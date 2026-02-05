„Ez csak időhúzás” – kiakadtak az ukránok Donald Trump kijelentése miatt

Kiszivárogtak az ukrajnai tűzszünet részletei: kiderült, meddig aludhat nyugodtan Zelenszkij
Égnek az orosz Telegram-csatornák.
„Putyinnak csak időre volt szüksége, hogy újratöltse a rakétákat, feltankolja a repülőgépeket, és a levegőbe emelje őket” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij párttársa.
Óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában Donald Trump keddi kijelentése, miszerint Vlagyimir Putyin „betartotta a szavát” azzal, hogy egy hétig nem indított tömeges rakéta- és dróncsapásokat Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen – írta a Kyiv Independent.
Emlékezetes, hogy az amerikai elnök január végén számolt be arról, hogy az orosz államfő beleegyezett az energiaszektor elleni támadásokra vonatkozó tűzszünetbe. A Kreml szerint a megállapodás Kijevre és február elsejéig volt érvényes.
Volodimir Arijev, az ukrán ellenzéki Európai Szolidaritás Párt képviselője erre úgy reagált, hogy
ez vagy a szerencsétlenségünk kigúnyolása, a helyzet félreértése, vagy pedig puszta vágyálom”.
Inna Szovszun, az ukrán Holosz párt törvényhozója is megszólalt, szerinte Putyin győzelmet aratott, mert azt állíthatja, hogy Moszkva jóindulatot mutatott, miközben időt húz.
Ruszlan Horbenko, a kormányzó Nép Szolgája Párt képviselője szerint pedig
Putyinnak csak időre volt szüksége, hogy újratöltse a rakétákat, feltankolja a repülőgépeket, és a levegőbe emelje őket”.
Horbenko hangsúlyozta, hogy az ehhez hasonló nyilatkozatok aláássák Ukrajna és európai szövetségeseinek bizalmát a Kreml és a Fehér Ház iránt – idézte a Kyiv Independent.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
