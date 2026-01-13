Terror Berlinben: kábelvédő őrséget szerveztek a németek

Német otthonok tízezrei maradtak sötétben
A berlini áramszünet miatt üzletek és szolgáltatások zártak be és a mobilkommunikáció is akadozik.
Igen, jól olvasták: „kábelvédő”. Ugyanis a szélsőbalosok ötvenezer háztartást támadtak meg legutóbb, muszáj védekezni.
Példátlan intézkedésre kényszerült a berlini városvezetés: a január 3-ai baloldali terrorakció nyomán, amely hatalmas áramszünetet okozott a város délnyugati részén, 400 rendőrt állítottak szolgálatba az elektromos kábelek, kapcsolószekrények és egyéb kritikus infrastruktúra őrzésére – adta hírül a Tagesspiegel beszámolója nyomán a Remix.
A támadás következtében mintegy 46 ezer háztartás maradt áram nélkül, kórházak, iskolák, idősotthonok, bölcsődék és vállalkozások bénultak meg. Az áramkimaradás egyik áldozata egy idős ember volt, aki a hideg miatt életét vesztette. Az akciót a szélsőbaloldali, ökoterrorista Vulkáncsoport vállalta magára, amely már 2011 óta követ el hasonló támadásokat.
A kudarc komoly politikai botrányt váltott ki Berlinben. A városvezetést – élén Kai Wegner (CDU) főpolgármesterrel – súlyos bírálatok érik, amiért az elmúlt években nem tettek érdemi lépéseket az energiahálózat védelmére.
A mostani intézkedés értelmében 300 rendőr járőrözik Berlin délnyugati részén, további egységek pedig
részben civil ruhában. A bevetés határozatlan ideig tart.
A rendőrszakszervezetek azonban élesen kritizálják a döntést. Stephan Weh, a Rendőrszakszervezet (Gewerkschaft der Polizei) berlini vezetője szerint
szégyen”, hogy rendőröknek kell „teljesen értelmetlen őrszolgálatot” ellátniuk kábelaknák mellett.
Úgy véli,
a szolgáltatóknak biztonsági vagy őrző-védő cégeket kellene megbízniuk.
Weh emlékeztetett: már a 2025 szeptemberi adlershofi támadás után is világos volt, hogy kamerákkal és szenzorokkal kellene védeni a kulcspontokat, de semmi nem történt.
Hasonlóan lesújtó módon véleményezte az intézkedést a Német Rendőrszakszervezet (Deutsche Polizeigewerkschaft) is. Bodo Pfalzgraf tartományi vezető szerint a politika elvesztette az irányítást, miközben a berlini rendőrség amúgy is súlyos létszámhiánnyal küzd. Úgy fogalmazott:
kollégái „megdöbbentek az értelmetlen, politikailag motivált túlmozgás láttán”.
A főpolgármester helyzete tovább romlott, miután kiderült: a város történetének legnagyobb második világháború utáni áramszünete idején az első órákban teniszezni volt. Az ügy miatt bal- és jobboldali politikusok egyaránt a városvezető lemondását követelik. Wegner számára politikai katasztrófa lenne, ha az ökoterroristák újra sikeres támadást hajtana végre. Még akkor is, ha a csoport azt állítja, télen már nem tervez több akciót.
Fotó: A berlini rendőrség az eredeti támadás színhelyén / Odd ANDERSEN / AFP