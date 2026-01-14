Kitiltottak egy holland nőt Nagy-Britanniából – ehhez csak egyetlen kritikát kellett megfogalmaznia
Egy X-bejegyzést követően lett nemkívánatos személy az Egyesült Királyságban.
Nem kérünk a bevándorlókból, lassan Európa nyugati fele is megérti, hogy miért nem.
„Tombol a fasizmus Belgiumban. (Vagy csak felébredtek)
A Euronews »12 minutes« című ma esti interjúzós műsorának a vendége a belga menekültügyi és migrációs miniszter (Anneleen Van Bossuyt). Ilyeneket mond:
- 2024-ben 40 000 menekültjogi kérelmet nyújtottak be Belgiumban, amiből 15 000 másodlagos volt, azaz egy másik uniós országban már kaptak védelmet.
- Évente 1 milliárd euroba kerül a Belgiumnak a menekültek támogatása.
- Ezentúl az alapján támogatják fejlesztési pénzekkel a menekülteket kibocsátó országokat, hogy mennyi menekültet fogadnak vissza.
- 100 000 ember illegálisan tartózkodik Belgiumban.
- A belga börtönökben minden 3. ember illegálisan tartózkodik Belgiumban.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy X-bejegyzést követően lett nemkívánatos személy az Egyesült Királyságban.
Nem kérünk a bevándorlókból, lassan Európa nyugati fele is megérti, hogy miért nem.”
A nyitókép illusztráció: JOEL SAGET / AFP