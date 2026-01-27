Lerántotta a leplet az elemző: óriási a tét, ezen dőlhet el a választás
2026. január 27. 10:39
Az áprilisi választás megnyerésének kulcsa a passzív és a tartózkodó szavazók mozgósítása lehet.
Érdemes alaposabban megvizsgálni a Závecz Research legfrissebb közleményének egyik kulcsmegállapítását – hívta fel a figyelmet Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet vezetője egy Facebook-bejegyzésében. Szerinte a nyilvánosságra hozott adatok nemcsak a pártok támogatottságáról, hanem a mozgósítás döntő szerepéről is sokat elárulnak.
A Závecz Research adatai szerint a Tisza Párt 2,9 milliós támogatói köréből 2,3 millióan biztosra ígérik részvételüket egy választáson, további 300 ezren valószínűsítik a szavazást, míg mintegy 300 ezer szimpatizáns jelenleg passzívnak számít. A Fidesz–KDNP esetében a 2,5 milliós táborból 1,9 millióan mondják biztosra részvételüket, 300 ezren valószínűnek tartják, hogy elmennek szavazni, míg szintén körülbelül 300 ezren inkább távol maradnának.
A kutatócég megállapítása szerint mindkét politikai erőnek nagyjából azonos nagyságú, mintegy 300 ezres hezitáló és passzív szavazói réteget kellene mozgósítania ahhoz, hogy maximalizálja eredményét.
Mráz Ágoston értelmezése szerint azonban a „sorok között olvasva” más következtetésre is juthatunk.
Úgy fogalmazott: ha a Tisza Párt nem tudja aktivizálni sem a bizonytalan, sem a jelenleg passzív támogatóit, akkor mindössze 2,3 millió szavazóra számíthat. Ezzel szemben, ha a Fidesz–KDNP sikeresen mozgósítja saját passzív szavazóit is, akkor elérheti a 2,5 milliós részvételt.
Ez az értelmezés akár egy 200 ezer szavazós kormánypárti előnyt is jelezhet.
Mráz Ágoston szerint ez az eredmény már közel áll a Nézőpont Intézet korábbi kutatásaihoz, amelyek hozzávetőlegesen 400 ezer fős Fidesz-előnyt mutattak ki.
A bejegyzés összegzése szerint a választási verseny kimenetele nagyban azon múlhat, melyik politikai erő képes hatékonyabban megszólítani és mozgósítani a bizonytalan, illetve passzív szavazóit.w