Zelenszkij aggódhat: Trump jobbkeze már területekről tárgyal az orosz elnökkel

Steve Witkoff szerint jelentős előrelépések történtek Ukrajna ügyében.
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff csütörtökön találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezt Witkoff maga közölte a CNBC-nek adott interjújában.
Az oroszok kérték ezt a találkozót. Szerintem ez jelentős jelzés részükről”
– mondta. A CNBC szerint Witkoff hozzátette: „Az elmúlt hat-nyolc hétben nagy előrelépés történt.”
Elmondása szerint ő és Donald Trump veje, Jared Kushner szerdán este ukrán tisztségviselőkkel egyeztetett, ezt követően pedig magas rangú orosz tisztségviselőkkel folytatnak tárgyalásokat.
Witkoff szerint a tárgyalások az Egyesült Államok 20 pontos béketervén alapulnak.
Szerintem most már a területi kérdéseknél tartunk”
– jelentette ki. Ezt nevezte a „szobában lévő elefántnak”, a legnehezebb pontnak. „Szerintem ehhez nagyon-nagyon jó ötleteink vannak, és remélhetőleg előrelépést tudunk elérni ezen a területen is” – jelentette ki.
A Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov az Izvesztyija című orosz lapnak megerősítette, hogy Putyin valóban találkozik Witkoffal január 22-én.
