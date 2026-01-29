Moszkva nem fogja nyilvánosan kommentálni az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban folyó megbeszéléseket, mert azoknak bizalmas légkörben kell folyniuk – mondta. Oroszország „csak a kézzelfogható javaslatokat” fogja megvizsgálni, és „nem vesz részt semmilyen olyan játékban, amely a nyilvánosság előtt folyik”. Hangsúlyozta, hogy a sajtót majd akkor tájékoztatják a tárgyalások menetéről, „amikor már minden egyértelművé válik”.

Lavrov a török sajtónak külön adott interjújában felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrajnai konfliktus lényege nem a területi kérdés, hanem a mindent elpusztítani akaró „náci rezsim”. „Ukrajna a Nyugat bábja, eszköze, amelyet utóbbi Oroszország biztonságát közvetlenül fenyegető célokra használ” – jelentette ki a miniszter.

Felidézte, hogy a 28 pontos amerikai béketerv eredeti verziója magában foglalja a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítását

mind a nyelvhasználatot, mind a vallásszabadságot illetően. Európa és Kijev azonban „kiforgatták” Washington tervét, „most pedig megpróbálják eladni az amerikai kormánynak saját elképzelésüket a békéről” – húzta alá.