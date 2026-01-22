Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin steve witkoff donald trump

Zelenszkij aggódhat: Trump jobbkeze már területekről tárgyal az orosz elnökkel

2026. január 22. 06:36

Steve Witkoff szerint jelentős előrelépések történtek Ukrajna ügyében.

2026. január 22. 06:36
null

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff csütörtökön találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezt Witkoff maga közölte a CNBC-nek adott interjújában.

Az oroszok kérték ezt a találkozót. Szerintem ez jelentős jelzés részükről”

– mondta. A CNBC szerint Witkoff hozzátette: „Az elmúlt hat-nyolc hétben nagy előrelépés történt.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

Elmondása szerint ő és Donald Trump veje, Jared Kushner szerdán este ukrán tisztségviselőkkel egyeztetett, ezt követően pedig magas rangú orosz tisztségviselőkkel folytatnak tárgyalásokat.

Witkoff szerint a tárgyalások az Egyesült Államok 20 pontos béketervén alapulnak.

Szerintem most már a területi kérdéseknél tartunk”

– jelentette ki. Ezt nevezte a „szobában lévő elefántnak”, a legnehezebb pontnak. „Szerintem ehhez nagyon-nagyon jó ötleteink vannak, és remélhetőleg előrelépést tudunk elérni ezen a területen is” – jelentette ki. 

A Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov az Izvesztyija című orosz lapnak megerősítette, hogy Putyin valóban találkozik Witkoffal január 22-én.

Nyitókép forrása: Markus Schreiber / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lacika-985
2026. január 22. 08:13
Még egy pár hónapig eljátszadoznak nem sokáig csak addig amig az orosz nácimentes övezetté teszi az hoholokat .
Válasz erre
3
0
chief Bromden
2026. január 22. 07:26
Az elvtelen, gerinctelen hazaárulók belemennének abba is, hogy Ursula felossza hazánkat is. :(
Válasz erre
2
0
gyzoltan-2
2026. január 22. 07:08
„Az elmúlt hat-nyolc hétben nagy előrelépés történt.” Amennyiben Amerika valóban alapnak tekinti a Zelenszkijjel kiötlött 20 pontot, melynek az elutasítása várható orosz részről, az nem más, mint a közvélemény győzködése, hogy az oroszokkal nem lehet tárgyalni... Az az, a zsidóság háborúját fenn kell tartani Ukrajnában! A mint Németország, a németség is áldozatává vált a zsidóságnak, úgy hasonló sors van szánva az oroszok részére is! -magam már el is buktam, meggyőztek: az oroszokkal nem lehet tárgyalni, mert csak az erőből értenek, a zsidóság ukrajnai háború-eszkalációja szükségszerű elkerülhetetlen, nosza rajta... stb stb... -csak előre a világbékéért! -az emberiség végső békéjéért..! Degeneráltak, idióták!
Válasz erre
5
0
Chekke-Faint
•••
2026. január 22. 07:03 Szerkesztve
Oszt mit osztanak Zelenszkinek?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!