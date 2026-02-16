Nem nyugszik Zelenszkij, újra Orbán Viktornak üzent – nem is akárhogyan
Az ukrán elnök díjat kapott a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon.
Az orosz Állami Duma kulcsemberei szerint az ukrán elnök aljas és durva, a külügyminisztérium szóvivője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Volodimir Zelenszkij többek között a magyaroktól elvett pénzből finanszírozza a hadseregét.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szembeni sértő kijelentéseit – írja a Gazeta. Mint megírtuk, Zelenszkij azt mondta, hogy Orbánnak könnyebb a hasát növelni, mint erősíteni a hadseregét, mert Ukrajna megvédi Magyarországot is.
Zaharova szerint
Zelenszkij elherdálta Ukrajna hadseregét olyan pénzeken, amelyeket többek között a magyaroktól vettek el.
Eközben Leonid Sluckij, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának elnöke és a Liberális Demokrata Párt vezetője kijelentette, Zelenszkij stílusa az agónia jele, durva megnyilvánulásai pedig minden olyan vezető felé irányulnak, aki józanul ítéli meg az ukrajnai konfliktust.
Mihail Seremet, az orosz Állami Duma krími képviselője is megszólalt a témában, ő azt mondta, Zelenszkij szavai aljasak, és úgy véli, hogy az ukrán elnök nem méltó arra, hogy Ukrajnát képviselje a nemzetközi porondon.
Nyitókép: AFP/Vyacheslav Prokofyev
***
