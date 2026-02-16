Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt ALEX SOROS X Németország Ukrajna Magyar Péter Müncheni Biztonsági Konferencia müncheni biztonságpolitikai konferencia Európai Unió München

Magyar Péter után Alex Sorossal is bájologhattak az európai vezetők Münchenben – na, vajon mi lehetett a téma?

2026. február 16. 21:20

Mi az, ami bármiről eszébe jut újabban a háborúpárti európai politikusoknak?

2026. február 16. 21:20
null

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy miután Magyar Péter végigbazsalyogta a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián összegyűlt európai vezetők „hajlandóbb” felét, a nemzetközi politikai elitnek egy másik a Soros-hálózat örökösével, Alex Sorossal is pofavizitet kellett tartania. A lap szerint az amerikai milliárdos, Soros György fia főleg az Ukrajna további katonai támogatását sürgető politikussal igyekezett találkozni az eseményen.

A konferencián jelen volt többek között Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is. A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy ezek a szereplők kivétel nélkül a nyugati világ háborúpárti krémjéhez tartanak, és az Ukrajnának nyújtott feltétlen anyagi és fegyveres támogatás folytatását szorgalmazzák.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

„Szilárdan ki kell állni Ukrajna mellett”

Alex Soros a közösségi oldalán is beszámolt a találkozókról, és hangsúlyozta az Ukrajna melletti kiállás fontosságát. A svéd kormányfővel történt találkozójáról írt Instagram-bejegyzésében például így lelkendezett:

Mindig nagyra értékelem a találkozókat Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel. Őszinte eszmecserét folytattunk Európa jövőjéről, a csendes-óceáni térség biztonságáról, és arról a felelősségről, hogy szilárdan kiálljunk Ukrajna szuverenitása mellett ebben a sorsdöntő pillanatban.”

Alex Soros egy Facebook-posztban a transzatlanti együttműködés jelentőségét hangsúlyozta:

Amerika akkor a legerősebb, amikor erős szövetségesei és barátai vannak.”

Hozzátette, hogy a globális kihívások kezeléséhez elengedhetetlen az együttműködés.

Az amerikai üzletember Christian Stocker osztrák kancellárral is közös képeket posztolt a Facebookon. Itt már a CEU ügye is szóba került:

Örülök, hogy találkozhattam Christian Stocker osztrák kancellárral, és hallhattam, hogy határozottan támogatja a Közép-európai Egyetem ausztriai és uniós jelenlétét, valamint azt, hogy egyértelmű elkötelezett amellett, hogy a Nyugat-Balkán ne maradjon le az európai uniós csatlakozási folyamatban.”

A megosztott képeken további európai politikusok is feltűntek, köztük Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes is.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter is villogott

A Magyar Nemzet felidézte, hogy a müncheni konferencián Magyar Péter is részt vett, aki több olyan politikussal egyeztetett, akik szintén elkötelezettek abban, hogy az Európai Unió számolatlanul öntse a pénzt Ukrajnába. A lap kiemelte, hogy a Tisza Párt vezetője

  • Friedrich Merz német kancellárral és
  • Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel is tárgyalt.

Mint emlékezetes, Merz nem is nagyon rejtette véka alá, hogy mit gondol Magyar Péter és a Tisza politikai küldetéséről az ukrán EU-csatlakozás kapcsán:

„Van egy elefánt a szobában, ami ellene van. Ezt a problémát meg kell oldanunk. Eddig egyhangú szavazásra volt szükség az Európai Tanácsban az új csatlakozási fejezet megnyitásához. De

ezt meg kell oldanunk legkésőbb az áprilisban esedékes választás után. Remélhetőleg akkor már képesek leszünk megnyitni a következő csatlakozási fejezetet.”

Temrészetesen Donald Tusk is a katonai támogatás fenntartását és az uniós csatlakozási folyamat felgyorsítását szorgalmazta.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Christian Stocker és Alex Soros / Facebook

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sozlib_abschaum
2026. február 16. 22:05
Na, nem lennék meglepődve, ha a kis buzi holnap ezt a képet meglátja ez is énekelni kezd, mint egy cinege.
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2026. február 16. 21:36 Szerkesztve
Ami Európában zajlik, az békésen JÓL, már nem elrendezhető. Ha nyűglődve is, de az USA megint partra kell, hogy szálljon, de a hely az megint titkos lesz. Korábbi terv volt Európa észak-déli kettévágása Lengyelországtól le Olaszországig, hogy ezáltal elzárják a hajlékonyokat Ukrajnától, hogy aztán a maradékok közösüljenek egyedül, meg egymással. Nagyjából az történne, mint mikor az iskolapadból szétültetnek. A nemzeti patrióta USA itt fog, itt kell megküzdjön a Nyílt társadalom egységeivel. A harc már elkezdődött. Aki győz, azé lesz Amerika. Isten óvja Magyarországot.
Válasz erre
2
0
kalyibagaliba
2026. február 16. 21:31
Mi lehetett a téma? Ki hogyan szereti.
Válasz erre
2
0
angie1
2026. február 16. 21:27
Pöti nem szelfizett a kis homárral?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!