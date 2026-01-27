Ft
kyiv post belgium nato

Zelenszkij a szemükbe mondta, mégis megtapsolták: Ukrajnában már nyíltan röhögnek az európai elit szánalmas viselkedésén

2026. január 27. 10:47

Görbe tükröt tartottak az európai vezetők elé, és a látvány siralmas.

null

A Kyiv Post angol nyelvű ukrán oldalon egy amerikai ukrán-párti aktivista arról írt, hogy milyen nevetséges, hogy 

mikor Zelenszkij a Világgazdasági Fórumon azt mondta az európai vezetőknek, hogy mindannyian értéktelenek és gyengék, ők tapsoltak neki. 

Nem csak ezt találta viccesnek a szerző. Azon is jót mulatott, hogy az európaiak a NATO haláláról beszéltek, miközben szerinte az ukránok már 2014 óta látják ezt. 

„Zelenszkij számára a NATO minden nap haldoklik, amikor Európa 49 millió dollárt költ orosz energiára” 

– írta. 

A cikk további részében a szerző azon bosszankodik, hogy Belgium nem elég, hogy nem költ eleget a védelmére, nem engedte, hogy az oroszok befagyasztott pénzét felhasználják. Pedig az amerikai aktivista szerint ha a pénzt „Ukrajnának adnák, az megváltoztathatná a háború menetét.”  

A cikket azzal zárja, hogy „szerencsére” még mindig kevesebb ukrán hal meg a fronton, mint orosz, majd az írás végére odabiggyeszti Zelenszkij teljes beszédét. 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

lyon-v-2
2026. január 27. 12:07
Áltassák csak magukat... az aktivista is a fronton már nem mondana ennyi hülyeséget.
Válasz erre
2
0
Ödenburger
2026. január 27. 11:37
> milyen nevetséges, hogy mikor Zelenszkij a Világgazdasági Fórumon azt mondta az európai vezetőknek, hogy mindannyian értéktelenek és gyengék, ők tapsoltak neki Ez már bevált recept, Grétácska is ugyanazt csinálta az ENSZ közgyűléssel
Válasz erre
4
0
Tegnap
2026. január 27. 11:16
Deepstate söpredék. A legaljasabb pöcegödör töltelék. Ez ma a “brüsszeli Európai Unió”. Tényleg pusztulásra van ítélve a civilizációnk, ha ezek tovább garázdálkodhatnak. Jó lenne ebből kimaradni. Orbán teszi amit lehet. Remélem hogy sikerül neki. A brüsszeli “elitet”, meg akik állva adtak vastapsot a faszpianistának Davosban akasztva szeretném látni. Mindet.
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2026. január 27. 11:12
Kyyyv fos.
Válasz erre
4
0
