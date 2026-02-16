A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy miután Magyar Péter végigbazsalyogta a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián összegyűlt európai vezetők „hajlandóbb” felét, a nemzetközi politikai elitnek egy másik a Soros-hálózat örökösével, Alex Sorossal is pofavizitet kellett tartania. A lap szerint az amerikai milliárdos, Soros György fia főleg az Ukrajna további katonai támogatását sürgető politikussal igyekezett találkozni az eseményen.

A konferencián jelen volt többek között Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is. A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy ezek a szereplők kivétel nélkül a nyugati világ háborúpárti krémjéhez tartanak, és az Ukrajnának nyújtott feltétlen anyagi és fegyveres támogatás folytatását szorgalmazzák.