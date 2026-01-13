Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Berlin Németország rendőrség CDU terrorizmus szélsőbal

Terror Berlinben: kábelvédő őrséget szerveztek a németek

2026. január 13. 22:05

Igen, jól olvasták: „kábelvédő”. Ugyanis a szélsőbalosok ötvenezer háztartást támadtak meg legutóbb, muszáj védekezni.

2026. január 13. 22:05
null

Példátlan intézkedésre kényszerült a berlini városvezetés: a január 3-ai baloldali terrorakció nyomán, amely hatalmas áramszünetet okozott a város délnyugati részén, 400 rendőrt állítottak szolgálatba az elektromos kábelek, kapcsolószekrények és egyéb kritikus infrastruktúra őrzésére – adta hírül a Tagesspiegel beszámolója nyomán a Remix.

Ezt is ajánljuk a témában

A támadás következtében mintegy 46 ezer háztartás maradt áram nélkül, kórházak, iskolák, idősotthonok, bölcsődék és vállalkozások bénultak meg. Az áramkimaradás egyik áldozata egy idős ember volt, aki a hideg miatt életét vesztette. Az akciót a szélsőbaloldali, ökoterrorista Vulkáncsoport vállalta magára, amely már 2011 óta követ el hasonló támadásokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Szélsőbaloldali szabotázs miatt két napja Berlin dél-nyugati részein áramkimaradás van

Elszomoritó, milyen sorsra jutott Németország!

A kudarc komoly politikai botrányt váltott ki Berlinben. A városvezetést – élén Kai Wegner (CDU) főpolgármesterrel – súlyos bírálatok érik, amiért az elmúlt években nem tettek érdemi lépéseket az energiahálózat védelmére.

A mostani intézkedés értelmében 300 rendőr járőrözik Berlin délnyugati részén, további egységek pedig

  • oszlopokat,
  • kábelhidakat és
  • elosztókat védenek,

részben civil ruhában. A bevetés határozatlan ideig tart.

Ezt is ajánljuk a témában

A rendőrszakszervezetek azonban élesen kritizálják a döntést. Stephan Weh, a Rendőrszakszervezet (Gewerkschaft der Polizei) berlini vezetője szerint

szégyen”, hogy rendőröknek kell „teljesen értelmetlen őrszolgálatot” ellátniuk kábelaknák mellett.

Úgy véli,

a szolgáltatóknak biztonsági vagy őrző-védő cégeket kellene megbízniuk.

Weh emlékeztetett: már a 2025 szeptemberi adlershofi támadás után is világos volt, hogy kamerákkal és szenzorokkal kellene védeni a kulcspontokat, de semmi nem történt.

Hasonlóan lesújtó módon véleményezte az intézkedést a Német Rendőrszakszervezet (Deutsche Polizeigewerkschaft) is. Bodo Pfalzgraf tartományi vezető szerint a politika elvesztette az irányítást, miközben a berlini rendőrség amúgy is súlyos létszámhiánnyal küzd. Úgy fogalmazott:

kollégái „megdöbbentek az értelmetlen, politikailag motivált túlmozgás láttán”.

A főpolgármester helyzete tovább romlott, miután kiderült: a város történetének legnagyobb második világháború utáni áramszünete idején az első órákban teniszezni volt. Az ügy miatt bal- és jobboldali politikusok egyaránt a városvezető lemondását követelik. Wegner számára politikai katasztrófa lenne, ha az ökoterroristák újra sikeres támadást hajtana végre. Még akkor is, ha a csoport azt állítja, télen már nem tervez több akciót.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: A berlini rendőrség az eredeti támadás színhelyén / Odd ANDERSEN / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
74bro
•••
2026. január 13. 22:46 Szerkesztve
Bitrex: "Ott legalább nem lopják el a kábeleket, csak megrongálják. Nálunk volt nincs, másnap reggel csak hűlt helye." Mikor maradt Magyarországon több mint 40000 háztartás napokig áram nélkül kábellopás miatt? A cigányokat nem lehet egyszerűen megszüntetni, de a szélsőbalos terrort igen. Csak a rendőröket oda kellene vezényelni, ahol laknak. Mert ezeket mind ismerik, de nem mernek lépni, mert a politika és a média nem engedi. Elvtársak.
Válasz erre
0
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. január 13. 22:30
És ez a Németország akar háborúzni Oroszországgal.🤭🤭🤭
Válasz erre
3
0
Martell 2
2026. január 13. 22:18
Értelmesebb lenne elfogni a komcsi terroristákat, talán ha nem az AfD megfigyelését végezné a titkosszolgálatok tagjainak többsége, erre is lenne energia.
Válasz erre
1
0
Bitrex®
2026. január 13. 22:14
Ott legalább nem lopják el a kábeleket, csak megrongálják. Nálunk volt nincs, másnap reggel csak hűlt helye.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!