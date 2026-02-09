Ft
02. 09.
hétfő
emmanuel macron keir starmer mark rutte lavrov ukrán egyesült államok ukrajna

Lavrov lehűtötte a kedélyeket: „Az USA nem állna az Ukrajnába beavatkozó európai csapatok mellé”

2026. február 09. 22:00

Az Egyesült Államok nem fog támogatást nyújtani az Ukrajnában beavatkozó európai erőknek – jelentette ki hétfőn Szergej Lavrov.

2026. február 09. 22:00
null

Az orosz külügyminiszter az NTV hírtelevíziónak kijelentette: „ Nagy-Britannia és Franciaország vezetői, Keir Starmer és Emmanuel Macron, Mark Rutte NATO-főtitkárral közösen nyíltan azzal dicsekednek, hogy majd ott a beavatkozók expedíciós erőit telepítik, és lesz automatikus garancia is, hogy majd az Egyesült Államok támogatni fogja az európai országokat katonai úton. Nem fogom most azt a témát érinteni, hogy miként beszéljük ezt meg az amerikaiakkal. De mi megkérdeztük tőlük, igaz-e ez? Cseppnyi kételyem sincs, hogy a válasz nem lesz pozitív az európaiak, sem pedig Volodimir Zelenszkij számára” – írja az ATV

Mi a helyzet az (ukrán) rezsim lényegével? Az a rezsim, amely betiltott mindent, ami orosz minden területen, oktatásban, médiában, kultúrában, a kánoni ukrán ortodox egyházban és a mindennapi életben, és törvényileg ösztönzi a nácizmus ideológiáját és gyakorlatát beleértve a rituális fáklyás felvonulásokat és egyéb sátáni szertartásokat, fennmarad? Tehát ők pontosan egy ilyen rezsimnek akarnak biztonsági garanciákat nyújtani – mondta az orosz diplomácia vezetője.

Az ügy előzménye, hogy Mark Rutte az ukrán parlamentben február 3-án az úgynevezett hajlandók koalíciójára utalva azt hangoztatta, hogy amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek az európai fegyveres erők „földön, vízen és levegőben”. Hozzátette, hogy a NATO többi tagországa „más módon fog segíteni” – írja a lap, hozzátéve, hogy Oroszország többször figyelmeztette a Nyugatot, hogy Moszkva legitim célpontokként fogja kezelni az Ukrajna területén telepített külföldi csapatokat.

Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

Pametan
•••
2026. február 09. 23:10 Szerkesztve
Valahogy lassan olyan érzésem kezd lenni, az USA sokkal inkább fog az oroszok oldalára állni, mint a "hajlandók" mellé. Az USA logisztikája nélkül belenézhetnek a messzelátójukba világos nappal, és ameddig ellátnak, addig tart a hatótávolságuk. Aki szemüveges vagy rövidlátó, annak még addig sem. 😂🤡🤣🤡👍
Válasz erre
1
0
Nasi12
2026. február 09. 22:06
Rutte héja: "azonnal megjelennek az európai fegyveres erők „földön, vízen és levegőben”. Akkor oroszország hadat üzen ukrajnának. Háború lesz.
Válasz erre
2
0
