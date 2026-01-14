Ft
belgium fasizmus bevándorlás európa

Tombol a fasizmus Belgiumban

2026. január 14. 20:33

Nem kérünk a bevándorlókból, lassan Európa nyugati fele is megérti, hogy miért nem.

2026. január 14. 20:33
null
Forgács István
Forgács István
Facebook

„Tombol a fasizmus Belgiumban. (Vagy csak felébredtek)

A Euronews »12 minutes« című ma esti interjúzós műsorának a vendége a belga menekültügyi és migrációs miniszter (Anneleen Van Bossuyt). Ilyeneket mond:
- 2024-ben 40 000 menekültjogi kérelmet nyújtottak be Belgiumban, amiből 15 000 másodlagos volt, azaz egy másik uniós országban már kaptak védelmet.
- Évente 1 milliárd euroba kerül a Belgiumnak a menekültek támogatása.
- Ezentúl az alapján támogatják fejlesztési pénzekkel a menekülteket kibocsátó országokat, hogy mennyi menekültet fogadnak vissza. 
- 100 000 ember illegálisan tartózkodik Belgiumban.
- A belga börtönökben minden 3. ember illegálisan tartózkodik Belgiumban.

Nem kérünk a bevándorlókból, lassan Európa nyugati fele is megérti, hogy miért nem.”

A nyitókép illusztráció: JOEL SAGET / AFP

 

