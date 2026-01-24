Hoppá: úgy tűnik, Magyar Péter szerkeszti a Telexet

A Telex a cikk megjelenése után frissítést tett közzé, amelyben jelezte: korábban csak azt írták, hogy

Magyar Péter állítása hamis, mivel fideszes EP-képviselők is megjelentek a tüntetésen.

Magyar Péter ezt követően ismét jelezte a lapnak, hogy amikor ezt állította, abban a pillanatban még nem voltak jelen a fideszes képviselők, így szerinte az adott időpontban igazat mondott. „Magyar Péter cikkünk megjelenése után ismét jelezte, hogy amikor ezt az állítást tette, abban a pillanatban még nem voltak kint a fideszes képviselők a tüntetésen – még ha később ki is mentek –, tehát az adott pillanatban igaz volt az állítása” – olvasható a cikkben.

Ha nem hinnék, mutatjuk: