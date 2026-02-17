A német vezető elemző világosan kimondta: itt az ideje, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból

Az Európai Uniónak egyértelmű politikai üzenetet kell küldeni Magyarországra, és akár az ország Unióból való kilépését is napirendre kell, hogy vegye – hangoztatta a Handelsblatt oldalán megjelent írásában Jens Münchrath, a lap vezető elemzője.

Az elemző álláspontját a magyar kormány amerikai jobboldali körökhöz, Oroszországhoz és Kínához fűződő kapcsolatával indokolta, amelyek szerinte gyengítik az európai szuverenitást.