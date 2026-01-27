Betelt a pohár a németeknél: a védelmi miniszter kimondta, amit Zelenszkij nem akart hallani
Németország nem ad többet a Patriot légvédelmi rendszerből Ukrajnának.
Görbe tükröt tartottak az európai vezetők elé, és a látvány siralmas.
A Kyiv Post angol nyelvű ukrán oldalon egy amerikai ukrán-párti aktivista arról írt, hogy milyen nevetséges, hogy
mikor Zelenszkij a Világgazdasági Fórumon azt mondta az európai vezetőknek, hogy mindannyian értéktelenek és gyengék, ők tapsoltak neki.
Nem csak ezt találta viccesnek a szerző. Azon is jót mulatott, hogy az európaiak a NATO haláláról beszéltek, miközben szerinte az ukránok már 2014 óta látják ezt.
„Zelenszkij számára a NATO minden nap haldoklik, amikor Európa 49 millió dollárt költ orosz energiára”
– írta.
A cikk további részében a szerző azon bosszankodik, hogy Belgium nem elég, hogy nem költ eleget a védelmére, nem engedte, hogy az oroszok befagyasztott pénzét felhasználják. Pedig az amerikai aktivista szerint ha a pénzt „Ukrajnának adnák, az megváltoztathatná a háború menetét.”
A cikket azzal zárja, hogy „szerencsére” még mindig kevesebb ukrán hal meg a fronton, mint orosz, majd az írás végére odabiggyeszti Zelenszkij teljes beszédét.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás
