tisza manfred weber magyar péter európai néppárt átverés büntetés

Eörsi Mátyás maga vallotta be: Magyar Péter és Manfred Weber együtt verik át a magyar választókat

2026. január 24. 22:32

A korábbi SZDSZ-es államtitkár, majd DK-s politikus szerint zseniális tervet eszelt ki Tisza és a Néppárt elnöke: Magyar Péterék megbüntetése csupán színjáték az itthoni választók megtévesztése érdekében.

2026. január 24. 22:32
null

Példátlanul súlyos az a büntetés, amelyet az Európai Néppárt kiszabott a Tiszára, amelynek képviselői hat hónapig nem szólhatnak fel a plenáris üléseken és jelentéstevők sem lehetnek – kezdi közösségi oldalán közzétett bejegyzését Eörsi Mátyás. 

Magyar Pétert megbüntették

Nem tudok szabadulni az ügy színjáték jellegének az érzésétől.

A DK-s politikus szerint ezt zseniális húzásnak értékeli; 

„megeszem a kalapom, ha Magyar Péter és Manfred Weber nem együtt találták ki”.

Az ok szerinte nyilvánvaló; hiszen az Európai Néppárttal való együtt szavazás azzal a veszéllyel jár, hogy a Tisza itthon durva támadásokat kap Ukrajna ügyében, illetve Ursula von der Leyennel kapcsolatban vagy bármely más témában. 

Így ha a Tisza képviselői jelentéstevők lesznek, akkor az Európai Parlament számára leginkább elfogadható szövegen kell dolgoznia. Ha nem ezt teszi, a jelentése elbukik és az komoly kudarc. Ha pedig azt teszi, ami a dolga, akkor ismét durva támadásoknak lesz ideheza kitéve. Ez lenne pontosan a Fidesz érdeke. A Tisza azonban nem ilyen ügyekben akar hadakozni, hanem a legégetőbb hazai problémákkal, és ez tökéletesen érthető is.

A sajátos logikai érvelést tovább gondolva Eörsi hangsúlyozza azt is, az áprilisi választásig a Tiszának nem szabad megszólalnia semmilyen, idehaza megosztó ügyben, se parlamenti jelentést se írnia. Ez szerinte jó a Néppártnak és a Tiszának, de rossz a Fidesznek.

„Nagyon okos megoldást választottak az urak.”

Nyitókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Attila Kisbenedek/AFP)
 

Picnic Niki
•••
2026. január 25. 04:08 Szerkesztve
Eörsi Mátyás csak tudja, mert ő volt MP-nek és Webernek a tanácsadója. ;-) Lázár is bejelentette eztán a kampányolni fog, vagy OV is 2006-ban, amikor képviselő volt, nem a parlamentben üldögélt, akkor még nem szankcionálták a hiányzást, szervezte a polgáriköröket, stb vagy most miniszterelnökként is beveti magát, akkor MP-nek is felesleges felróni ezt, h nem az EU-ban csücsül. Mellesleg a kormány végtelen mennyiségű pénzből nyomja a propagandát, ami a Fidesz érdeke, olyan témában, amelyhez semmi köze a kormánynak (pl. milyen elképzelései vannak a Tiszának)
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. január 25. 02:02 Szerkesztve
>>logoff-mihalytapir32 2026. január 24. 23:31 • Szerkesztve Lehet, de az egész ál-bünti egy nesze semmi, fogd meg jól parasztvakítás.<< Tévedés. Felmenti a nevezett képviselőket a kampányidőszak idejére a részvétel alól a felelős döntéshozatalban. Azaz felmenti őket bármiféle felelősség alól. Vagyis csökkenti a támadási felületet. Nem véletlen, hogy a hazai választások kampányidőszaka kezdetén hozták meg ezt a néppárti szabályt, ahogy az sem, hogy mindjárt másnap a nevezetteken alkalmazták is. A vak is látja, hogy ez egy kampánystratégiai elem. Hasonló ez, mint amikor egy nagyvállalat egy vezetőjét a "kérésére nyugdíjazzák" és lesz belőle egy "külsős tanácsadó", azaz felmentik a felelősség alól és meghagyják a befolyását a vállalat stratégiájára. Támadhatatlanná vagy érinthetetlenné teszik.
Válasz erre
2
0
survivor
2026. január 25. 01:54
" - Barki, csak NE Orban ! Meguntuk a jót ! " - Hitler jó lesz ? "
Válasz erre
2
0
survivor
2026. január 25. 01:51
Sose becsüld le a bunkó proli es a drogos fiatal hülyeseget ! Meg a sajat káran SE tanul. Utana majd ráfog mindent Orbánra.
Válasz erre
2
0
