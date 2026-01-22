Zelenszkijt csúfosan beárazták: Trumpnak csak a fontosabb teendők után jut ideje az ukrán elnökre

Steve Witkoff a Bloomberg televíziónak Davosban adott interjújában azt mondta: szerinte komoly jelzés, hogy az orosz fél maga hívta meg őket Moszkvába.

Az oroszok meghívtak minket, hogy menjünk el, és ez önmagában jelentős üzenet”

– fogalmazott.

Az amerikai elnök és Zelenszkij a múlt hónapban Floridában, Mar-a-Lagóban tartott találkozójuk után még optimistán nyilatkoztak, és úgy vélték, közel állnak egy békemegállapodáshoz, amely lezárhatná az Oroszországgal vívott háborút. Trump akkor azt mondta, a legfontosabb vitás kérdések néhány héten belül rendezhetők.