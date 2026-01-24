Hoppá: úgy tűnik, Magyar Péter szerkeszti a Telexet

Köpni-nyelni nem tudott Magyar Péter Strasbourgban: úgy megijedt, hogy azonnal menekülőre fogta (VIDEÓ)
Ismert: a strasbourgi gazdatüntetésen kíméletlenül kiosztották Magyar Pétert a magyar gazdák. A Tisza-vezér élő bejelentkezésében – hazug módon – azt állította, hogy a demonstráción nem voltak jelen fideszes európai parlamenti képviselők. Szerinte a tüntetésen megjelent gazdák a Megafonhoz és a Nemzeti Agrárkamarához köthető digitális politikai aktivisták voltak.
Szembesítették az igazsággal a magyar gazdák.
A tüntetés az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás ellen irányult.
Magyar Péter a tüntetés napján 12:01-kor közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a Tisza összes EP-képviselője részt vett a demonstráción, míg a Fideszből senki sem volt jelen. De ahogy azt a Telex is írja: a Fidesz képviselői közül kint volt Dömötör Csaba, Győri Enikő és Gál Kinga.
A Telex a cikk megjelenése után frissítést tett közzé, amelyben jelezte: korábban csak azt írták, hogy
Magyar Péter állítása hamis, mivel fideszes EP-képviselők is megjelentek a tüntetésen.
Magyar Péter ezt követően ismét jelezte a lapnak, hogy amikor ezt állította, abban a pillanatban még nem voltak jelen a fideszes képviselők, így szerinte az adott időpontban igazat mondott. „Magyar Péter cikkünk megjelenése után ismét jelezte, hogy amikor ezt az állítást tette, abban a pillanatban még nem voltak kint a fideszes képviselők a tüntetésen – még ha később ki is mentek –, tehát az adott pillanatban igaz volt az állítása” – olvasható a cikkben.
Ha nem hinnék, mutatjuk:
Orbán Anita tagja a Soros György által alapított European Council on Foreign Relationsnek is, ahol többek között Soros Györggyel, Alex Sorossal és Korányi Dáviddal szerepel egy testületben.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP