Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
nézőpont intézet mráz Ágoston tisza párt závecz research fidesz

Lerántotta a leplet az elemző: óriási a tét, ezen dőlhet el a választás

2026. január 27. 10:39

Az áprilisi választás megnyerésének kulcsa a passzív és a tartózkodó szavazók mozgósítása lehet.

2026. január 27. 10:39
null

Érdemes alaposabban megvizsgálni a Závecz Research legfrissebb közleményének egyik kulcsmegállapítását – hívta fel a figyelmet Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet vezetője egy Facebook-bejegyzésében. Szerinte a nyilvánosságra hozott adatok nemcsak a pártok támogatottságáról, hanem a mozgósítás döntő szerepéről is sokat elárulnak.

A Závecz Research adatai szerint a Tisza Párt 2,9 milliós támogatói köréből 2,3 millióan biztosra ígérik részvételüket egy választáson, további 300 ezren valószínűsítik a szavazást, míg mintegy 300 ezer szimpatizáns jelenleg passzívnak számít. A Fidesz–KDNP esetében a 2,5 milliós táborból 1,9 millióan mondják biztosra részvételüket, 300 ezren valószínűnek tartják, hogy elmennek szavazni, míg szintén körülbelül 300 ezren inkább távol maradnának.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A kutatócég megállapítása szerint mindkét politikai erőnek nagyjából azonos nagyságú, mintegy 300 ezres hezitáló és passzív szavazói réteget kellene mozgósítania ahhoz, hogy maximalizálja eredményét.

Mráz Ágoston értelmezése szerint azonban a „sorok között olvasva” más következtetésre is juthatunk.

Úgy fogalmazott: ha a Tisza Párt nem tudja aktivizálni sem a bizonytalan, sem a jelenleg passzív támogatóit, akkor mindössze 2,3 millió szavazóra számíthat. Ezzel szemben, ha a Fidesz–KDNP sikeresen mozgósítja saját passzív szavazóit is, akkor elérheti a 2,5 milliós részvételt.

Ez az értelmezés akár egy 200 ezer szavazós kormánypárti előnyt is jelezhet. 

Mráz Ágoston szerint ez az eredmény már közel áll a Nézőpont Intézet korábbi kutatásaihoz, amelyek hozzávetőlegesen 400 ezer fős Fidesz-előnyt mutattak ki.

A bejegyzés összegzése szerint a választási verseny kimenetele nagyban azon múlhat, melyik politikai erő képes hatékonyabban megszólítani és mozgósítani a bizonytalan, illetve passzív szavazóit.w

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
catalina11
2026. január 27. 11:03
A Závecz Research adatai szerint a Tisza Párt 2,9 milliós támogatói köréből 2,3 millióan biztosra ígérik részvételüket egy választáson, további 300 ezren valószínűsítik a szavazást, míg mintegy 300 ezer szimpatizáns jelenleg passzívnak számít. A Fidesz–KDNP esetében a 2,5 milliós táborból 1,9 millióan mondják biztosra részvételüket, 300 ezren valószínűnek tartják, hogy elmennek szavazni, míg szintén körülbelül 300 ezren inkább távol maradnának." A Závecz adatai szerint.. van még kérdés?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 27. 10:45
csak annyi kell, hogy a normalis emberek elmenjenek szavazni es akkor semmi baj nem lesz
Válasz erre
1
0
Vata Aripeit
2026. január 27. 10:45
azon is múlik, hogy a 38-40% kelekótya hány százalékának jön meg az esze, talán ebben is lehetne segíteni, mert ami az ellenzéki oldalon történik az kabarénak is rossz (ld jakab-dk, kapitány orbánanita, magyarpéter szinte eltűnt, karácsony hol lehet és mit csinál? , az mszp megszűnt ...etc). Tényleg az az igazság, hogy a fidesz győzelmével mindenki jól jár - az is aki nem rá szavaz - az ellenzék győzelmével viszont mind megszívjuk...na jó: ukrajna, meg nagyervin a nyertese lesz
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!