Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: már a saját párttársai is búcsút intenek neki

Ismét elhagyta a „Nép Szolgája” pártot egy parlamenti képviselő – írja az Ukrajinszka Pravda.

Roman Kravec, aki a „Joker” nevű Telegram csatornát is üzemelteti, Izraelben jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról.

Nyilatkozatában kijelentette, hogy nála nagyobb tudású parlamenti képviselőre van szükség. A listán a következő képviselő egy utazási iroda vezetője, szerinte az ő „tudása” még hasznos lehet az ukránok számára.