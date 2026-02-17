A német vezető elemző világosan kimondta: itt az ideje, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból

Megfagyott a levegő Brüsszelben: ezt Magyarország soha nem fogja hagyni
Ebben a létkérdésben szövetségeseinkre is számíthatunk.
Jens Münchrath szerint Brüsszelnek olyan nyomást kell gyakorolnia Magyarországra, amelynek hatására Orbán Viktorék maguk indítják el az uniós kilépés folyamatát.
Az Európai Uniónak egyértelmű politikai üzenetet kell küldeni Magyarországra, és akár az ország Unióból való kilépését is napirendre kell, hogy vegye – hangoztatta a Handelsblatt oldalán megjelent írásában Jens Münchrath, a lap vezető elemzője.
Az elemző álláspontját a magyar kormány amerikai jobboldali körökhöz, Oroszországhoz és Kínához fűződő kapcsolatával indokolta, amelyek szerinte gyengítik az európai szuverenitást.
Münchrath azzal vádolta Magyarország Orbán Viktort, hogy rendszeresen él az uniós külpolitikai döntéshozatalban érvényes egyhangúsági szabállyal mint politikai nyomásgyakorló eszközzel, ami szerinte ellehetetleníti az Unió egységes fellépését.
Az elemző szerint még az uniós források befagyasztása és a szavazati jog felfüggesztésének kilátásba helyezése sem hozta meg a kívánt áttörést és térítette Magyarországot az Unió által helyesnek vélt útra.
Kritikával illeti azt is, hogy a Fidesz kampányában Brüsszelt súlyosabb fenyegetésként állítja be, mint Moszkvát. Münchrath szerint „ez alapvető értékkonfliktust jelez, hiszen az EU nem pusztán jogi, hanem értékközösség is, amelyet Magyarország évek óta megsért.”
Münchrath emlékeztet arra is, hogy az uniós szerződések ugyan nem teszik lehetővé egy tagállam kizárását, ugyanakkor szerinte az Unió egységének érdekében világos politikai üzenetet kellene küldeni Budapestnek: vagy érdemi irányváltás történik, vagy Magyarország maga kezdeményezi az Unióból való kilépést, azaz a „Huxitot”.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP