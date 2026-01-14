„Tombol a fasizmus Belgiumban. (Vagy csak felébredtek)

A Euronews »12 minutes« című ma esti interjúzós műsorának a vendége a belga menekültügyi és migrációs miniszter (Anneleen Van Bossuyt). Ilyeneket mond:

- 2024-ben 40 000 menekültjogi kérelmet nyújtottak be Belgiumban, amiből 15 000 másodlagos volt, azaz egy másik uniós országban már kaptak védelmet.

- Évente 1 milliárd euroba kerül a Belgiumnak a menekültek támogatása.

- Ezentúl az alapján támogatják fejlesztési pénzekkel a menekülteket kibocsátó országokat, hogy mennyi menekültet fogadnak vissza.

- 100 000 ember illegálisan tartózkodik Belgiumban.

- A belga börtönökben minden 3. ember illegálisan tartózkodik Belgiumban.