„Mi ezt már a 2022-es választás megelőzően is megmondtuk: aki összeáll Gyurcsánnyal, a Momentummal és az MSZP-vel, az nyilván nem lehet jobboldali. Hibát próbálta ezt elhitetni magáról Jakab Péter és Márki-Zay Péter is, a választók kimondták: nem kérnek belőlük, balos politikusokból.

Ugyanezt látjuk most Magyar Péter esetében: a legbaloldalibb politikusok – Jámbor András, Juhász Péter, Botka László és a Momentum, meg persze Márki-Zay Péter – támogatják, a szakértői között pedig megtaláljuk Kéri Lászlót, Raskó Györgyöt és további régi szoci megmondóembereket. Ezt persze próbálja titkolni, hiszen tudja, hogy a baloldallal Magyarországon 2010 óta nem lehet választást nyerni. Ez viszont azt jelenti, hogy hazugságra építi a kampányát, illetve – ahogy ők fogalmaznak – nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknak.”