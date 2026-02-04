Ft
vlagyimir putyin nemzetközi kapcsolatok Hszi Csin-ping

Főhet Trump feje: Kína és Oroszország minden eddiginél szorosabbra fűzte szövetségét

2026. február 04. 15:01

Videóhívásban egyeztetett Hszi Csin-ping kínai államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök.

2026. február 04. 15:01
null

Az év eleje óta egyre viharosabbá váló nemzetközi helyzetben Kínának és Oroszországnak együtt kell működnie a globális stratégiai stabilitás fenntartása érdekében – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott szerdai videobeszélgetésén.

Hszi hangsúlyozta, hogy felelős nagyhatalomként és az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként Kínának és Oroszországnak kötelessége a nemzetközi közösséget a méltányosság és igazságosság melletti kiállásra ösztönözni, továbbá megvédeni a második világháború eredményeit, valamint fellépni az ENSZ-központú nemzetközi rendszer és a nemzetközi jog alapelveinek védelmében. Hszi rámutatott, hogy a Putyinnal tavaly folytatott két találkozó új szakaszba léptette a kétoldalú kapcsolatokat.

Vlagyimir Putyin szerint az orosz-kínai együttműködés a kereskedelem, az energiaipar, a technológia és a mezőgazdaság területén tovább mélyült, miközben a kulturális és társadalmi kapcsolatok is élénkültek. Hozzátette, hogy a kölcsönös vízummentesség megkönnyítette a két ország állampolgárainak utazását, és Moszkva bizakodó a kétoldalú kapcsolatok jövőjét illetően.

Putyin szerint Oroszország és Kína kölcsönösen támogatja egymást szuverenitási és biztonsági kérdésekben, valamint erősíti együttműködését a gazdaság, az oktatás és a kultúra területén.

Az orosz elnök közölte, hogy Moszkva folytatni kívánja stratégiai koordinációját Pekinggel az ENSZ-ben, a Sanghaji Együttműködési Szervezetben (SCO) és a BRICS-ben.

(MTI) 

Nyitókép: LIU BIN / XINHUA / Xinhua via AFP

Nasi12
2026. február 04. 15:51
Szép szavak mögé rejtve az egyetlen kérdést amitől szó volt: Irán :)
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. február 04. 15:50
Mocskok.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2026. február 04. 15:42
Bírom Trumpot, de azért nem árt kordában tartani! Hajrá Kína! Hajrá Oroszország! Hajrá Fidesz! Éljen Orbán Viktor! Éljen Forgács István! Örök Tisztelet Csurka Istvánnak!
Válasz erre
2
0
Batman007
2026. február 04. 15:40
Trump szeretne jobb kapcsolatokat Oroszországgal. De lássuk be , hogy Putyinhoz vagy Hszi Csin-pinghez képest percemberke. Ha 3 év mulva változás lesz és az amerikaiak visszatérnek a korábbi politikához akkor nem fog érni semmit egy mai jó orosz-amerikai kapcsolat.
Válasz erre
0
1
