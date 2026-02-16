Ft
volodimir zelenszkij marija zaharova Oroszország hadsereg ukrajna orbán viktor

Itt a következmény: Oroszországban teljesen kiborultak Zelenszkij Orbánt gyalázó kijelentésén

2026. február 16. 10:26

Az orosz Állami Duma kulcsemberei szerint az ukrán elnök aljas és durva, a külügyminisztérium szóvivője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Volodimir Zelenszkij többek között a magyaroktól elvett pénzből finanszírozza a hadseregét.

2026. február 16. 10:26
null

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szembeni sértő kijelentéseit – írja a Gazeta. Mint megírtuk, Zelenszkij azt mondta, hogy Orbánnak könnyebb a hasát növelni, mint erősíteni a hadseregét, mert Ukrajna megvédi Magyarországot is.

Zaharova szerint

Zelenszkij elherdálta Ukrajna hadseregét olyan pénzeken, amelyeket többek között a magyaroktól vettek el.

Eközben Leonid Sluckij, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának elnöke és a Liberális Demokrata Párt vezetője kijelentette, Zelenszkij stílusa az agónia jele, durva megnyilvánulásai pedig minden olyan vezető felé irányulnak, aki józanul ítéli meg az ukrajnai konfliktust.

Mihail Seremet, az orosz Állami Duma krími képviselője is megszólalt a témában, ő azt mondta, Zelenszkij szavai aljasak, és úgy véli, hogy az ukrán elnök nem méltó arra, hogy Ukrajnát képviselje a nemzetközi porondon.

 Nyitókép: AFP/Vyacheslav Prokofyev

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

