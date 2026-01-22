Zelenszkijt csúfosan beárazták: Trumpnak csak a fontosabb teendők után jut ideje az ukrán elnökre

Zelenszkij aggódhat: Trump jobbkeze már területekről tárgyal az orosz elnökkel
Steve Witkoff szerint jelentős előrelépések történtek Ukrajna ügyében.
A Trump–Zelenszkij-találkozó csak a Béketanács ülését követően lesz megtartva.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írta a Poltico.
A Trump–Zelenszkij-találkozó csak a Béketanács davosi eseményét követően lesz megtartva, beleillesztve az amerikai elnök sűrű diplomáciai programjába:
Trump szerdán már egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral, valamint Lengyelország, Belgium és Egyiptom vezetőivel is.
Eközben az amerikai diplomácia más fronton is mozgolódik. Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint az elnök tanácsadója és veje, Jared Kushner még csütörtökön Moszkvába utaznak, ahol találkozót terveznek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A moszkvai egyeztetést követően az Egyesült Arab Emírségekben folytatják a tárgyalásokat munkacsoportos formában.
Ezt is ajánljuk a témában
Steve Witkoff szerint jelentős előrelépések történtek Ukrajna ügyében.
Steve Witkoff a Bloomberg televíziónak Davosban adott interjújában azt mondta: szerinte komoly jelzés, hogy az orosz fél maga hívta meg őket Moszkvába.
Az oroszok meghívtak minket, hogy menjünk el, és ez önmagában jelentős üzenet”
– fogalmazott.
Az amerikai elnök és Zelenszkij a múlt hónapban Floridában, Mar-a-Lagóban tartott találkozójuk után még optimistán nyilatkoztak, és úgy vélték, közel állnak egy békemegállapodáshoz, amely lezárhatná az Oroszországgal vívott háborút. Trump akkor azt mondta, a legfontosabb vitás kérdések néhány héten belül rendezhetők.
Ezt is ajánljuk a témában
A floridai tárgyalás után kiderült, hogy megvan az új találkozó időpontja is.
Azóta azonban árnyaltabbá vált az amerikai elnök álláspontja.
Trump egy nemrégiben a Reutersnek adott interjúban már arra utalt, hogy Zelenszkij akadályozhatja a békefolyamat előrehaladását.
Ezt is ajánljuk a témában
A válasz mindössze egyetlen név volt.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Orbán Viktor és Szijjártó Péter üzenete valóban mindenhova eljutott.
Már a helyszín is ismert.
Mindenkit felszólított Klicsko.