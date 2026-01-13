Terror Berlinben: kábelvédő őrséget szerveztek a németek

Hasonlóan lesújtó módon véleményezte az intézkedést a Német Rendőrszakszervezet (Deutsche Polizeigewerkschaft) is. Bodo Pfalzgraf tartományi vezető szerint a politika elvesztette az irányítást, miközben a berlini rendőrség amúgy is súlyos létszámhiánnyal küzd. Úgy fogalmazott:

kollégái „megdöbbentek az értelmetlen, politikailag motivált túlmozgás láttán”.

A főpolgármester helyzete tovább romlott, miután kiderült: a város történetének legnagyobb második világháború utáni áramszünete idején az első órákban teniszezni volt. Az ügy miatt bal- és jobboldali politikusok egyaránt a városvezető lemondását követelik. Wegner számára politikai katasztrófa lenne, ha az ökoterroristák újra sikeres támadást hajtana végre. Még akkor is, ha a csoport azt állítja, télen már nem tervez több akciót.