„Ez csak időhúzás” – kiakadtak az ukránok Donald Trump kijelentése miatt

Óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában Donald Trump keddi kijelentése, miszerint Vlagyimir Putyin „betartotta a szavát” azzal, hogy egy hétig nem indított tömeges rakéta- és dróncsapásokat Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen – írta a Kyiv Independent.

Emlékezetes, hogy az amerikai elnök január végén számolt be arról, hogy az orosz államfő beleegyezett az energiaszektor elleni támadásokra vonatkozó tűzszünetbe. A Kreml szerint a megállapodás Kijevre és február elsejéig volt érvényes.