találkozókról, és hangsúlyozta az Ukrajna melletti kiállás fontosságát. A svéd kormányfővel történt találkozójáról írt Instagram-bejegyzésében például így lelkendezett:
Mindig nagyra értékelem a találkozókat Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel. Őszinte eszmecserét folytattunk Európa jövőjéről, a csendes-óceáni térség biztonságáról, és arról a felelősségről, hogy szilárdan kiálljunk Ukrajna szuverenitása mellett ebben a sorsdöntő pillanatban.”
Alex Soros egy Facebook-posztban a transzatlanti együttműködés jelentőségét hangsúlyozta:
Amerika akkor a legerősebb, amikor erős szövetségesei és barátai vannak.”
Hozzátette, hogy a globális kihívások kezeléséhez elengedhetetlen az együttműködés.
Az amerikai üzletember Christian Stocker osztrák kancellárral is közös képeket posztolt a Facebookon. Itt már a CEU ügye is szóba került:
Örülök, hogy találkozhattam Christian Stocker osztrák kancellárral, és hallhattam, hogy határozottan támogatja a Közép-európai Egyetem ausztriai és uniós jelenlétét, valamint azt, hogy egyértelmű elkötelezett amellett, hogy a Nyugat-Balkán ne maradjon le az európai uniós csatlakozási folyamatban.”
A megosztott képeken további európai politikusok is feltűntek, köztük Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes is.
A Magyar Nemzet felidézte, hogy a müncheni konferencián Magyar Péter is részt vett, aki több olyan politikussal egyeztetett, akik szintén elkötelezettek abban, hogy az Európai Unió számolatlanul öntse a pénzt Ukrajnába. A lap kiemelte, hogy a Tisza Párt vezetője
Mint emlékezetes, Merz nem is nagyon rejtette véka alá, hogy mit gondol Magyar Péter és a Tisza politikai küldetéséről az ukrán EU-csatlakozás kapcsán:
„Van egy elefánt a szobában, ami ellene van. Ezt a problémát meg kell oldanunk. Eddig egyhangú szavazásra volt szükség az Európai Tanácsban az új csatlakozási fejezet megnyitásához. De
ezt meg kell oldanunk legkésőbb az áprilisban esedékes választás után. Remélhetőleg akkor már képesek leszünk megnyitni a következő csatlakozási fejezetet.”
Temrészetesen Donald Tusk is a katonai támogatás fenntartását és az uniós csatlakozási folyamat felgyorsítását szorgalmazta.
Friedrich Merz eltakarítaná a magyar patrióta kormányt, hogy Ukrajnát végre felvehhessék gyorsítva az EU-ba. Valószínűleg erről fog szólni a német kancellár Magyar Péternek tartandó eligazítása is.
Fotó: Christian Stocker és Alex Soros / Facebook