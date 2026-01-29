Kiszivárogtak az ukrajnai tűzszünet részletei: kiderült, meddig aludhat nyugodtan Zelenszkij

Felkavarta az állóvizet Putyin: soha nem lesz tartós béke Zelenszkij feltételei szerint
A Kremlben kimondták, Európa és Kijev „kiforgatták” Washington tervét.
Égnek az orosz Telegram-csatornák.
Orosz Telegram-csatornák szerint ideiglenesen leállhatnak az Ukrajna energetikai infrastruktúráját célzó támadások, azonban hivatalos megerősítés még nem érkezett. A látszólag egyoldalú orosz-ukrán tűzszünettel kapcsolatos információkat Kijevben és nemzetközi szinten is erős fenntartásokkal kezelik, ennek ellenére a hírt Donald Trump amerikai elnök már bejelentette – írja a Világgazdaság.
A lap felhívta rá a figyelmet, hogy több orosz Telegram-csatorna is arról számolt be január 29-én, hogy az orosz hadsereg állítólagos utasítást kapott az Ukrajna energetikai infrastruktúráját érintő csapások ideiglenes felfüggesztésére.
A bejegyzések szerint a parancs január 28-án lépett életbe, és legalább február 3-áig lenne érvényben.
A kiszivárgott dokumentumok szerint ezen tiltás az erőművekre, gáztárolókra, olajbázisokra, valamint más kritikus energetikai létesítményekre vonatkozna, beleértve Kijevet és a főváros környékét is. A közölt képernyőfotók hitelességét azonban senki nem erősítette meg.
