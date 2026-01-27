A Kyiv Post angol nyelvű ukrán oldalon egy amerikai ukrán-párti aktivista arról írt, hogy milyen nevetséges, hogy

mikor Zelenszkij a Világgazdasági Fórumon azt mondta az európai vezetőknek, hogy mindannyian értéktelenek és gyengék, ők tapsoltak neki.

Nem csak ezt találta viccesnek a szerző. Azon is jót mulatott, hogy az európaiak a NATO haláláról beszéltek, miközben szerinte az ukránok már 2014 óta látják ezt.