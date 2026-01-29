Kiszivárogtak az ukrajnai tűzszünet részletei: kiderült, meddig aludhat nyugodtan Zelenszkij

Orosz Telegram-csatornák szerint ideiglenesen leállhatnak az Ukrajna energetikai infrastruktúráját célzó támadások, azonban hivatalos megerősítés még nem érkezett. A látszólag egyoldalú orosz-ukrán tűzszünettel kapcsolatos információkat Kijevben és nemzetközi szinten is erős fenntartásokkal kezelik, ennek ellenére a hírt Donald Trump amerikai elnök már bejelentette – írja a Világgazdaság.

A lap felhívta rá a figyelmet, hogy több orosz Telegram-csatorna is arról számolt be január 29-én, hogy az orosz hadsereg állítólagos utasítást kapott az Ukrajna energetikai infrastruktúráját érintő csapások ideiglenes felfüggesztésére.