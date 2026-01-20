Kifosztanák Európát és Magyarországot: Ukrajna már most röhög a markába, még több pénzt fognak kunyerálni
Meg is magyarázták, miért.
Kezd minden összeomlani.
Ismét elhagyta a „Nép Szolgája” pártot egy parlamenti képviselő – írja az Ukrajinszka Pravda.
Roman Kravec, aki a „Joker” nevű Telegram csatornát is üzemelteti, Izraelben jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról.
Nyilatkozatában kijelentette, hogy nála nagyobb tudású parlamenti képviselőre van szükség. A listán a következő képviselő egy utazási iroda vezetője, szerinte az ő „tudása” még hasznos lehet az ukránok számára.
Roman Kravec a háború alatt többször is kiutazott Ukrajnából. Legutóbb látásproblémáira hivatkozva utazott el Izraelbe, ahol végül le is telepedett.
Nem ő az egyetlen képviselő, aki elhagyta a háború alatt Zelenszkij pártját.
Egyes hírek szerint több képviselő szintén szeretne lemondani a mandátumáról, azonban az elnök megtorlásától tartva inkább kivárnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Meg is magyarázták, miért.
Nyitókép: Petros Karadjias / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Öt frontszakaszon számolt be előretörésről az orosz védelmi minisztérium.
Fenyegetőzni már tudnak az ukránok, a kérdés, hogy milyen valóság húzódik a propagandán túl.
Szerda hajnalban erős robbanás rázta meg Afipszkij városát Oroszország Krasznodar megyéjében.