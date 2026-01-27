Lerántotta a leplet az elemző: óriási a tét, ezen dőlhet el a választás

Érdemes alaposabban megvizsgálni a Závecz Research legfrissebb közleményének egyik kulcsmegállapítását – hívta fel a figyelmet Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet vezetője egy Facebook-bejegyzésében. Szerinte a nyilvánosságra hozott adatok nemcsak a pártok támogatottságáról, hanem a mozgósítás döntő szerepéről is sokat elárulnak.

A Závecz Research adatai szerint a Tisza Párt 2,9 milliós támogatói köréből 2,3 millióan biztosra ígérik részvételüket egy választáson, további 300 ezren valószínűsítik a szavazást, míg mintegy 300 ezer szimpatizáns jelenleg passzívnak számít. A Fidesz–KDNP esetében a 2,5 milliós táborból 1,9 millióan mondják biztosra részvételüket, 300 ezren valószínűnek tartják, hogy elmennek szavazni, míg szintén körülbelül 300 ezren inkább távol maradnának.