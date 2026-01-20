Ft
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: már a saját párttársai is búcsút intenek neki

2026. január 20. 14:52

Kezd minden összeomlani.

2026. január 20. 14:52
null

Ismét elhagyta a „Nép Szolgája” pártot egy parlamenti képviselő – írja az Ukrajinszka Pravda.

Roman Kravec, aki a „Joker” nevű Telegram csatornát is üzemelteti, Izraelben jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról.

Nyilatkozatában kijelentette, hogy nála nagyobb tudású parlamenti képviselőre van szükség. A listán a következő képviselő egy utazási iroda vezetője, szerinte az ő „tudása” még hasznos lehet az ukránok számára.

Roman Kravec a háború alatt többször is kiutazott Ukrajnából. Legutóbb látásproblémáira hivatkozva utazott el Izraelbe, ahol végül le is telepedett.

Nem ő az egyetlen képviselő, aki elhagyta a háború alatt Zelenszkij pártját.

Egyes hírek szerint több képviselő szintén szeretne lemondani a mandátumáról, azonban az elnök megtorlásától tartva inkább kivárnak.

Nyitókép: Petros Karadjias / POOL / AFP

 

 

