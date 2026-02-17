„A magyarok nevében kérek bocsánatot Ukrajnától” – telesírta Orbán miatt a legnépszerűbb ukrán portált az ellenzéki politikus

Eörsi Mátyás hosszú véleménycikket írt a KyivPost ukrán portálba, amelyben gyakorlatilag térdre csúszva esedezik bocsánatért Ukrajnától, annyira felháborítja a magyar kormány politikája. A korábbi SZDSZ-es államtitkár, majd DK-s politikus a cikkben részletesen ír arról, hogy míg korábban Magyarország volt Európa védőbástyája, addig ma Ukrajna az.

„Ha Ukrajna elesik, Putyin – akárcsak előtte a szultán – tovább fog menni. Északnak, a balti államok ellen? Délnek, Moldova ellen? Vagy nyugatnak, maga Magyarország felé? Nem tudhatjuk, és nem is akarjuk megtudni” – fogalmazott, majd hozzátette, a hódítók hódítanak, hiszen ez a dolguk. „Nagy Sándor nem állt meg. Hannibál nem állt meg. Napóleon, Hitler és Sztálin sem álltak meg. Addig nyomultak előre, amíg nem ütköztek olyan erőbe, amely képes volt megállítani őket. Tud bárki egyetlen meggyőző érvet mondani arra, miért elégedne meg Putyin pusztán Ukrajna legyőzésével?” – tette fel a kérdést.