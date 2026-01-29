Ft
háború Háború Ukrajnában béke tűzszünet Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Kiszivárogtak az ukrajnai tűzszünet részletei: kiderült, meddig aludhat nyugodtan Zelenszkij

2026. január 29. 23:00

Égnek az orosz Telegram-csatornák.

2026. január 29. 23:00

Orosz Telegram-csatornák szerint ideiglenesen leállhatnak az Ukrajna energetikai infrastruktúráját célzó támadások, azonban hivatalos megerősítés még nem érkezett. A látszólag egyoldalú orosz-ukrán tűzszünettel kapcsolatos információkat Kijevben és nemzetközi szinten is erős fenntartásokkal kezelik, ennek ellenére a hírt Donald Trump amerikai elnök már bejelentette – írja a Világgazdaság.

A lap felhívta rá a figyelmet, hogy több orosz Telegram-csatorna is arról számolt be január 29-én, hogy az orosz hadsereg állítólagos utasítást kapott az Ukrajna energetikai infrastruktúráját érintő csapások ideiglenes felfüggesztésére.

A bejegyzések szerint a parancs január 28-án lépett életbe, és legalább február 3-áig lenne érvényben.

A kiszivárgott dokumentumok szerint ezen tiltás az erőművekre, gáztárolókra, olajbázisokra, valamint más kritikus energetikai létesítményekre vonatkozna, beleértve Kijevet és a főváros környékét is. A közölt képernyőfotók hitelességét azonban senki nem erősítette meg.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
simakutya
2026. január 30. 00:32
A törpe alapjáraton fehér alatatópor nélkül biztosan nem tud elaludni. Trump már mondta neki háborúzzon ha akar ,ameddig csak bírja a kis szíve!
Válasz erre
0
0
h040183
•••
2026. január 30. 00:18 Szerkesztve
Én nem zelenskiyy lelki nyugalmáért aggódom, hanem ha már elemelik róla a kezüket a nyugati szponzorok, akkor mekkora polgárháborút fog kirobbantani a náci zsoldos aranybudis brigád?
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2026. január 29. 23:55
Nem érdemes Zselét aludni hagyni. Hiszen amíg ő pihen az atombiztos bunkerében, addig emberek százai- ezrei pusztulnak el, szenvednek. Csak azért, mert őt és a gengjét nem érdekli a béke, nem törődnek a szerencsétlen hoholok sorsával. Bitang egy banda ez...
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. január 29. 23:51
Ha rajtam múlna, akkor a Zselé elnök már SOHA nem aludna nyugodtan! Well... Legalábbis addig, amíg bele nem egyezik, és alá nem írja a Putyin és Trump által összrakott béketervet. Remélem, hogy Putyin is így gondolkodik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!