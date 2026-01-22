Ft
01. 22.
csütörtök
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij davos világgazdasági fórum orosz-ukrán háború trump találkozó

Zelenszkijt csúfosan beárazták: Trumpnak csak a fontosabb teendők után jut ideje az ukrán elnökre

2026. január 22. 11:12

A Trump–Zelenszkij-találkozó csak a Béketanács ülését követően lesz megtartva.

2026. január 22. 11:12
null

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írta a Poltico.

A Trump–Zelenszkij-találkozó csak a Béketanács davosi eseményét követően lesz megtartva, beleillesztve az amerikai elnök sűrű diplomáciai programjába:

Trump szerdán már egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral, valamint Lengyelország, Belgium és Egyiptom vezetőivel is.

Eközben az amerikai diplomácia más fronton is mozgolódik. Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint az elnök tanácsadója és veje, Jared Kushner még csütörtökön Moszkvába utaznak, ahol találkozót terveznek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A moszkvai egyeztetést követően az Egyesült Arab Emírségekben folytatják a tárgyalásokat munkacsoportos formában.

Steve Witkoff a Bloomberg televíziónak Davosban adott interjújában azt mondta: szerinte komoly jelzés, hogy az orosz fél maga hívta meg őket Moszkvába. 

Az oroszok meghívtak minket, hogy menjünk el, és ez önmagában jelentős üzenet” 

– fogalmazott.

Az amerikai elnök és Zelenszkij a múlt hónapban Floridában, Mar-a-Lagóban tartott találkozójuk után még optimistán nyilatkoztak, és úgy vélték, közel állnak egy békemegállapodáshoz, amely lezárhatná az Oroszországgal vívott háborút. Trump akkor azt mondta, a legfontosabb vitás kérdések néhány héten belül rendezhetők.

Azóta azonban árnyaltabbá vált az amerikai elnök álláspontja. 

Trump egy nemrégiben a Reutersnek adott interjúban már arra utalt, hogy Zelenszkij akadályozhatja a békefolyamat előrehaladását.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

