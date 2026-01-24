Eörsi Mátyás maga vallotta be: Magyar Péter és Manfred Weber együtt verik át a magyar választókat

Hoppá: úgy tűnik, Magyar Péter szerkeszti a Telexet
Nem volt elég, hogy a magyar gazdák kiosztották. Most még ez is...
A korábbi SZDSZ-es államtitkár, majd DK-s politikus szerint zseniális tervet eszelt ki Tisza és a Néppárt elnöke: Magyar Péterék megbüntetése csupán színjáték az itthoni választók megtévesztése érdekében.
Példátlanul súlyos az a büntetés, amelyet az Európai Néppárt kiszabott a Tiszára, amelynek képviselői hat hónapig nem szólhatnak fel a plenáris üléseken és jelentéstevők sem lehetnek – kezdi közösségi oldalán közzétett bejegyzését Eörsi Mátyás.
Kapcsolódó vélemény
Nem tudok szabadulni az ügy színjáték jellegének az érzésétől.
A DK-s politikus szerint ezt zseniális húzásnak értékeli;
„megeszem a kalapom, ha Magyar Péter és Manfred Weber nem együtt találták ki”.
Az ok szerinte nyilvánvaló; hiszen az Európai Néppárttal való együtt szavazás azzal a veszéllyel jár, hogy a Tisza itthon durva támadásokat kap Ukrajna ügyében, illetve Ursula von der Leyennel kapcsolatban vagy bármely más témában.
„Így ha a Tisza képviselői jelentéstevők lesznek, akkor az Európai Parlament számára leginkább elfogadható szövegen kell dolgoznia. Ha nem ezt teszi, a jelentése elbukik és az komoly kudarc. Ha pedig azt teszi, ami a dolga, akkor ismét durva támadásoknak lesz ideheza kitéve. Ez lenne pontosan a Fidesz érdeke. A Tisza azonban nem ilyen ügyekben akar hadakozni, hanem a legégetőbb hazai problémákkal, és ez tökéletesen érthető is.”
A sajátos logikai érvelést tovább gondolva Eörsi hangsúlyozza azt is, az áprilisi választásig a Tiszának nem szabad megszólalnia semmilyen, idehaza megosztó ügyben, se parlamenti jelentést se írnia. Ez szerinte jó a Néppártnak és a Tiszának, de rossz a Fidesznek.
„Nagyon okos megoldást választottak az urak.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nem volt elég, hogy a magyar gazdák kiosztották. Most még ez is...
Nyitókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Attila Kisbenedek/AFP)