Zelenszkij aggódhat: Trump jobbkeze már területekről tárgyal az orosz elnökkel

Witkoff szerint a tárgyalások az Egyesült Államok 20 pontos béketervén alapulnak.

Szerintem most már a területi kérdéseknél tartunk”

– jelentette ki. Ezt nevezte a „szobában lévő elefántnak”, a legnehezebb pontnak. „Szerintem ehhez nagyon-nagyon jó ötleteink vannak, és remélhetőleg előrelépést tudunk elérni ezen a területen is” – jelentette ki.

A Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov az Izvesztyija című orosz lapnak megerősítette, hogy Putyin valóban találkozik Witkoffal január 22-én.

Nyitókép forrása: Markus Schreiber / POOL / AFP