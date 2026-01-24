Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter fidesz európai unió tüntetés európai parlament

Hoppá: úgy tűnik, Magyar Péter szerkeszti a Telexet

2026. január 24. 12:27

Nem volt elég, hogy a magyar gazdák kiosztották. Most még ez is...

2026. január 24. 12:27
null

Ismert: a strasbourgi gazdatüntetésen kíméletlenül kiosztották Magyar Pétert a magyar gazdák. A Tisza-vezér élő bejelentkezésében – hazug módon – azt állította, hogy a demonstráción nem voltak jelen fideszes európai parlamenti képviselők. Szerinte a tüntetésen megjelent gazdák a Megafonhoz és a Nemzeti Agrárkamarához köthető digitális politikai aktivisták voltak.

Ezt is ajánljuk a témában

A tüntetés az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás ellen irányult.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter a tüntetés napján 12:01-kor közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a Tisza összes EP-képviselője részt vett a demonstráción, míg a Fideszből senki sem volt jelen. De ahogy azt a Telex is írja: a Fidesz képviselői közül kint volt Dömötör Csaba, Győri Enikő és Gál Kinga.

A Telex a cikk megjelenése után frissítést tett közzé, amelyben jelezte: korábban csak azt írták, hogy 

Magyar Péter állítása hamis, mivel fideszes EP-képviselők is megjelentek a tüntetésen.

Magyar Péter ezt követően ismét jelezte a lapnak, hogy amikor ezt állította, abban a pillanatban még nem voltak jelen a fideszes képviselők, így szerinte az adott időpontban igazat mondott. „Magyar Péter cikkünk megjelenése után ismét jelezte, hogy amikor ezt az állítást tette, abban a pillanatban még nem voltak kint a fideszes képviselők a tüntetésen – még ha később ki is mentek –, tehát az adott pillanatban igaz volt az állítása” – olvasható a cikkben.

Ha nem hinnék, mutatjuk:

 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Süsüke
2026. január 24. 17:03
Ezt a köcsögöt! A Telexel együtt az alja!
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. január 24. 16:16
Azt megírta a Telex, hogy a magyar gazdák elzavartak a Szarost a tüntetésről?
Válasz erre
2
0
iphone-13
2026. január 24. 15:16
HAZAÁRULÓ PATKÁNY A KÉPEN
Válasz erre
3
0
bagira004
2026. január 24. 15:07
"Balugastró" is hozzájuk köthető .
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!