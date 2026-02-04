Ft
háború Háború Ukrajnában Lengyelország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország merénylet Volodimir Zelenszkij

Ki akarták végezni Zelenszkijt: Lengyelországban tervezték kiszolgáltatni az oroszoknak

2026. február 04. 17:59

Résen kellett lenniük az ukránoknak.

2026. február 04. 17:59
null

Egy lengyel férfit három és fél év börtönbüntetésre ítéltek a hazájában, mert felajánlotta, hogy segít az oroszoknak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megölésében – szúrta ki a Kárpáthír.

A férfi azt tervezte, hogy a rzeszówi repülőtér biztonsági rendszeréről gyűjt információkat, amelyeket átadna orosz hírszerzésnek, és ezzel segítséget nyújtana egy esetleges merénylethez,

amikor Lengyelországban tartózkodik az ukrán elnök. Mint kiderült, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) előre figyelmeztette Lengyelországot, és kulcsfontosságú bizonyítékokat szolgáltattak az ügyben.

Nyitókép: AFP/Tetiana DZHAFAROVA

 

LevEDIa
2026. február 04. 19:06
Mi értelme lett volna a lengyeleknél kiiktatni ezt férget? Az elején sem kiiktatni akarta Putyin, hanem elfogni, és az ukrán vezetést "átszervezni". Esze ágában sincs, hogy egy ilyen alakból mártírt csináljanak, elég, ha Bandera bitorol egy ilyen "címet". Az ukrán "béka" saját magát fogja kinyírni, folyamatosan ebbe az irányba halad. Meg fogják azt tenni a sajátjai, vagy az ukránok, vagy a "hittársai" - ha nem tud időben elmenekülni. Még mindig azt gondolom, a legjobban akkor járna, ha Putyinnal szövetkezne - még mindig.
nempolitizalok-0
2026. február 04. 18:37 Szerkesztve
Szerintem az oroszoknak Zselé kifejezetten jól jön. A céljuk nem csak Donbasz visszaszerzése, hanem ukrajna visszabombázása a középkorba. Nekik egyáltalán nem áll érdekükben egy fineszesebb ukrán vezető. Zselé kormányának diktatúrája, a felfoghatatlan, minden területre kiterjedő korrupció az oroszoknak nagyon hasznos. Jól látszik, hogy nem is kapkodják el. A megbíízó ezer %, hogy nem orosz. Az vagy ukrán, vagy nyugati, pld. német.
Krupp Skya
2026. február 04. 18:30
Egy kecske nem csinál kis kecskét kettő kell hozzá, már Gyurcsány Feri bácsi is rá jött amióta elzavarták mert egészre toszott, jaj nem egészre, félre. Mindig rossz voltam törtekből!
madre79
2026. február 04. 18:29
Putyin megmondta (valahol olvastam), hogy nem akar mártírt csinálni belőle.
