eörsi mátyás magyarország ukrajna

„A magyarok nevében kérek bocsánatot Ukrajnától” – telesírta Orbán miatt a legnépszerűbb ukrán portált az ellenzéki politikus

2026. február 17. 06:23

Eörsi Mátyás szerint Zelenszkij csodálatra méltó önuralommal kezelte Orbánt.

2026. február 17. 06:23
null

Eörsi Mátyás hosszú véleménycikket írt a KyivPost ukrán portálba, amelyben gyakorlatilag térdre csúszva esedezik bocsánatért Ukrajnától, annyira felháborítja a magyar kormány politikája. A korábbi SZDSZ-es államtitkár, majd DK-s politikus a cikkben részletesen ír arról, hogy míg korábban Magyarország volt Európa védőbástyája, addig ma Ukrajna az. 

„Ha Ukrajna elesik, Putyin – akárcsak előtte a szultán – tovább fog menni. Északnak, a balti államok ellen? Délnek, Moldova ellen? Vagy nyugatnak, maga Magyarország felé? Nem tudhatjuk, és nem is akarjuk megtudni” – fogalmazott, majd hozzátette, a hódítók hódítanak, hiszen ez a dolguk. „Nagy Sándor nem állt meg. Hannibál nem állt meg. Napóleon, Hitler és Sztálin sem álltak meg. Addig nyomultak előre, amíg nem ütköztek olyan erőbe, amely képes volt megállítani őket. Tud bárki egyetlen meggyőző érvet mondani arra, miért elégedne meg Putyin pusztán Ukrajna legyőzésével?” – tette fel a kérdést.

Eörsi Mátyás nem ért egyet Európa és az Egyesült Államok azon álláspontjával, miszerint ha a nyugati hatalmak túl messzire mennek Ukrajna támogatásában, az nukleáris háborúba torkollhat, azonban Kijev még mindig kap támogatást a háborúhoz. 

Azt várná az ember, hogy ha van nemzet, amely igazán megérti Ukrajna helyzetét, akkor azok a magyarok” 

– emelte ki Eörsi, aki szerint Orbán Viktor, ahelyett, hogy felidézné nemzeti történelmünk egyik legsötétebb fejezetét, és mindent megtenne Ukrajna – a mai Európa védőbástyája – megsegítéséért, az ellenkezőjét teszi. 

„Magyarok millióinak nevében bocsánatot kérek Ukrajna népétől a magyar miniszterelnök viselkedéséért” – írta az ukrán lapban a korábbi SZDSZ-es államtitkár, aki szerint a jelenlegi politika erkölcstelen, embertelen, aljas és szégyenteljes. 

Mint írta, szeretné, ha az ukránok tudnák: létezik egy másik Magyarország is. „Egy olyan Magyarország, amely pontosan tudja, kik a gyilkosok és kik az áldozatok ebben a háborúban”.

Volodimir Zelenszkijnek azt üzente a magyar baloldal prominens alakja, hogy éveken át próbálta „csodálatra méltó önuralommal” kezelni Orbánt – kevés sikerrel. Egyetért a mostanra durván személyeskedő, a diplomáciában abszolút szokatlan ukrán stílussal is, ahogy mostanában beszélnek hazánkról, de szerinte Orbán ebből csak előnyt kovácsolhat a két hónap múlva esedékes választásokon, ugyanis a diplomáciai konfrontáció az ő narratíváját erősíti. 

Nyitókép: Képernyőmentés

