Eörsi Mátyás maga vallotta be: Magyar Péter és Manfred Weber együtt verik át a magyar választókat

Az ok szerinte nyilvánvaló; hiszen az Európai Néppárttal való együtt szavazás azzal a veszéllyel jár, hogy a Tisza itthon durva támadásokat kap Ukrajna ügyében, illetve Ursula von der Leyennel kapcsolatban vagy bármely más témában.

„Így ha a Tisza képviselői jelentéstevők lesznek, akkor az Európai Parlament számára leginkább elfogadható szövegen kell dolgoznia. Ha nem ezt teszi, a jelentése elbukik és az komoly kudarc. Ha pedig azt teszi, ami a dolga, akkor ismét durva támadásoknak lesz ideheza kitéve. Ez lenne pontosan a Fidesz érdeke. A Tisza azonban nem ilyen ügyekben akar hadakozni, hanem a legégetőbb hazai problémákkal, és ez tökéletesen érthető is.”

A sajátos logikai érvelést tovább gondolva Eörsi hangsúlyozza azt is, az áprilisi választásig a Tiszának nem szabad megszólalnia semmilyen, idehaza megosztó ügyben, se parlamenti jelentést se írnia. Ez szerinte jó a Néppártnak és a Tiszának, de rossz a Fidesznek.