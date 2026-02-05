Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin tűzszünet orosz-ukrán háború kijev donald trump

„Ez csak időhúzás” – kiakadtak az ukránok Donald Trump kijelentése miatt

2026. február 05. 11:40

„Putyinnak csak időre volt szüksége, hogy újratöltse a rakétákat, feltankolja a repülőgépeket, és a levegőbe emelje őket” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij párttársa.

2026. február 05. 11:40
null

Óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában Donald Trump keddi kijelentése, miszerint Vlagyimir Putyin „betartotta a szavát” azzal, hogy egy hétig nem indított tömeges rakéta- és dróncsapásokat Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen – írta a Kyiv Independent

Emlékezetes, hogy az amerikai elnök január végén számolt be arról, hogy az orosz államfő beleegyezett az energiaszektor elleni támadásokra vonatkozó tűzszünetbe. A Kreml szerint a megállapodás Kijevre és február elsejéig volt érvényes.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Volodimir Arijev, az ukrán ellenzéki Európai Szolidaritás Párt képviselője erre úgy reagált, hogy 

ez vagy a szerencsétlenségünk kigúnyolása, a helyzet félreértése, vagy pedig puszta vágyálom”.

Inna Szovszun, az ukrán Holosz párt törvényhozója is megszólalt, szerinte Putyin győzelmet aratott, mert azt állíthatja, hogy Moszkva jóindulatot mutatott, miközben időt húz.

Ruszlan Horbenko, a kormányzó Nép Szolgája Párt képviselője szerint pedig 

Putyinnak csak időre volt szüksége, hogy újratöltse a rakétákat, feltankolja a repülőgépeket, és a levegőbe emelje őket”.

Horbenko hangsúlyozta, hogy az ehhez hasonló nyilatkozatok aláássák Ukrajna és európai szövetségeseinek bizalmát a Kreml és a Fehér Ház iránt – idézte a Kyiv Independent.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Egyszeriember
2026. február 05. 12:13
Nem lesz még vége ennek a nagyon drága tragikomédiának? Jó játékszer az emberek élete?
Válasz erre
2
0
cutcopy
2026. február 05. 12:05
"Moszkva jóindulatot mutatott, miközben időt húz" Ukrajnánál jobban senki nem húzza az időt, az háború legelején sokkal jobb feltételekkel lett volna béke számukra mint mostanság..
Válasz erre
4
0
sanya55-2
2026. február 05. 11:56
Jól kialudtátok magatok, most újra zaj van, ilyen az élet. C’est la vie ahogy az új ukrik mondják Monte Carlo- ban
Válasz erre
3
1
tapir32
2026. február 05. 11:54
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke a legfőbb jók egyike. A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük az EU-ba Ukrajnát.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!