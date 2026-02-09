Az orosz külügyminiszter az NTV hírtelevíziónak kijelentette: „ Nagy-Britannia és Franciaország vezetői, Keir Starmer és Emmanuel Macron, Mark Rutte NATO-főtitkárral közösen nyíltan azzal dicsekednek, hogy majd ott a beavatkozók expedíciós erőit telepítik, és lesz automatikus garancia is, hogy majd az Egyesült Államok támogatni fogja az európai országokat katonai úton. Nem fogom most azt a témát érinteni, hogy miként beszéljük ezt meg az amerikaiakkal. De mi megkérdeztük tőlük, igaz-e ez? Cseppnyi kételyem sincs, hogy a válasz nem lesz pozitív az európaiak, sem pedig Volodimir Zelenszkij számára” – írja az ATV.

„Mi a helyzet az (ukrán) rezsim lényegével? Az a rezsim, amely betiltott mindent, ami orosz minden területen, oktatásban, médiában, kultúrában, a kánoni ukrán ortodox egyházban és a mindennapi életben, és törvényileg ösztönzi a nácizmus ideológiáját és gyakorlatát beleértve a rituális fáklyás felvonulásokat és egyéb sátáni szertartásokat, fennmarad? Tehát ők pontosan egy ilyen rezsimnek akarnak biztonsági garanciákat nyújtani” – mondta az orosz diplomácia vezetője.