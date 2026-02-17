Ft
A német vezető elemző világosan kimondta: itt az ideje, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból

2026. február 17. 10:02

Jens Münchrath szerint Brüsszelnek olyan nyomást kell gyakorolnia Magyarországra, amelynek hatására Orbán Viktorék maguk indítják el az uniós kilépés folyamatát.

2026. február 17. 10:02
null

Az Európai Uniónak egyértelmű politikai üzenetet kell küldeni Magyarországra, és akár az ország Unióból való kilépését is napirendre kell, hogy vegye – hangoztatta a Handelsblatt oldalán megjelent írásában Jens Münchrath, a lap vezető elemzője.

Az elemző álláspontját a magyar kormány amerikai jobboldali körökhöz, Oroszországhoz és Kínához fűződő kapcsolatával indokolta, amelyek szerinte gyengítik az európai szuverenitást.

Münchrath azzal vádolta Magyarország Orbán Viktort, hogy rendszeresen él az uniós külpolitikai döntéshozatalban érvényes egyhangúsági szabállyal mint politikai nyomásgyakorló eszközzel, ami szerinte ellehetetleníti az Unió egységes fellépését.

Az elemző szerint még az uniós források befagyasztása és a szavazati jog felfüggesztésének kilátásba helyezése sem hozta meg a kívánt áttörést és térítette Magyarországot az Unió által helyesnek vélt útra.

Kritikával illeti azt is, hogy a Fidesz kampányában Brüsszelt súlyosabb fenyegetésként állítja be, mint Moszkvát. Münchrath szerint „ez alapvető értékkonfliktust jelez, hiszen az EU nem pusztán jogi, hanem értékközösség is, amelyet Magyarország évek óta megsért.”

Münchrath emlékeztet arra is, hogy az uniós szerződések ugyan nem teszik lehetővé egy tagállam kizárását, ugyanakkor szerinte az Unió egységének érdekében világos politikai üzenetet kellene küldeni Budapestnek: vagy érdemi irányváltás történik, vagy Magyarország maga kezdeményezi az Unióból való kilépést, azaz a „Huxitot”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

nyafika
2026. február 17. 11:55
Buzeráns náci, kérdezd meg a Mercedest, mi a fasznak építi a gyárait Magyarországon? A VolksWagen meg miért is ment csődbe?
Válasz erre
1
0
nyafika
2026. február 17. 11:53
2 bukott világháborút tudnak felmutatni, semmi mást. Az USA segély nélkül még az NSZK is éhen döglött volna. Nagypofájú libsi patkányok...
Válasz erre
2
0
Bodzay
2026. február 17. 11:53
Tipikus balliberális gondolkozás. Fel sem merül benne, hogy tagországnak lehet saját érdeke. Fel sem merül benne, hogy egy nukleáris nagyhatalommal szemben eltúlzott optimizmus győzelemről álmodozni. Persze ezt a három grácia is tudja, de most már nyakig vannak a veszteség egyenlegben, és még nem tudják, hogy kezeljék az ügyet. Még megy az "európai egység" duma. Meg a hagyományos európai értékek romjain a posztmodern találmányok emlegetése. Szánalmas nyáj a nyugat-európai választói közösség, hogy tűr.
Válasz erre
2
0
B_kanya
2026. február 17. 11:52
kailniris 2026. február 17. 11:33 "200 millárd euró, ennyi kell, " 1945 óta ennyi a tartozásuk kamattal.
Válasz erre
1
0
