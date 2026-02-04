Ki akarták végezni Zelenszkijt: Lengyelországban tervezték kiszolgáltatni az oroszoknak

Egy lengyel férfit három és fél év börtönbüntetésre ítéltek a hazájában, mert felajánlotta, hogy segít az oroszoknak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megölésében – szúrta ki a Kárpáthír.

A férfi azt tervezte, hogy a rzeszówi repülőtér biztonsági rendszeréről gyűjt információkat, amelyeket átadna orosz hírszerzésnek, és ezzel segítséget nyújtana egy esetleges merénylethez,

amikor Lengyelországban tartózkodik az ukrán elnök. Mint kiderült, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) előre figyelmeztette Lengyelországot, és kulcsfontosságú bizonyítékokat szolgáltattak az ügyben.